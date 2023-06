Những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày làm thủ tục thi tốt nghiệp

Đồng hành cùng thí sinh trong mùa thi năm nay không thể thiếu “màu áo xanh” tình nguyện. Tại cổng trường các điểm thi luôn có sự xuất hiện của lực lượng thanh niên tình nguyện đứng túc trực để hỗ trợ, hướng dẫn các thí sinh vào điểm thi, chỉ chỗ gửi xe cũng như phát nước miễn phí cho các em. Bên cạnh đó là lực lượng công an phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn, an ninh xung quanh khu vực điểm thi và hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh.