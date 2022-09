Những diễn viên gây nhàm chán vì "đóng khung" hoài một kiểu vai

Một diễn viên thực lực luôn biết cách biến hóa theo từng vai diễn, ít khi chịu cảnh "đóng khung" trong một vùng an toàn nhất định. Tuy nhiên vẫn có không ít tên tuổi vì thành công ở một kiểu vai, sau đó lựa chọn con đường đi theo đúng nhân vật ấy ở các phim tiếp theo. Điều này về lâu về dài khiến sự nghiệp của người diễn viên trở nên "một màu", nhàm chán, thậm chí có người còn bị khán giả quay lưng.

"Mỹ nhân rom-com" Hwang Jung Eum

Hwang Jung Eum được mệnh danh là "nữ hoàng phim rom-com" của Hàn Quốc, thế nhưng nó cũng khiến cô gặp phiền toái không ít. Tham gia các dự án đình đám như She Was Pretty, Kill Me Heal Me hay Lucky Romance, các nhân vật của Hwang Jung Eum đều thuộc tuýp hoạt ngôn, hay cố biểu cảm "lố" và nói to tiếng. Thực chất không cần đợi đến thể loại hài - lãng mạn, nét tính cách này của Hwang Jung Eum đã bộc lộ rõ từ Gia Đình Là Số 1. Hậu quả là trong những lần trở lại gần đây, Hwang Jung Eum lại không tìm thấy thành công như trước, một phần có lẽ do khán giả đã bắt đầu thấy nhàm chán.

"Tổng tài bá đạo" Trương Hàn

Một thời "gây sốt" với Cùng Ngắm Mưa Sao Băng đóng cùng Trịnh Sảng, Trương Hàn trở thành ngôi sao được khán giả yêu phim Hoa ngữ mến mộ. Đến năm 2014, anh tiếp tục bùng nổ danh tiếng khi đóng vai "tổng tài" trong Sam Sam Đến Rồi. Kể từ đó, Trương Hàn xây dựng cho mình hình ảnh như một anh chủ tịch giàu có, trầm ổn, hay nói đạo lý từ trên phim ra đến ngoài đời. Thế nhưng thời gian gần đây, hình tượng này lại gây nên "tác dụng phụ" khiến sự nghiệp nam diễn viên tụt dốc. Bằng chứng là bộ phim mới nhất Quý Ông Khu Đông Bát của anh gặp nhiều tranh cãi, chỉ được chấm 2/10 điểm.

"Nữ chính phim xưa" Quỳnh Lam



Thành công của bộ phim Lời Sám Hối đã mở ra cánh cửa mới cho nữ diễn viên Quỳnh Lam trên màn ảnh Việt. Dần dà, khán giả màn ảnh nhỏ đều quen mặt với cô thông qua những vai phụ nữ xưa, sở hữu vẻ đẹp dịu dàng và sang trọng. Những dự án mà cô ghi điểm tiếp theo gồm Ải Trần Gian, Hai Người Vợ, Lời Nguyền, Luật Trời, Dương Thế Bao La Sầu... Tuy nhiên chính việc xây dựng hình ảnh "nữ hoàng phim xưa" đã khiến Quỳnh Lam chật vật với các loại hình vai khác, dù vẫn chất lượng nhưng khó được đón nhận và ghi nhớ hơn.

"Sao hành động" The Rock

Nổi tiếng là siêu sao hành động "bảo chứng" phòng vé Hollywood, Dwayne "The Rock" Johnson lại thường xuyên dính tranh cãi khi gần như chỉ có duy nhất 1 kiểu tạo hình trên màn ảnh. Trong các bom tấn như Rampage, Tòa Nhà Chọc Trời, Fast & Furious, Jumanji... The Rock luôn xuất hiện với quả đầu trọc, thân dáng lực lưỡng và những bộ quần áo đậm chất tối giản và phiêu lưu. Tuy nhiên sau cùng, các phim của The Rock vẫn thắng lớn, được bù đắp bằng tính giải trí cao.

