Những cách xác thực thông tin thuê bao mà không cần “bước chân khỏi cửa”

Sự tạo điều kiện của các nhà mạng cùng tiến bộ về mặt công nghệ đang giúp việc xác thực thông tin thuê bao có thể diễn ra nhanh gọn tới mức khách hàng còn chẳng cần phải bước ra khỏi cửa.

Nhận được tin nhắn thông báo yêu cầu xác thực thông tin cho số điện thoại đã gắn bó hơn chục năm qua, anh Hoàng Minh Nam (TP.HCM) ban đầu không khỏi ái ngại khi nghĩ đến cảnh phải thu xếp công việc, ra tận điểm giao dịch và chờ đợi. Tuy nhiên, sau khi đọc kỹ tin nhắn hướng dẫn, anh Nam thực hiện các bước xác thực ngay trên điện thoại thông qua ứng dụng của nhà mạng. Toàn bộ quá trình diễn ra quá nhanh và thuận lợi, vượt ngoài sức tưởng tượng của anh.

"Chỉ với vài thao tác cơ bản như chụp ảnh căn cước công dân và chân dung, quét chip trên CCCD, kiểm tra thông tin, ký điện và nhập mã OTP xác nhận thông tin cập nhật thành công. Tôi nghĩ những những ai nhận được thông báo xác thực thông tin thuê bao nên bắt tay vào thực hiện ngay lập tức. Điều này không chỉ giúp giữ số liên lạc thông suốt mà còn góp phần xây dựng một môi trường viễn thông minh bạch, an toàn hơn, ngăn chặn tình trạng cuộc gọi rác, lừa đảo gây nhức nhối suốt thời gian qua", anh Nam cho biết.

Xác thực sim chính chủ siêu đơn giản

Ở thời điểm hiện tại, các nhà mạng lớn đều đang hỗ trợ khách hàng thực hiện xác thực thông tin thuê bao thông qua ứng dụng. Bằng cách truy cập vào tính năng xác thực thông tin thuê bao, hệ thống sẽ tự động hướng dẫn người dùng sử dụng camera điện thoại để chụp ảnh hai mặt Căn cước công dân gắn chip, chụp ảnh chân dung và thao tác quét chip NFC để đối chiếu dữ liệu sinh trắc học một cách chuẩn xác. Cuối cùng, việc ký hợp đồng điện tử và nhập mã OTP sẽ giúp hồ sơ được cập nhật thành công ngay lập tức.

Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi, người dân hoàn toàn có thể tự xác thực thông tin thông qua tài khoản định danh điện tử mức độ 2 một cách vô cùng tiện lợi. Người dùng chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng, truy cập vào phần thông tin số điện thoại để kiểm tra các thuê bao đang gắn với số định danh cá nhân của mình. Tại đây, nếu hệ thống hiển thị đúng số đang dùng, người dân chỉ việc xác nhận để hoàn tất quá trình đối soát và tích hợp.

Nhân sự Viettel thực hiện hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao tại nhà với những trường hợp cần giúp đỡ.

Đặc biệt, thấu hiểu những khó khăn của một bộ phận khách hàng, Viettel đã triển khai chương trình hỗ trợ xác thực thông tin tận nhà. Đối với người cao tuổi, người neo đơn hoặc những người gặp hạn chế trong việc đi lại, khách hàng chỉ cần gọi điện đến tổng đài chăm sóc khách hàng 1800 8098 bấm phím 0 và đặt lịch hỗ trợ tận nhà. Ngay sau khi tiếp nhận yêu cầu, nhân viên viễn thông của Viettel tại địa phương sẽ chủ động liên hệ và đến tận nhà để hỗ trợ người dân hoàn tất toàn bộ thủ tục định danh, đảm bảo không một ai bị bỏ lại phía sau trong chiến dịch này.

Không còn thời gian để… chần chừ

Tới những ngày đầu tháng 6/2026, việc chần chừ xác thực thông tin đã bắt đầu mang lại những rắc rối trực tiếp cho cá nhân người dùng bởi có thể bị khóa số. Theo quy định hiện hành, các thuê bao chưa xác thực thông tin sẽ phải đối mặt với các biện pháp chế tài mạnh tay theo quy định.

Chẳng hạn, theo quy định, nhà mạng đã bắt đầu áp dụng việc khóa chiều gọi đi và tin nhắn SMS đối với các thuê bao chưa hoàn tất định danh kể từ ngày 1/5/2026. Nếu tình trạng chậm trễ này tiếp tục kéo dài, các nhà mạng sẽ buộc phải tiến hành khóa cả hai chiều dịch vụ, và biện pháp xử lý cuối cùng là thu hồi số điện thoại vĩnh viễn về kho số.

Nhân viên Viettel đến tận nhà khách hàng ở từng thôn bản vào buổi tối để làm xác thực thông tin cho những người cần hỗ trợ.

Trong thời đại số, chiếc SIM điện thoại gắn liền với hầu hết các tài khoản quan trọng như ngân hàng, ví điện tử, mạng xã hội và các dịch vụ công trực tuyến. Việc định danh chính chủ đóng vai trò như một "ổ khóa" vững chắc giúp bảo vệ an toàn cho khối tài sản số, ngăn chặn rủi ro bị kẻ gian lợi dụng kẽ hở để chiếm đoạt SIM và đánh cắp thông tin cá nhân.

Nhìn rộng hơn, sự chủ động của mỗi cá nhân là yếu tố then chốt để chung tay làm sạch môi trường mạng. Việc mỗi số điện thoại được gắn định danh chính xác với cơ sở dữ liệu quốc gia—bao gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và sinh trắc học khuôn mặt—chính là đòn giáng mạnh mẽ vào vấn nạn SIM rác. Khi những chiếc SIM không rõ nguồn gốc bị loại bỏ hoàn toàn, các chiêu trò lừa đảo qua mạng, tin nhắn rác hay cuộc gọi quấy rối sẽ mất đi "đất diễn".

Sự đồng lòng thực hiện xác thực thông tin từ phía người dân sẽ góp phần quan trọng trong việc kiến tạo một hệ sinh thái viễn thông minh bạch, an toàn và bảo vệ cuộc sống bình yên cho mọi người trong kỷ nguyên số.