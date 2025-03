Những hình ảnh của Kim Sae Ron trong bộ phim cuối cùng được tiết lộ

Trước khi qua đời Kim Sae Ron đã tham gia bộ phim ca nhạc Guitar Man do Lee Sun Jung làm đạo diễn. Lee Sun Jung đã công bố những bức ảnh này để người hâm mộ tưởng nhớ đến cô như một diễn viên tài năng và đầy đam mê. Những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng của Kim Sae Ron khi được làm công việc mà mình yêu thích.

Guitar Man kể về cuộc đời nhiều bất hạnh của thủ lĩnh ban nhạc Volcano (Lee Sun Jung thủ vai) - một nghệ sĩ tài năng nhưng lại không được thừa nhận tại Hàn Quốc, nơi thị trường âm nhạc do Kpop thống trị. Dù nỗ lực rất nhiều nhưng nhân vật chính không thể tìm được cho mình một vị trí xứng đáng, trái lại anh luôn cảm thấy bị bỏ rơi, đứng bên lề của ngành công nghiệp âm nhạc đang phát triển như vũ bão.

Những hình ảnh của Kim Sae Ron trong phim (Ảnh: Lee Sun Jung)

Nữ diễn viên quá cố vào vai bạn gái của nam chính, người luôn bên cạnh an ủi anh trong những lúc khó khăn, tuyệt vọng. Toàn bộ những bài hát trong phim là do Lee Sun Jung tự sáng tác. Bộ phim dự kiến ​​sẽ phát hành vào cuối năm nay.

Kim Sae Ron ra mắt khi mới 9 tuổi, đã có sự nghiệp 16 năm thành công trong cả mảng điện ảnh và truyền hình. Kim Sae Ron đã giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng điện ảnh Buil cho vai diễn trong phim A Brand New Life, Giải thưởng điện ảnh Hàn Quốc với The Man from Nowhere và Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh với A Girl at My Door, cô cũng là diễn viên trẻ tuổi nhất từng nhận giải thưởng danh giá này.