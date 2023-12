Những cặp mẹ chồng - nàng dâu nổi tiếng làng bóng đá Việt: Doãn Hải My, Chu Thanh Huyền đều được mẹ chồng quý mến nhờ một bí quyết

Trong làng bóng đá Việt có một hội bạn thân gồm các tuyển thủ nổi tiếng bậc nhất gồm Quang Hải - Văn Hậu - Tiến Dũng - Đức Chinh. Họ là những người đã gắn bó cùng nhau từ thời các tuyển trẻ đến khi lên đội tuyển Quốc gia. 5 năm sau kì tích Thường Châu, nhóm bạn đều đã lập gia đình với người con gái mình thương. Mối quan hệ của các nàng WAG với gia đình nhà chồng cũng nhận được nhiều sự chú ý. Trong đó, cả Doãn Hải My (vợ Văn Hậu), Chu Thanh Huyền (vợ Quang Hải), Mai Hà Trang (vợ Đức Chinh), Dianka (vợ Tiến Dũng) đều ghi điểm với mẹ chồng bằng những hành động tinh tế.

1. Chu Thanh Huyền và mẹ của Quang Hải

Chu Thanh Huyền hiện là nàng WAG Việt đang nhận được nhiều sự quan tâm nhất lúc này. Cô nàng sẽ về chung một nhà với tiền vệ Quang Hải vào đầu năm 2024. Trước khi lễ dạm ngõ của cặp đôi diễn ra vào sáng 20/12, Chu Thanh Huyền đã có nhiều khoảnh khắc gần gũi thân thiết với bà Cúc Dương - mẹ của Quang Hải.

Chẳng hạn như khi cùng Quang Hải dự đám cưới Văn Hậu - Hải My hồi tháng 11, Thanh Huyền đã chủ động đến chào mẹ Quang Hải và ghé tai trò chuyện thân thiết cùng mẹ chồng tương lai. Vì rạp cưới nóng bức, Thanh Huyền dùng tay mình làm quạt mát cho mẹ Quang Hải. Ngoài ra, cô nàng còn nhiều lần cùng bà Cúc Dương và hội chị em phụ nữ thân thiết trong gia đình đàng trai tụ tập ăn uống vui vẻ.

Ở gần mẹ chồng, Thanh Huyền không cần giữ kẽ mà thoải mái thể hiện bản thân bằng cách ngồi nhậu cùng bà, diện đồ thoải mái như ở nhà mình. Chính sự gần gũi, chân thật của nàng WAG giúp cho mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không còn khoảng cách. Cộng thêm sự tinh tế, biết quan tâm của cô nàng đã khiến mẹ Quang Hải ưng thuận và đưa con trai sang nhà hỏi cưới Thanh Huyền.

2. Doãn Hải My với mẹ của Đoàn Văn Hậu

Tháng trước, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My đã chính thức trở thành con dâu của bà Vũ Thị Nụ - mẹ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Một khoảnh khắc gây xúc động tại lễ cưới linh đình của cặp đôi Hải My - Văn Hậu là hình ảnh bà Nụ cúi người nâng váy cưới cho con dâu khỏi vấp ngã khi di chuyển. Chỉ hành động nhỏ ấy cũng đủ thấy nàng dâu mới được lòng mẹ chồng đến nhường nào.

Để nhận được sự yêu thương của mẹ chồng, bản thân Doãn Hải My cũng đã ghi điểm bởi loạt hành động tinh tế, đầy tình cảm với mẹ của Văn Hậu. Chẳng hạn như khi cùng đi xem trận đấu của cầu thủ sinh năm 1999, Hải My luôn đi sát cạnh mẹ chồng để che chở, bảo vệ cho bà giữa đám đông. Hay khi qua đường, Hải My cũng vòng tay bao bọc cho bà Nụ. Trước ngày cưới, cô nàng cùng mẹ chồng đi may áo dài và tỉ mỉ góp ý cho nhà thiết kế để mẹ chồng có được chiếc áo dài đẹp nhất trong ngày đón dâu.

Ngoài ra, người thân trong gia đình Văn Hậu cũng tiết lộ, khi Hải My về thăm quê, tiểu thư Hà thành không ngại ngần xắn tay vào dọn dẹp cùng mọi người. Bố mẹ Văn Hậu xót con dâu, không muốn cô tự tay làm việc nhà nhưng Hải My chủ động tham gia cùng bà con, họ hàng chuẩn bị cỗ bàn, rửa bát tạo mối quan hệ thân thiết, gần gũi.

3. Mai Hà Trang luôn nắm tay mẹ của Đức Chinh, gọi hai chữ "mẹ Uyện" đầy gần gũi

Ngày 22/2/2022, Hà Đức Chinh và Mai Hà Trang bất ngờ tổ chức đám cưới tại quê nhà gái ở Bắc Giang. Trong ngày hạnh phúc, nàng WAG Mai Hà Trang gây chú ý với khoảnh khắc chủ động nắm tay mẹ chồng đầy yêu thương khi chụp ảnh kỉ niệm của cả gia đình. Hành động thể hiện sự gần gũi, ấm áp của nàng dâu dành cho mẹ của Đức Chinh. Với em gái của Đức Chinh, Hà Trang cũng có hành động tương tự, tay nắm chặt tay thể hiện mối quan hệ gia đình gắn bó, thân thiết.

Khi gửi lời cảm ơn đến mọi người trong ngày cưới, bà xã Hà Đức Chinh không quên gọi mẹ chồng là "mẹ Uyện" đầy tình cảm. Bởi bố của Đức Chinh mất sớm, một mình mẹ anh gánh vác gia đình và nuôi các con trưởng thành. Thấu hiểu những vất vả ấy của bà Uyện, nàng dâu Mai Hà Trang càng dành nhiều sự quan tâm, dịu dàng dành cho mẹ chồng.

4. Diaka "hòa tan" khi cùng gia đình Tiến Dũng

Dianka Zakhidova trở thành nàng dâu Việt vào giữa năm 2022 sau đám cưới bất ngờ với thủ môn Bùi Tiến Dũng. Vượt qua những khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, nàng WAG ngoại quốc luôn cố gắng để có mối quan hệ gần gũi với gia đình nhà chồng. Khi về thăm quê chồng, Dianka cùng mẹ chồng nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Cô gây ấn tượng với khoảnh khắc "hòa tan" khi chơi bóng chuyền cùng đông đảo các bà, các cô ở quê nhà Tiến Dũng ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa.

Dianka cũng nỗ lực học tiếng Việt để giao tiếp với gia đình chồng. Có lần nửa đêm sau khi hoàn thành show diễn, nàng mẫu tây tự tay đi chọn quà cho mẹ Tiến Dũng và gọi bà là "mẹ chồng yêu". Sự trân trọng, yêu thương của Dianka dành cho mẹ Tiến Dũng giúp cô được người hâm mộ chấm điểm 10.

