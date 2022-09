Những cặp đôi ăn ý của Hollywood tái hợp trong phim mới

Bộ đôi vui nhộn này đã làm việc cùng nhau trong Justice League vào năm 2017. Gần đây, đã có thông tin rằng Ben Affleck sẽ tham gia cùng Jason Momoa trong Aquaman 2, bộ phim này dự kiến ra mắt vào năm 2023.

2. Scarlett Johansson và Chris Evans

Thật đáng kinh ngạc khi Chris Evans và Scarlett Johansson đã làm việc cùng nhau 8 lần! Đầu tiên là một câu chuyện tình lãng mạn năm 2007, The Nanny Diaries. Và gần đây, họ đã tái hợp khi cùng tham gia vào Vũ trụ Marvel, với Evans trong vai Captain America và Johansson trong vai Black Widow trong Avengers: Endgame.

3. Jennifer Lawrence và Bradley Cooper

Bộ đôi mang tính biểu tượng này được biết đến nhiều nhất với vai chính trong Silver Linings Playbook, nhưng họ đã làm việc cùng nhau thêm 3 lần nữa kể từ đó. Các bộ phim khác có sự góp mặt của cả hai bao gồm Joy và American Hustle.

4. Emma Stone và Ryan Gosling

Emma Stone và Ryan Gosling gặp nhau khi cùng là diễn viên trong phim Crazy, Stupid, Love. Họ đã làm việc cùng nhau hai lần kể từ đó, bao gồm cả trong vở nhạc kịch lãng mạn nổi tiếng, La La Land.

5. Dwayne “The Rock” Johnson và Kevin Hart

Bộ đôi danh hài này từng đóng chung nhiều phim. Gần đây nhất, họ đã làm việc trong bộ phim Jumanji: The Next Level.

6. Julia Roberts và George Clooney

Những ngôi sao hạng A của Hollywood Julia Roberts và George Clooney đã cùng nhau làm 6 bộ phim. Bộ phim đầu tiên hai người kết hợp là Ocean’s Eleven vào năm 2001. Bộ phim mới nhất với thể loại hài lãng mạn, Ticket to Paradise sẽ được phát hành. Trong phim, cả hai đều thủ vai chính và đối đầu với nhau một lần nữa.

7. Drew Barrymore và Adam Sandler

Drew Barrymore và Adam Sandler có một lịch sử diễn xuất lâu dài cùng với nhau. Họ đã diễn xuất cùng nhau trong 1998’s The Wedding Singer. Sau hơn 15 năm, bộ đôi đã cùng nhau tái hợp trong bộ phim hài Blended.

8. Leonardo DiCaprio và Margot Robbie

Margot Robbie và Leonardo DiCaprio gặp nhau trong The Wolf of Wall Street năm 2013 và tái hợp trong bộ phim mới nhất của Quentin Tarantino, Once Upon a Time ở Hollywood.

9. Natalie Portman và Tessa Thompson

Natalie Portman và Tessa Thompson đã làm việc cùng nhau trong bộ phim phiêu lưu và kinh dị Annihilation. Thời gian gần đây, họ đóng cùng nhau trong bộ phim mới của Marvel có tên Thor: Love and Thunder.

10. Reese Witherspoon và Jennifer Aniston

Sau khi đóng vai chị em trong bộ phim sitcom ăn khách mang tên Friends, Reese Witherspoon và Jennifer Aniston đã tái hợp trong chương trình Apple TV, The Morning Show, phát hành từ năm 2019.