Những cụm từ viral nhất năm 2022: Lướt "tóp tóp" quá 180 phút mỗi ngày nhất định phải biết

Tạo trend và "đu" trend vốn là điều không thể thiếu trên mạng xã hội. Cứ mỗi năm trôi qua lại có một loạt những cụm từ hot, câu nói viral mà ai cũng phải sử dụng ít nhất một lần. Đó đôi khi chỉ là một phát ngôn vu vơ nhưng lại chạm đúng sự thích thú của dân mạng. Từ đó nếu cứ lướt mạng xã hội, chắc chắn sẽ thấy dân tình sử dụng nhiệt tình, phổ biến. Thậm chí, nếu bạn chỉ lỡ "tắt máy tính" một hôm thôi là ngay lập tức sẽ trở thành "người tối cổ", không bắt kịp xu hướng.

Năm 2022 có thể nói là năm "tóp tóp" lên ngôi khi rất nhiều cụm từ, câu nói được bắt nguồn từ mạng xã hội này. Và dưới đây là list những cụm từ viral nhất trong năm 2022!

1. Ét ô Ét

Từ đầu năm nay, đi đâu cũng thấy cư dân mạng nói "Ét ô ét". Giá vàng tăng, giá xăng tăng, người yêu cũ mời cưới, chia sẻ những video hài hước trên mạng xã hội,... tất cả đều được ghép với "Ét ô ét".

Theo đó, cụm từ này được cho là xuất phát từ một video trên kênh TikTok của Bà Toàn Vlog. Trong clip, khi được hỏi là "Cô bị ép đúng không? Hãy ra ký hiệu đi", người phụ nữ trong clip đã nhìn vào camera và nói "Ét ô ét, ét ô ét" (tức là SOS).

Với cách nói hài hước, đặt trong hoàn cảnh cũng "gây cười" không kém nên ngay lập tức âm thanh này được sử dụng vào các đoạn clip viral khác. Cũng từ đó, cụm từ ngày càng trở nên phổ biến và đông đảo người dùng. Cho đến hiện tại, đây vẫn là cụm từ được dùng nhiều nhất năm 2022.

Clip gốc được cho là "nguồn cơn" của cụm từ "ét ô ét"

2. Gét Gô

Cũng đến từ TikTok, cụm từ này xuất phát từ kênh của Tới Trời Thần (@anhtoi4). Trong một đoạn clip của mình, người này cho biết sẽ thực hiện thử thách 6 ngày 6 đêm dưới bãi sình. Để tăng thêm tinh thần quyết tâm, anh hô khẩu hiệu: "Gét gô".

Thực chất đây là cách phát âm của từ "Let's go" trong tiếng Anh. Nhưng với cách đọc đặc biệt, câu nói tưởng đơn giản này lại trở thành cụm từ siêu hot mà ai cũng dùng. Bên cạnh đó, nhiều người không quên dùng kèm với cụm "thử thách 6 ngày 6 đêm", tạo nên một combo đu trend cực hoàn hảo.

Mẫu câu mở đầu với "Thử thách 6 ngày 6 đêm" và kết thúc bằng "gét gô" được dân tình đua nhau sử dụng

3. Làm quá nó ô dề

Có một dạo "ô dề" như là câu cửa miệng của đa số netizen. Ban đầu nhiều người lầm tưởng đây là cách đọc khác của "oh yeah". Tuy nhiên, nghĩa của từ này lại chỉ những điều gì đó bị làm quá lên, không giống ai.

Cụ thể, trong một clip trên TikTok nhân vật chính mặc dù trang điểm dày cộp, lòe loẹt nhưng miệng lại vẫn nói: "Làm sơ sơ thôi, làm quá nó lố lăng, làm quá nó ô dề". Cũng chính bởi sự trái ngược này cùng biểu cảm của nhân vật chính khiến cụm từ này gây bão "tóp tóp" rồi lan sang Facebook. Từ đó đến nay, cụm từ được thêm vào từ điển mạng, trở thành câu nói quen thuộc mà ai cũng hiểu.

Đây là một trong những trend hot trên MXH năm 2022

4. Thì ra, mùa xuân hoa nở, là vì em

Một câu nói dùng để khen khéo vẻ xinh đẹp của bạn gái nhưng cũng tạo thành trend, chỉ có thể là nhờ "tóp tóp". Theo đó, một chàng trai đã tự thu âm giọng của mình câu nói: "Thì ra, mùa xuân hoa nở, là vì em" và ghép vào đoạn nhạc trong bài "You'll get over it" của DJ John để làm video tặng người yêu.

Sự kết hợp giữa chất giọng trầm ấm và đoạn beat lại trở nên phù hợp, nghe cực kỳ "bánh cuốn" khiến cư dân mạng thích thú. Không chỉ sử dụng câu nói, nhiều người còn sáng tạo điệu nhảy giúp cụm từ ngày càng trở nên phủ sóng.

Nhiều người nổi tiếng cũng không thể ngồi im trước trend này

5. Sao hay ra dẻ quá!

Nếu được bình chọn, nhiều người cho rằng đây là cụm từ đột phá nhất trong năm 2022. Bởi không bắt nguồn từ TikTok nhưng câu nói này lại cực kì phổ biến, được dùng nhiều từ nửa cuối năm 2022.

Theo đó, chủ nhân của câu nói chính là nam diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm. Khi tham gia trong chương trình "2 ngày 1 đêm", anh liên tục sử dụng cụm từ này để nói khi ai đó làm quá, tỏ vẻ biết nhiều về một điều gì đó. Kết hợp cùng câu nói phải kể đến biểu cảm "ô dề" của Lê Dương Bảo Lâm khiến cụm từ càng trở nên hài hước, thú vị. Thậm chí vì quá hot, anh còn ra hẳng một bài hát cùng tên để làm kỉ niệm.

Lê Dương Bảo Lâm chính là chủ nhân câu nói hot hit này

6. Hé lô bà dà, bất ngờ chưa bà dà

Nguồn gốc cụm từ này bắt nguồn từ clip của một TikToker có tên "EYEIYAGI bất ổn". Điều làm nên sự thú vị chính là trong clip còn có sự xuất hiện của một nhân vật "em" với câu chào cửa miệng là "hello bà già" với gương mặt hài hước, duyên dáng. Trước sự dễ thương mà clip mang lại, nhiều cư dân mạng đã vào bình luận "bất ngờ chưa bà già".

Từ đó, cụm từ cũng trở thành câu nói cửa miệng của phần đông giới trẻ. Cũng có những biến thể mang đến sự tiêu cực, không được lòng cộng đồng mạng nhưng nhìn chung mọi người vẫn cho rằng đây là một trend vui, mang tính giải trí.

Video gốc tạo nên sự nổi tiếng cho cụm từ "hé lô bà dà"

7. Hê sờ lô hơ sờ ly ly

"Hê sờ lô hơ sờ ly ly" là câu thoại đặc biệt của Trung "trâu" - vai diễn do Duy Hưng đảm nhận trong bộ phim truyền hình Ga-ra hạnh phúc. Trong phim Trung "trâu" là anh chàng vui tính, tốt bụng và có cách nói chuyện cực lạ. Đằng sau mỗi từ khi phát âm, Trung "trâu" thường thêm âm "sờ" để làm điểm nhấn. Hàng loạt những câu thoại của anh chàng này trở nên viral trên mạng xã hội cũng vì cách nói này.

Thực chất, "hê sờ lô hơ sờ ly ly" chỉ là cách nói lái của câu chào bằng tiếng Anh: Hello honey (Chào em yêu). Tuy nhiên trong phim, một phần vì không giỏi phát âm tiếng Anh, một phần có thói quen nói chuyện thêm âm "sờ" phía sau nên vô tình tạo thành một cụm từ nghe lạ tai mà lại gây cười.

Trung "trâu - diễn viên Duy Hưng là người tạo trend cho cụm từ "Hê sờ lô hơ sờ ly ly"

8. Mai Đẹt-ti-ni

Xuất phát từ câu thoại trong một bộ phim Thái Lan gây sốt khán giả châu Á những ngày gần đây, "Mai đẹt-ti-ni" dần trở thành câu nói cửa miệng của nhiều người trẻ. "Mai đẹt-ti-ni" (tiếng Anh là My destiny) được hiểu là ai đó đã tìm được định mệnh của cuộc đời mình.

Trong phim, sau khi trải qua những thử thách, khó khăn tưởng chừng như phải lìa xa mãi mãi thì cặp đôi nam, nữ chính đã có được cái kết viên mãn. "Mai đẹt-ti-ni" là câu nói mà nhân vật nữ chính dành cho người thương của mình, được hiểu là: "Anh là định mệnh của cuộc đời em". Sau khi bộ phim nổi tiếng, giới trẻ cũng đua nhau dùng câu nói này khi đăng ảnh với người yêu hoặc những gì mình yêu quý.

Bản gốc trong phim điện ảnh của Thái Lan

9. Ú òa

Ú òa không phải cụm từ quá xa lạ bởi đây vốn là trò chơi trốn tìm theo kiểu truyền thống, thường dùng để chơi với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, cụm từ này lại trở nên viral khi xuất hiện trong bài hát Waiting for you cực hot của MONO.

Chưa kể, khi kết hợp với động tác vũ đạo, biểu cảm trong màn trình diễn, "ú òa" trở thành meme của riêng anh chàng. Và hầu như trong đầu ai cũng lẩm bẩm câu hát: "Nhưng thật cay đắng khi biết là… ú òa… mình chỉ là một người đến sau".

Khoảnh khắc viral của MONO với cụm từ Ú Òa!

10. Bing Chilling

Cụm từ này không phải dạng vừa đâu bởi nó còn lọt top những cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2022 trên Google nữa đấy! Được biết, đây vốn đã là một trong những meme nổi tiếng trên thế giới nhưng thời gian gần đây mới hot trở lại tại Việt Nam.

Theo đó, đoạn clip diễn viên John Cena vừa ăn kem, vừa nói tiếng Trung để quảng bá cho bộ phim mình đóng bỗng viral vì cách phát âm không chuẩn và gương mặt "sượng trân" nhưng có nét đáng yêu của anh. Khi trào lưu này lên xu hướng tại Việt Nam, giới trẻ đua nhau cover lại đoạn clip này khiến cụm từ Bing Chilling "làm mưa làm gió" khắp cõi mạng.