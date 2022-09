Cù Lao Xác Sống: Xin đừng làm hỏng khái niệm phim zombie!

Việt Nam từng có một tác phẩm về xác sống không thể ra rạp vài năm trước vì nhiều lý do. Do đó mà Cù Lao Xác Sống trở thành bộ phim tiên phong về chủ đề này của nước ta, dù trước đó Hollywood và nhiều quốc gia khác đã khai thác rất nhiều. Tuy nhiên, việc ôm đồm quá nhiều thứ cũng như sự non kinh nghiệm đã khiến bộ phim bị phí hoài.

Nội dung Cù Lao Xác Sống xoay quanh một đại dịch zombie bất ngờ bùng phát tại một cù lao trên sông Mê Kông thuộc miền Tây Nam Bộ. Công (Huỳnh Đông) – một thầy thuốc đã mất niềm tin vào lòng người – cùng cha là ông Tám (Tấn Thi) và con gái Na (Mona Bảo Tiên) cùng nhau trốn chạy. Trên đường đi, họ bị một nhóm côn đồ tấn công nên lạc mất nhau.

Trong quá trình tìm con, Công lại gặp gỡ nhiều người sống sót khác như gia đình bà Vàng (Thanh Hằng) cùng con trai Kiệt (Trần Phong) và vợ là Trinh (Lê Lộc), Hoàng (La Thành), Cảnh (Xuân Nghị)… Cả nhóm buộc phải kết hợp với nhau để tìm cách sống sót khi bầy thây ma xuất hiện khắp nơi. Đồng thời, tình người cũng dần thể hiện rõ rệt trong bối cảnh chết chóc này.

Khi xác sống không còn nguy hiểm

Điểm sáng đầu tiên của Cù Lao Xác Sống chính là việc xây dựng bối cảnh và tạo hình xác sống. Hình ảnh đàn thây ma máu me, ánh mắt trắng dã với tròng đen nhỏ xíu tạo được cảm giác đáng sợ ban đầu. Nhiều zombie còn có cơ thể thối rữa khá ấn tượng. Bên cạnh đó, bối cảnh miền Tây mang đến nhiều nét độc đáo khi nhiều tuyến phố, cánh đồng tràn ngập thây ma. Nhân vật trốn vào được những địa điểm đặc trưng như lò gạch, căn nhà nằm lẻ loi ngay giữa sông nước hay leo lên cây ăn quả.

Thế nhưng, sự chỉn chu này không giúp mang đến một bộ phim ấn tượng. Tác phẩm mở đầu bằng một cảnh phim gia đình 4 người cùng nhau thoát khỏi đàn thây ma không khác gì World War Z (2013). Thế nhưng, bom tấn của Brad Pitt hấp dẫn bao nhiêu thì Cù Lao Xác Sống lại nhàm chán bấy nhiêu. Bởi lẽ, zombie gì chỉ cần… lấy túi xách đánh một cái là gục. Chúng đi vừa chậm chạp vừa yếu ớt mà chẳng gây ra được sự kịch tính nào.

Để khắc phục điểm yếu này, bất kỳ nơi nào các nhân vật đặt chân đến thì chỉ cần vài phút sau là tràn ngập zombie một cách khó hiểu dù chúng đi rất chậm và không hề xuất hiện trên đường. Thậm chí, các nhân vật thoải mái hò hét giữa đêm mà không sợ xác sống vì biết đạo diễn không cho chúng đến. Việc Công cầm một cây gỗ là có thể tả xung hữu đột giữa đàn thây ma khiến bộ phim không khác gì thể loại siêu anh hùng. Thậm chí, chỉ cần một người "hy sinh" dụ dỗ thì đàn thây ma đông đảo bỗng nhiên bỏ qua hết nhóm còn lại.

Kịch bản quá ôm đồm và phi lý

Ngay từ đầu, Cù Lao Xác Sống đã tỏ ra phi lý khi đài phát thanh nói rằng dịch bệnh đã diễn ra nhiều tháng và lan ra cả nước nhưng vẫn kêu gọi những người sống sót… chạy đến bến phà. Dù một thời gian dài đã trôi qua, xe vẫn chạy bon bon trên đường để chở mọi người đi chạy trốn một cách khó hiểu. Suốt thời gian qua, họ trốn ở đâu, làm cách gì để thoát khỏi zombie hay thậm chí là ăn uống gì để sống thì không thấy nhắc đến.

Hành trình của dàn nhân vật chính trong phim trở nên dễ dàng quá đáng khi chỉ cần tìm được một chiếc xe và gần như an toàn. Cù Lao Xác Sống cố tình lồng ghép tình người vào trong quá trình sinh tồn nhưng chẳng mấy hiệu quả. Người duy nhất không chịu giúp người khác là Công chỉ vì một tai nạn trong quá khứ khiến vợ anh qua đời.

Trong khi đó, mọi người đều tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ tất cả dù đang trong lúc sinh tử. Thậm chí, có cả một gia đình mà vợ con giục chồng… đi đánh zombie cứu người rồi lãnh hậu quả. Những chi tiết then chốt của thương hiệu xác sống như tranh giành nguồn thức ăn, chỗ trốn ít ỏi, cứu người nhưng không biết đã bị cắn chỉ được thêm vào một cách qua loa cho có.

Dàn nhân vật cứ thế quay cuồng trong việc đi tìm rồi lại lạc mất nhau mà không có mục đích cụ thể. Dù thời lượng chưa đến 2 tiếng nhưng Cù Lao Xác Sống vẫn mang lại cảm giác nhàm chán vì có quá nhiều tình tiết rời rạc và dài dòng. Cù Lao Xác Sống ôm đồm quá nhiều tình cảm gia đình, tình yêu, mẹ con, tình bạn mà không phát triển hết. Nhiều cảnh hài hước chẳng những làm giảm tính căng thẳng mà còn không đóng góp gì cho bộ phim.

Khi diễn viên cao tuổi "gánh" phần diễn xuất

Cù Lao Xác Sống sở hữu dàn diễn viên đông đảo và nhìn chung là tròn vai. Điểm yếu đến từ chính kịch bản khi không cho họ cơ hội phát triển hết. Công vốn là một thầy thuốc mất hết niềm tin vào tình người. Hành trình chiến đấu chống xác sống giúp anh nhận ra nhiều thứ. Tuy nhiên, những biến cố xảy đến với Công chẳng đủ thuyết phục. Việc anh này bỗng nhiên từ chỗ kệ hết mọi người đến ra tay nghĩa hiệp mọi lúc khá khiên cưỡng.

Dàn nhân vật phụ như Hoàng Mèo, Hà Kim Phượng, Quỳnh Trang và Trung Huy góp mặt mà không có mục đích hay vai trò gì cụ thể. Nhân vật của Ốc Thanh Vân làm liên tưởng đến Asin (Jun Ji Hyun) của loạt Kingdom nhưng nhạt nhòa hơn. Ông Tám của Tấn Thi thì khi gặp bà Vàng bỗng nhiên vui cười mà hát cải lương dù chỉ ít phút trước đó còn lo lắng vì lạc mất cháu ngay giữa đại dịch.

Điểm sáng của diễn xuất nằm ở Thanh Hằng. Đây là nhân vật được đầu tư chiều sâu nội tâm nhất khi là một người mẹ chồng khắc khẩu với con dâu vì Trinh có quá khứ là gái bán cà phê ôm. Nhưng trong thâm tâm, bà luôn hết mực yêu thương cô lẫn đứa cháu chưa chào đời. Những cảnh hồi tưởng cảm động cùng tình thương bà dành cho con cháu giúp bộ phim để lại chút cảm xúc ít ỏi.

Chấm điểm: 1/5

Cù Lao Xác Sống là bộ phim Việt tiên phong trong thể loại zombie. Và tiên phong thì hẳn phải có sai sót. Đây không phải là một bộ phim cẩu thả khi ê-kíp đầu tư rất chỉn chu cho phần bối cảnh. Tuy nhiên, điểm yếu chí mạng về kịch bản khiến phim khó lòng tạo được sự khác biệt.

