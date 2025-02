Những điều cần biết về giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới năm 2025

Sự cải tiến của FIFA

Ý tưởng về việc tổ chức một Club World Cup phiên bản hoàn toàn mới đã được FIFA ấp ủ từ rất lâu, ngay sau khi tổ chức này hủy bỏ giải đấu FIFA Confederations Cup năm 2017.

Sau nhiều nỗ lực, FIFA đã chính thức đưa Club World Cup phiên bản mới vào đời sống bóng đá. (Ảnh: FIFA).

Đáng lẽ ra giải đấu này đã được diễn ra ở Trung Quốc vào năm 2021 nhưng kế hoạch đó đã bị hủy bỏ bởi dịch COVID-19. Phải đến năm nay 2025, FIFA Club World Cup phiên bản hoàn toàn thay đổi mới chính thức được đi vào thực tế với lần tổ chức đầu tiên ở Mỹ vào mùa Hè năm nay. Giải đấu sẽ có sự mở rộng lên thành 32 đội tham dự thay vì 7 đội như những giải đấu giai đoạn 2005 đến 2023.

Sự kiện này ban đầu bị rất nhiều CLB có ý kiến phản đối khi các cầu thủ sẽ phải thi đấu nhiều hơn, vắt sức hơn cho một giải đấu chính thức ở thời điểm mà đáng lẽ họ được nghỉ Hè. Ngoài ra, những thông tin từ Mỹ cho rằng FIFA gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nhà tài trợ cho giải, điều hiếm gặp trước đây ở những giải đấu do FIFA đứng ra đăng cai.

Dù vậy sau cùng FIFA vẫn giải quyết ổn thỏa mọi chuyện và giải đấu vẫn sẽ được diễn ra vào tháng 6/2025, trở thành giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới năm 2025.

FIFA khẳng định rằng giải đấu sẽ thúc đẩy việc phân phối tài chính và sự hiện diện công bằng hơn cho các đội bóng bên ngoài châu Âu. Tuy nhiên, có một phản bác rằng sự chênh lệch về chất lượng sẽ sớm xuất hiện, khi những đội bóng như Auckland City (New Zealand) phải đối mặt với đội bóng danh tiếng Bayern Munich.

Khi những mối quan ngại về thể lực của cầu thủ đang gây tranh cãi thì nguồn lợi tài chính hấp dẫn với doanh thủ hàng trăm triệu USD có thể thuyết phục hầu hết ông chủ các đội bóng. Để hiểu rõ hơn, nhà vô địch Cúp C1 châu Âu Real Madrid đã bỏ túi 131 triệu USD mùa trước. Con số này có thể sẽ tăng lên chóng mặt nhờ những khoản thanh toán từ FIFA Club World Cup.

Số lượng các CLB tham dự và thể thức thi đấu

Tham dự giải đấu năm nay có 32 đội, được chia thành 8 bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 2 đội nhất, nhì mỗi bảng giành quyền vào vòng 1/8, sau đó là tứ kết, bán kết, chung kết. Thể thức của giải sẽ gần giống World Cup phiên bản cũ được tổ chức từ năm 1998 đến 2022 (chỉ khác là không có trận tranh hạng 3).

12 đội bóng hàng đầu châu Âu, bao gồm Real Madrid và Man City sẽ đại diện cho UEFA. Các suất của CONMEBOL sẽ bao gồm 6 đội Nam Mỹ, trong khi châu Á (AFC), châu Phi (CAF) và Bắc & Trung Mỹ (CONCACAF) mỗi khu vực có 4 câu lạc bộ, trong khi châu Đại Dương (OFC) được trao 1 suất và 1 vé cuối cùng thuộc về Mỹ với tư cách là nước chủ nhà.

Các bảng đấu cụ thể của Club World Cup 2025. (Ảnh: Getty).

Với việc các suất tham dự dựa trên những thành tích gần đây thay vì truyền thống lâu đời, những đội bóng giàu thành tích trong quá khứ như MU, Liverpool và Barcelona sẽ phải ngồi ngoài, trong khi FC Salzburg sẽ đại diện cho Áo trong số những đội đứng đầu châu Âu.

Theo kết quả bốc thăm, CLB Inter Miami của siêu sao Lionel Messi sẽ tham dự trận khai mạc của giải đấu, gặp đội bóng Al Ahly của Ai Cập tại Hard Rock Stadium, dự kiến vào ngày 15/6/2025. Các đội này sẽ cùng với Palmeiras và Porto ở bảng A.

Trong khi đó, nhiều cặp đấu đáng chú ý cũng xuất hiện ở các bảng khác khi nhiều đội danh tiếng của châu Âu sẽ đối đầu nhau. PSG và Atletico Madrid sẽ gặp nhau trong trận đấu nổi bật tại bảng B. Hai đội bóng châu Âu chung bảng với đội vô địch Nam Mỹ là Botafogo và đội bóng của MLS là Seattle Sounders.

Man City sẽ ở bảng G và đối mặt với một Juventus danh tiếng. Bên cạnh Juventus, Man City cũng sẽ gặp các đội bóng Wydad AC của Morocco và Al Ain của UAE tại vòng bảng.

Nhà vô địch Serie A là Inter Milan gặp River Plate, Monterrey và Urawa Red Diamonds tại bảng E. Trong khi đó, Borussia Dortmund đối đầu với Fluminense, Ulsan Hyundai và Mamelodi Sundowns ở bảng F.

Nhà đương kim vô địch châu Âu Real Madrid có thể gặp lại đối thủ cũ Neymar, khi được bốc thăm gặp đội bóng Al Hilal tại bảng H. Cả hai đội sẽ cùng gặp Pachuca của Mexico và Salzburg của Áo. Bảng C có Bayern Munich, Auckland City, Boca Juniors, Benfica. Bảng D là sự góp mặt của 4 CLB - Flamengo, Chelsea, Leon và Esperance.

Địa điểm thi đấu

Sẽ có 11 địa điểm được sử dụng để tổ chức 63 trận đấu FIFA Club World Cup 2025 diễn ra trên khắp nước Mỹ. Trong đó trận mở màn sẽ diễn ra tại sân vận động Hard Rock ở Miami. Trận chung kết sẽ diễn ra tại sân vận động MetLife tại New York.

Sân Hard Rock là nơi diễn ra lễ khai mạc giải. (Ảnh: Getty).

Chủ yếu các sân vận động được chọn nằm ở miền Đông nước Mỹ để cụm sân phía Tây sẽ được dành cho CONCACAF Gold Cup, giải đấu cấp ĐTQG cho khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe. Trong số các sân được sử dụng, sân có sức chứa lớn nhất là Rose Bowl ở California (88.500 chỗ), sân có sức chứa nhỏ nhất là Audi Field tại Washington D.C. (20.000 chỗ).

Cúp vô địch

Hình dạng chiếc cúp vô địch FIFA Club World Cup phiên bản mới đã được FIFA công bố vào tháng 11 năm 2024. Chiếc cúp mới được FIFA thiết kế với sự hợp tác của hãng trang sức toàn cầu Tiffany & Co. Chiếc cúp sẽ được trao cho đội bóng giành chiến thắng trong trận đấu chung kết diễn ra trên SVĐ MetLife – New York, New Jersey.

Chiếc cúp dành cho đội vô địch Club World Cup 2025. (Ảnh: FIFA).

Quy tắc chuyển nhượng đặc biệt

Hội đồng FIFA cho phép các Liên đoàn thành viên tùy chọn mở một kỳ chuyển nhượng đặc biệt từ ngày 1 đến ngày 10/6. Động thái này mở ra cánh cửa cho các cầu thủ có hợp đồng hết hạn vào ngày 30/6 nhưng đã xác định không gia hạn, được phép ký hợp đồng sớm với tư cách là cầu thủ tự do cho một trong 32 đội đủ điều kiện tham dự FIFA Club World Cup 2025.

Sẽ có những quy tắc đặc biệt cho các cầu thủ hết hạn hợp đồng vào ngày 30/6 có tên trong danh sách dự Club World Cup 2025. (Ảnh: Getty).

FIFA đồng thời cũng đưa ra thời hạn từ ngày 27/6 đến ngày 3/7 để một đội thay đổi danh sách đội hình tham dự giải đấu, cho phép đưa những cái tên mới thay thế những cầu thủ có hợp đồng hết hạn mà không được gia hạn. Tuy nhiên, quy tắc tạm thời ràng buộc các cầu thủ không được đại diện cho 2 đội khác nhau trong suốt giải đấu.

Quy tắc tạm thời này cũng cho phép các CLB và cầu thủ tham dự FIFA Club World Cup nếu chưa chính thức xác nhận sẽ chia tay, hoặc cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng chưa đạt thỏa thuận nào với đội bóng mới, cũng có thể ký gia hạn thêm 2 tuần cho đến hết giải đấu.

Ảnh hưởng của giải FIFA Club World Cup 2025

Với việc FIFA tạo ra phiên bản mới của giải FIFA Club World Cup quy tụ nhiều đội bóng từ 5 châu lục nên giải đấu này không còn là sân chơi của riêng các nhà vô địch châu lục.

Tuy nhiên FIFA vẫn sẽ duy trì một giải đấu riêng để tạo động lực cho các nhà vô địch. Đó cũng là lý do khiến giải đấu FIFA Intercontinental Cup (Cúp Liên lục địa) - được dành riêng cho các nhà vô địch của 6 LĐBĐ châu lục thuộc FIFA ra đời. FIFA Club World Cup sẽ diễn ra 4 năm 1 lần trong khi FIFA Intercontinental Cup sẽ được diễn ra hàng năm. Ở FIFA Intercontinental Cup đầu tiên diễn ra theo thể thức mới, Real Madrid đã dễ dàng vô địch sau khi thắng Pachuca 3-0 trong trận chung kết.

Club World Cup 2025 sẽ tạo nên những ảnh hưởng nhất định đến các CLB lớn như Real Madrid. (Ảnh: Reuters).

Khi những thách thức đang chờ đón kế hoạch của FIFA để tổ chức Club World Cup với 32 đội, sự mong đợi và tò mò vẫn tiếp tục gia tăng. Sự phát triển theo hướng thương mại hóa của giải đấu là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, tác động tiềm tàng của nó với bóng đá thế giới như thế nào sẽ vẫn là dấu hỏi lớn và chỉ thời gian mới có thể trả lời chính xác.