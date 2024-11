Những "chiến binh mạng" Việt Nam 2 lần chinh phục đấu trường an ninh mạng lớn nhất thế giới

Pwn2Own - "World Cup" của giới bảo mật

Pwn2Own, do Zero Day Initiative (ZDI) tổ chức thường niên, là nơi quy tụ những chuyên gia bảo mật hàng đầu thế giới. Tại đây, họ phải đối mặt với các thử thách cực kỳ khắc nghiệt: tìm kiếm và khai thác lỗ hổng bảo mật trên các thiết bị và phần mềm mới nhất.

Tại cuộc thi, áp lực cạnh tranh là vô cùng khủng khiếp. Các đội thi không chỉ chạy đua với thời gian mà còn phải đối mặt với nguy cơ lỗ hổng bị các nhà sản xuất vá lại. Chính vì vậy, chiến thắng tại Pwn2Own không chỉ là minh chứng cho năng lực kỹ thuật vượt trội mà còn là bản lĩnh cùng khả năng ứng biến trước mọi tình huống.

Các kỹ sư an ninh mạng tại Pwn2Own 2024 Ireland. Ảnh: ZDI

Năm 2023, VCS lần đầu tiên tham gia Pwn2Own tại Toronto và lập tức tạo nên cơn địa chấn khi giành được 30 điểm Master of Pwn cùng giải thưởng 180.000 USD, bỏ xa các đối thủ sừng sỏ khác. Chiến thắng này đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành An toàn thông tin Việt Nam, chứng minh rằng kỹ sư Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực sánh vai với các chuyên gia hàng đầu thế giới.

VCS khẳng định sức mạnh tri thức người Việt với nhiều kỹ sư 2K

Tại Pwn2Own 2024 diễn ra ở Ireland, VCS tiếp tục khẳng định vị thế độc tôn của mình. Vượt qua những thử thách cam go hơn, đội ngũ kỹ sư trẻ của VCS đã xuất sắc khai thác thành công 9 lỗ hổng zero-day, trong đó có những lỗ hổng nghiêm trọng trên các thiết bị mạng và lưu trữ, có khả năng gây ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp và tổ chức trên thế giới.

Đáng chú ý, đội còn phát hiện lỗ hổng trong camera an ninh của Synology có thể bị tin tặc lợi dụng để xâm phạm quyền riêng tư của người dùng. Với 33 điểm cùng giải thưởng 205.000 USD, VCS một lần nữa nâng cao chiếc cúp "Master of Pwn".

Đội VCS nâng cao cúp vô địch tại chung kết Pwn2Own Ireland 2024. Ảnh: Viettel

Chiến thắng lịch sử này đến từ sự nỗ lực của đội ngũ kỹ sư tài năng gồm: Đoàn Phan Tùng Dương, Nguyễn Phương Nam, Nguyễn Công Thành, Đinh Quang Vũ, Ngô Anh Huy, Nguyễn Xuân Hoàng, Đỗ Mạnh Dũng, và Lê Trần Hải Tùng. Đặc biệt, thành viên trẻ nhất, Đỗ Mạnh Dũng, sinh năm 2003, lần đầu tham gia nhưng đã chứng tỏ bản lĩnh vượt trội. Được đào tạo bài bản tại VCS, họ đã chứng minh năng lực vượt trội cùng tinh thần làm việc nhóm xuất sắc.

Các kỹ sư trẻ của Viettel Cyber Security. Ảnh: Viettel

Thành công của VCS không chỉ là niềm tự hào của Viettel mà còn là minh chứng cho chiến lược phát triển nhân sự chất lượng cao của tập đoàn. Với hơn 450 chuyên gia, trong đó có nhiều tài năng trẻ được cộng đồng quốc tế công nhận, VCS đang ngày càng khẳng định vị thế là một đơn vị an ninh mạng hàng đầu, không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn cầu. Việc phát hiện hơn 400 lỗ hổng bảo mật zero-day trên các nền tảng lớn như Microsoft, Google, Apache... đã cho thấy năng lực và đóng góp to lớn của VCS cho cộng đồng an ninh mạng thế giới.

Không dừng lại ở việc tìm kiếm và khai thác lỗ hổng, VCS còn tập trung nghiên cứu các công nghệ mới, phát triển sản phẩm và giải pháp bảo mật tiên tiến, góp phần bảo vệ hệ thống thông tin quốc gia, doanh nghiệp và người dùng trên toàn thế giới, thực hiện sứ mệnh kiến tạo một không gian mạng an toàn và tin cậy.