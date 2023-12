Những đôi anh em ruột "đỉnh" nhất năm: Cặp cùng giật HCV Olympic Toán quốc tế, cặp dắt tay nhau vào Harvard

Anh dắt tay em cùng đỗ vào Harvard

Lê Quang Nhật (SN 1995) và Lê Ngọc Nam Phương (SN 2003) là 2 anh em ruột nổi tiếng cùng đỗ vào trường Đại học Harvard - ngôi trường nổi tiếng hàng đầu thế giới.

Từ năm 16 tuổi, Quang Nhật đã một mình sang Mỹ du học. Dù "vỡ mộng" nhanh chóng vì thành tích học tập ban đầu không được như kỳ vọng nhưng Quang Nhật đã nhanh chóng xốc lại tinh thần. Nhật xây dựng lại cho mình kế hoạch học tập đầy nghiêm khắc, thức đến tận 4-5 giờ sáng để học bài, sau đó 7-8 giờ dậy để kịp lên lớp. Anh chàng cũng trau dồi tiếng Anh bằng cách cố gắng giao tiếp nhiều với người bản xứ, tập trung đọc nhiều sách.

Sau quãng thời gian học tập miệt mài, Quang Nhật đã tốt nghiệp trung học với GPA 4.0/4.0, được 8 trường đại học Mỹ mời nhập học. Cuối cùng anh chọn học chuyên ngành Hóa sinh tại Đại học California với mức học bổng 20.000 USD (hơn 485 triệu đồng). Kết thúc chương trình cử nhân, Quang Nhật học song song 2 chương trình Thạc sĩ tại Đại học Thành phố Seattle (ngành Quản trị Kinh doanh) và Đại học Harvard (ngành Tài chính). Đáng chú ý, 9x tốt nghiệp cả hai trường với tấm bằng Xuất sắc, trong đó điểm tốt nghiệp ở Đại học Harvard là 3.8/4.0.

Sau hàng loạt thành tích ấn tượng, chàng trai còn tốt nghiệp thêm chương trình Thạc sĩ ngành Kinh tế Ứng dụng tại Đại học Johns Hopkins. Hiện, Quang Nhật đã cầm trong tay tấm bằng Tiến sĩ của trường Seattle.

Đáng chú ý, Quang Nhật không phải là một người chỉ biết học và học. Anh chàng cũng có nhiều niềm đam mê riêng để xả stress như đi du lịch, chơi cờ… List hoạt động ngoại khóa của chàng trai 9x ấn tượng chẳng kém gì thành tích học như: Đại diện trường Harvard tiếp đón Tổng thống Ecuardo và Tổng thống Parama, Chủ tịch Hội Du học sinh Việt Nam tại trường ĐH thành phố Seattle…

Cặp anh em Quang Nhật - Nam Phương

Anh trai đã giỏi, em gái Lê Ngọc Nam Phương cũng đỉnh không kém. Nhờ thành tích học tập ấn tượng, 10x đỗ vào 8 trường đại học Mỹ. Nữ sinh chỉ mất 1,5 năm để hoàn thành chương trình cử nhân, thậm chí còn là chủ nhân huy chương vàng Medallion Scholar (điểm cao nhất khoa) với GPA tuyệt đối 4.0/4.0.

Năm 18 tuổi, Phương từng nhận lời mời thực tập toàn thời gian của công ty Mỹ. Tuy nhiên, có anh trai là sinh viên xuất sắc của đại học Harvard, Nam Phương được truyền cảm hứng rất nhiều cho hành trình chinh phục ngôi trường danh giá. Vậy là khi mới 19 tuổi, nữ sinh xuất sắc đỗ vào chương trình Thạc sĩ ngành Kinh tế - Tài chính tại đây.

Hai anh em cùng đạt HCV Olympic Toán học Quốc tế

Nguyễn Thuận Hưng (sinh năm 2001) và Nguyễn An Thịnh (sinh năm 2005) là cặp anh em "hy hữu" của làng toán học Việt Nam. Gọi là "hy hữu" vì tính đến thời điểm hiện tại, đây là cặp anh em ruột duy nhất từng cùng đạt HCV Olympic Toán học Quốc tế. Trong đó, người anh Thuận Hưng giành HCV năm 2019, còn người em Thuận An vừa chạm tay vào tấm HCV Toán học Quốc tế năm 2023.

Theo chia sẻ từ gia đình, Thuận Hưng có tính cách khá lãng tử không chỉ trong học tập mà cả ở ngoài đời. Khi đã ngồi vào bàn học thì học hết mình, còn khi đã chơi thì chơi hết sức. Ngoài ra, nam sinh còn dành tình cảm đặc biệt cho các hoạt động thể chất như: Bóng đá, nhảy đương đại, cầu lông, bóng chuyền...

Về thành tích học tập thì không phải bàn cãi, nam sinh đã sở hữu cho mình hàng dài huy chương, giải thưởng danh giá. Hiện tại, Thuận Hưng đang học ngành Khoa học Máy tính của trường Đại học Quốc gia Singapore với học bổng toàn phần. Kết thúc 4 năm học tập tại đây, anh chàng dự định sẽ học lên cao học.

Thuận Hưng (ở giữa bên phải) và An Thịnh (ở giữa bên trái)

Trong khi đó, cậu em An Thịnh lại "đằm tính" hơn. Ngay từ khi còn nhỏ, nam sinh đã thể hiện được khả năng đặc biệt của mình. Và anh trai chính là người truyền động lực học tập cho An Thịnh. Cụ thể là vào năm 2019, Thuận Hưng được Huy chương Vàng IMO, khi ấy cả gia đình có ra sân bay để đón nam sinh. Dẫu vậy, nỗ lực đến vậy, nhưng hành trình để đến với tấm HCV Olympic Toán học Quốc tế năm 2023 của An Thịnh không hề dễ dàng, thậm chí có phần "trắc trở" hơn nhiều khi so sánh với anh trai, song với sự nỗ lực, nam sinh đã đạt được thành tựu cho mình.

Em "ẵm" giải Nhất, anh giật giải Nhì HSG Quốc gia

Trong danh sách những học sinh đạt giải cao tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm 2023, có một trường hợp vô cùng đặc biệt đó chính là hai anh em ruột Trần Minh An (SN 2005) và Trần Minh Hoàng (SN 2007) cùng đạt thành tích cao. Trong khi Minh An đạt giải Nhì quốc gia môn Vật Lý (20,25/40 điểm), thì em trai Minh Hoàng lại "ẵm" luôn giải Nhất môn Toán với điểm số 32/40, trở thành thủ khoa toàn quốc bộ môn này.

Được biết, hai anh em Minh An - Minh Hoàng sinh ra trong gia đình có cả bố mẹ là giáo viên. Sống trong môi trường có truyền thống giáo dục tốt nên hai anh em luôn có thành tích tốt trong học tập. Lên cấp 3 hai anh em lần lượt thi vào trường THPT chuyên Hà Tĩnh. Trong thời gian học hai anh em ở ký túc xá của trường, cuối tuần lại bắt xe về nhà. Hai anh em cũng tự nhủ phải cố gắng học thật tốt để không phụ lòng tin của gia đình và thầy cô.

Nhận được kết quả cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, hai anh em vô cùng vui mừng. Kết quả này là mục tiêu mà Minh An và Minh Hoàng đã đề ra và theo đuổi ngay từ khi bước chân vào bậc THPT.

Tổng hợp