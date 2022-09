Những màn final walk ấn tượng của Hoa hậu Việt: H'Hen Niê đi chân đất, Tiểu Vy tựa nữ thần

Khi một cuộc thi sắc đẹp tìm ra được chủ nhân mới của chiếc vương miện cũng là lúc đương kim hoa hậu kết thúc nhiệm kỳ của mình. Trong đêm chung kết, khán giả không chỉ hồi hộp theo dõi khoảnh khắc đăng quang và tỏa sáng của người kế nhiệm, họ còn cùng sống chậm lại với những giây phút xúc động, với những bước đi cuối cùng trong một nhiệm kỳ của đương kim Hoa hậu. Ở Việt Nam, không ít những màn final walk của các Hoa hậu khiến nhiều người phải bồi hồi, xúc động.



Hoa hậu H'Hen Niê

H'Hen Niê được mệnh danh là "Hoa hậu quốc dân" sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 . Cô gái Ê-đê đã chứng minh vương miện được đặt đúng chỗ khi làm nên điều kỳ diệu, được xướng tên vào Top 5 chung cuộc Miss Universe 2018 trong sự vỡ òa hạnh phúc của người hâm mộ.

Trong đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Hoa hậu H'Hen Niê một lần nữa tỏa sáng khi bước những bước đi cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình. Cô diện bộ đồ dân tộc Ê-đê giản dị, đi chân trần trên sân khấu và nói những lời cảm ơn bằng việc hát vang bài Cảm Ơn của Đen Vâu khiến nhiều khán giả xúc động rơi nước mắt.

Khác với hình ảnh váy áo lộng lẫy trong suốt hành trình của mình, phút giây cuối cùng của nhiệm kỳ Hoa hậu, H'Hen Niê lại chọn cho mình bộ đồ giản dị của dân tộc mình để nhường lại sự lộng lẫy tỏa sáng cho tân Hoa hậu.

Hoa hậu Khánh Vân

Kết thúc nhiệm kỳ của mình, Hoa hậu Khánh Vân xuất hiện với một bộ váy lộng lẫy như nữ thần. Bộ trang phục cô lựa chọn mang tên Giấc Mơ Màu Tím do nhà thiết kế Lê Long Dũng và Thân Nguyễn An Kha thực hiện, được lấy cảm hứng từ màu sắc của vương miện Brave Heart. Bộ váy được may với phom dáng yêu thích của Khánh Vân và có phần tà hình chữ "V". Chi tiết này tượng trưng cho chính tên của Khánh Vân và cũng gắn liền với Việt Nam hay "Victory" (Chiến thắng). Cô và ê-kíp đã cùng lên ý tưởng, từ khâu chọn trang phục đến nhạc cho phần final walk.

Lúc bước những bước đi cuối cùng để khép lại hành trình 3 năm của mình, Khánh Vân đã bật khóc, cô đặt tay lên trái tim để tỏ lòng cảm ơn. Sau cùng, nàng hậu kết thúc màn final walk bằng việc hát ca khúc Sống Như Những Đóa Hoa của nhạc sĩ Tạ Quang Thắng. Âm nhạc, lời nói kết hợp cùng thần thái của Khánh Vân đã tạo nên màn final walk chạm tới trái tim khán giả.

Hoa hậu Lương Thùy Linh

Đêm Chung kết hoành tráng của Miss World Vietnam 2022 diễn ra đã khép lại hành trình đương nhiệm của Miss World Vietnam 2019 Lương Thùy Linh. Trong màn final walk, Lương Thùy Linh diện thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh thác Bản Giốc - Top 4 thác nước xuyên quốc gia lớn nhất trên toàn thế giới, nổi tiếng tại Cao Bằng, quê hương của nàng hậu.

Ngoài ra, mẫu váy ôm body với những đường cut-out táo bạo, tinh tế cùng cổ yếm khoét sâu phần ngực này càng tôn lên sự quyến rũ của Lương Thùy Linh. Đặc biệt, phần xẻ tà cao giúp khoe trọn đôi chân dài miên man của nàng hậu.

Trước khi chuyển giao vương miện, nàng hậu đã có những bước đi tự tin chứng minh sự trưởng thành và chín chắn hơn của mình sau khi đăng quang khiến nhiều người xúc động. Đồng thời, Lương Thùy Linh cũng gửi lời cảm ơn cũng như những dòng chia sẻ đầy tâm tư của mình đến với người thân và khán giả.

Hoa hậu Tiểu Vy

Được mệnh danh là "mỹ nhân ngàn năm có một", Tiểu Vy ngày càng chứng minh sức hút của mình trong làng nhan sắc Việt. Trong đêm Chung kết Hoa Hậu Việt Nam 2020, người đẹp xứ Quảng đã có màn final walk trọn vẹn và đầy cảm xúc.

Nàng hậu diện mẫu váy xuyên thấu bó sát với phom dáng cắt xẻ tinh tế cùng gam màu bạc trang nhã và đường xẻ tà táo bạo giúp khoe trọn đôi chân dài miên man cũng như sắc vóc đậm chất nữ thần của Tiểu Vy. Những chi tiết đá đính kết thủ công trên ngực áo giúp người đẹp che khéo vòng 1 tạo nên sự trang nhã, tinh tế.

Trên sân khấu, Tiểu Vy sải bước đầy duyên dáng và tự tin nhưng vẫn không kìm nén được sự xúc động, bồi hồi. Sau khi bước những bước đi cuối cùng trong hành trình, Tiểu Vy đã có những chia sẻ khiến người xem xúc động. Đặc biệt, khoảnh khắc Hoa Hậu Việt Nam 2018 bật khóc nức nở trên sân khấu khiến fan sắc đẹp cũng rơi nước mắt theo.

Ảnh: Tổng hợp