Học sinh xã đảo Thạnh An ở TPHCM đi thi tốt nghiệp THPT sớm 1 ngày

Ngày 24/6, trao đổi với Tiền Phong, cô Trần Thị Hà My – Bí thư Chi đoàn giáo viên Trường THCS – THPT Thạnh An cho biết, năm nay trường có 24 học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Học sinh lớp 12 Trường THCS - THPT Thạnh An lên tàu đi thi tốt nghiệp THPT năm 2023

“Như những năm trước, các em học sinh tham dự kỳ thi sẽ di chuyển vào đất liền bằng tàu thủy và được bố trí ăn ở trong 3 ngày thi tại thị trấn Bình Khánh. Đưa các em đi thi sẽ có 4 giáo viên cùng các chiến sĩ hoa phượng đỏ”, cô Hà My thông tin.

Theo cô Hà My, để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, các em học sinh được nhà trường tổ chức ôn tập khá kỹ, từ sau khi kết thúc năm học đến ngày 21/6. Từ ngày 22/6, các em được nghỉ để thư giản và chuẩn bị hành lý. Ngày 26/6, các em sẽ đi tàu vào đất liền.

24 học sinh nói trên sẽ được bố trí tại 2 điểm thi là Trường THPT An Nghĩa và THPT Bình Khánh (huyện Cần Giờ). Phương tiện di chuyển đi thi sẽ được hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các tình nguyện viên.

Cô Hà My cũng thông tin thêm, năm 2023, Trường THCS – THPT Thạnh An có 42 học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong đó có 3 em không vượt qua được kỳ thi. Năm nay, thầy và trò của trường quyết tâm sẽ đạt tỷ lệ 100% các em học sinh tham gia kỳ thi đều “vượt vũ môn” thành công.

Về phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại huyện Cần Giờ, TPHCM sẽ bố trí một phà riêng chở đề thi. Kết thúc ngày thi, phà riêng chở bài thi về trung tâm thành phố. Rạng sáng các ngày 27 - 28/6, phà ưu tiên sẽ chở đề thi tốt nghiệp THPT được bàn giao từ điểm in sao đến điểm thi ở Cần Giờ dưới sự bảo vệ của công an và cơ quan chức năng. Cuối ngày thi, bài thi được tập hợp chở về trung tâm TPHCM dưới sự hộ tống của công an và được đưa đến điểm chấm thi.

TPHCM sẽ bố trí một phà riêng chở đề thi tốt nghiệp THPT 2024 đi Cần Giờ

Năm 2024, TPHCM có 90.062 thí sinh dự thi tại 162 điểm thi, với 3.805 phòng thi. Trong số này, có 87 điểm thi có thí sinh tự do (đảm bảo có ít nhất 60% thí sinh lớp 12 hệ THPT trong tổng số thí sinh của điểm thi theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT), 75 điểm thi không có thí sinh tự do.

Thành phố đã huy động 11.796 cán bộ coi thi, 2.430 nhân viên phục vụ tại các điểm thi. Số thí sinh của thành phố đăng ký dự thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên vẫn cao hơn Khoa học Xã hội. Về môn Ngoại ngữ, tiếng Anh vẫn được nhiều thí sinh chọn nhất với 73.347 em.

Có 13.076 thí sinh của thành phố được miễn bài thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi. Bên cạnh đó, có 87 thí sinh được miễn thi tất cả các bài thi tốt nghiệp THPT 2024.