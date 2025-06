Những khoảnh khắc và câu chuyện được kể tại Lễ Tốt nghiệp 2025 của Trường Fulbright

Với chủ đề "Vững rễ, Vươn xa", lễ tốt nghiệp năm 2025 đã tôn vinh hành trình được kiến tạo từ triết lý giáo dục khai phóng và khoa học, kỹ thuật để cung cấp một nền giáo dục Mỹ ngay tại Việt Nam và vì Việt Nam. Từ đó, các cử nhân của Trường sẽ tự tin bay cao, vươn xa với hành trang là một nền tảng tri thức, đạo đức và văn hóa vững chãi.

Những khoảnh khắc đầy xúc động

Lễ tốt nghiệp của Khóa 2025 bắt đầu với màn chào đón các tân cử nhân từ xung quanh Hội trường Thống Nhất đến phòng Khánh Tiết - địa điểm tổ chức buổi lễ. Các tân cử nhân bước đi trong vòng tay hoan nghênh của thầy cô, bạn bè, hòa lẫn với sắc xanh đặc trưng của Fulbright.



Hình ảnh xúc động mở đầu buổi lễ là biểu tượng cho sự đoàn kết, tinh thần tập thể của cộng đồng Fulbright.

Xuyên suốt buổi lễ là những giọt nước mắt của niềm vui, sự tự hào và cảm xúc sâu lắng khi các sinh viên có cơ hội được cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua. Mở đầu buổi lễ, như một truyền thống của Trường Fulbright, Giáo sư Scott Fritzen, Hiệu trưởng Trường đã mời các bạn tân khoa đứng lên, cúi chào và bày tỏ lòng biết ơn đến bậc sinh thành.

Hiệu trưởng Scott Fritzen bắt đầu nghi lễ cúi chào cha mẹ bằng một lời bài hát đầy xúc động: "Ba sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa. Mẹ sẽ là cành hoa, cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con…"

Sau đó, cả khán phòng cùng nhau lắng đọng trong lời ca "Why do we hope?" (Tạm dịch: Tại sao chúng ta phải luôn có hy vọng?), như một lời động viên cho những Tân cử nhân về hành trình phía trước. Dẫu cho gặp nhiều biến động, Khóa 2025 vẫn luôn kiên cường để rồi ngày hôm nay các bạn càng tỏa sáng rực rỡ và đáng được tôn vinh hơn, như ông bà ta từng nói "Lửa thử vàng, gian nan thử sức" - Hiệu trưởng Scott Fritzen nhấn mạnh.

Những câu chuyện ý nghĩa được kể

Mỗi sinh viên tốt nghiệp là một câu chuyện riêng, một hành trình đầy màu sắc và dạt dào cảm xúc. Các bạn đã đúc kết những kỷ niệm đẹp về bốn năm thử thách mà đáng nhớ của bản thân trên chiếc nón tốt nghiệp được trang trí tỉ mỉ. Những chiếc nón mang đậm màu sắc cá nhân đầy sáng tạo đánh dấu những nỗ lực của các bạn trong suốt quá trình học tập và trưởng thành vừa qua.

Là người có niềm đam mê với nhiếp ảnh và theo đuổi nhiếp ảnh học thuật trong suốt 4 năm tại Trường Fulbright, bạn Nguyễn Lê Tuấn Kiệt - sinh viên tốt nghiệp Danh dự ngành Nghiên cứu Nghệ thuật và Truyền thông đã trang trí chiếc mũ như một cuốn sổ để tổng kết lại các dấu mốc trên hành trình tìm hiểu bản thân: "Mình đã lồng ghép những dự án nhiếp ảnh mà bản thân đã thực hiện trong bốn năm qua, kèm với lời nhận xét của giảng viên, kỉ niệm vui buồn. Fulbright đã giúp mình nhận ra nhiếp ảnh không chỉ là tìm hiểu nghệ thuật, mà còn là học cách quan sát, thấu hiểu các danh tính xã hội được nhiếp ảnh phản chiếu" - Kiệt chia sẻ.

Còn với Đỗ Nguyễn Hà Vy, sinh viên tốt nghiệp Danh dự ngành Nghiên cứu Xã hội, chiếc mũ với chữ "Pride" (Tự hào) như gói gọn hành trình nghiên cứu đề tài tốt nghiệp về tình yêu đồng giới nữ tại Việt Nam của cô bạn, cũng là mong muốn lan tỏa tinh thần tôn trọng, bao dung, chấp nhận sự đa dạng đến tất cả mọi người.

Hà Vy trong chiếc mũ với dòng chữ "Pride" (Tự hào)

Hành trình đầy màu sắc và sự trưởng thành ấy còn được thể hiện qua phần phát biểu của hai sinh viên Phạm Gia Tuấn (cử nhân ngành Kinh tế học và Tâm lý học) và Hoàng Thu Hằng (cử nhân ngành Văn học, ngành phụ Lịch sử và Nghiên cứu Xã hội). Hai đại diện Khoá 2025 khám phá những khác biệt trong cách nhìn nhận về cuộc sống của mỗi người, từ đó đề cao giá trị của một cộng đồng đa dạng, của tinh thần cộng tác để cùng học tập, cùng trưởng thành và cùng nhau tạo ra những ý tưởng sáng tạo.

"Đi thật rộng không có nghĩa là bị lạc, mà là đang mở lòng. Đó là học cách ôm lấy sự phức tạp, là ngồi giữa một cuộc trò chuyện và thực sự lắng nghe," Gia Tuấn và Thu Hằng chia sẻ.

Buổi lễ kết thúc với niềm tin vững chắc vào chương mới mở ra của các Tân cử nhân. Các bạn sẽ mang theo những giá trị, kiến thức và kỹ năng đã học được từ Fulbright để tiếp tục đóng góp cho cộng đồng, xã hội và thế giới. Chặng đường phía trước chờ đón các bạn và những trang mới của cuộc đời sẽ được viết tiếp với sự bản lĩnh, linh hoạt và sáng tạo.

Tại Trường Đại học Fulbright Việt Nam, sinh viên được khuyến khích phát triển toàn diện thông qua việc khám phá đam mê mới, chấp nhận sự khác biệt, tham gia vào văn hóa khởi nghiệp và phát triển ý tưởng trong không gian sáng tạo.

Cùng tìm hiểu trải nghiệm Đại học tại Fulbright tại: Cách thức ứng tuyển tại Trường Đại học Fulbright Việt Nam