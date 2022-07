Những điều cần biết khi mua hàng online

Đừng tin vào bản thiết kế mô phỏng

(Ảnh: Depositphotos)

Nhiều người đã gặp phải trường hợp màu sắc thật của sản phẩm khác xa với mô tả. Nguyên nhân là do trong khâu in ấn dệt may có thể làm thay đổi màu sắc, độ bóng của sản phẩm. Tránh việc không mong muốn xảy ra, bạn nên tham khảo phần đánh giá được cung cấp bởi người tiêu dùng.

Để ý đến các đường chỉ

(Ảnh: Depositphotos)

Thông thường những sản phẩm khi lên hình sẽ rất chỉnh chu và được xem là có cả một quá trình ở đằng sau.Vì vậy những bộ quần áo lấp lánh đó có thể đánh lừa thị giác của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn tỉ mỉ thì sẽ tìm được một vài khuyết điểm trên đó.

(Ảnh: Depositphotos)

Để biết một sản phẩm chất lượng tốt hay không, hãy kiểm tra những bức hình mà người bán hàng cập nhật. Bạn có thể phóng to hay thu nhỏ tùy ý để xem nhận biết rõ hơn về chất liệu, hoạt tiết,...

Kiểm tra kích thước trước khi đặt hàng

(Ảnh: Reddit)

Các góc chụp của ảnh có thể khiến bạn lầm tưởng kích thước của mặt hàng, đặc biệt với những món phụ kiện nhỏ. Nhưng sau đây có một mẹo giúp bạn mua phụ kiện online cực chuẩn. Đó là kiểm tra thông số mà cửa hàng đã đưa ra có phù hợp với số đo cơ thể hay là không.

Sản phẩm thực tế khác xa với ảnh mạng

(Ảnh: Reddit)

Một số chiêu trò lừa đảo thường gặp là bán mặt hàng khác xa so với hình ảnh mà người mẫu mặc. Hãy cảnh giác với trường hợp giá quá rẻ và số lượng người mua quá ít. Ngoài ra, bạn nên tìm hiểu thêm về cửa hàng có uy tín hay không thông qua những đánh giá khách quan từ người mua trước đó.

Xem video giới thiệu sản phẩm

(Ảnh: Depositphotos)

Nhiều cửa hàng trực tuyến đã đầu tư thêm những video để quảng bá sản phẩm, giúp bạn có thể xem sản phẩm theo đa chiều, đa hướng với những góc quay khác nhau để biết thêm nhiều chi tiết. Hơn thế nữa, video có người mẫu có dáng người tương tự sẽ giúp bạn tự tin hơn khi đặt hàng.

Theo Brightside