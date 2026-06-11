MacBook Neo giảm sốc còn hơn 13 triệu đồng, cơ hội sở hữu laptop Apple rẻ nhất lịch sử

MacBook Neo đang tạo nên một cơn sốt thực sự trên thị trường công nghệ khi mức giá sở hữu chạm đáy kỷ lục.

Ra mắt vào tháng 3/2026, MacBook Neo được định vị là dòng máy tính xách tay dễ tiếp cận nhất của Apple với giá niêm yết 16,49 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn 256GB. Trước đây, mức giá tốt nhất để sở hữu sản phẩm này là 13,99 triệu đồng thông qua chương trình ưu đãi giáo dục, đòi hỏi người mua phải xác minh trạng thái học tập qua hệ thống UNiDAYS với email trường học.

Tuy nhiên, bằng cách tận dụng các đợt siêu sale cố định hàng tháng trên các kênh mua sắm trực tuyến, bất cứ ai cũng có thể rinh ngay chiếc máy này về tay. Những đợt xả voucher giảm giá sâu từ 20% đến 25% cho ngành hàng điện tử thường rơi vào các ngày như 10, 15, 20 và 25 hàng tháng, giúp đánh tụt mức giá của thiết bị xuống mức vô cùng hấp dẫn và dễ dàng tiếp cận.

Mức giá rẻ chưa từng có cho một mẫu MacBook của Apple

Hiện tại, người dùng hiện có thể dễ dàng mua được thiết bị này trên các nền tảng thương mại điện tử với giá chỉ hơn 13 triệu đồng trong những ngày hội mua sắm lớn. Mức giá này thậm chí còn rẻ hơn cả chính sách ưu đãi giáo dục mà Apple đưa ra, đặc biệt là người mua không cần phải trải qua bất kỳ bước xác minh sinh viên phức tạp nào.

Về mặt cấu hình, MacBook Neo đánh dấu một cột mốc lịch sử khi là chiếc máy Mac đầu tiên được trang bị dòng chip A-series thay vì M-series truyền thống. Trái tim của thiết bị là bộ vi xử lý A18 Pro mạnh mẽ vốn có mặt trên iPhone 16 Pro, bao gồm 6 nhân CPU và 5 nhân GPU. Điểm nhấn đáng chú ý là hệ thống 16 lõi Neural Engine mang đến khả năng xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo mượt mà trực tiếp trên thiết bị. Kết hợp cùng bộ nhớ RAM 8GB được hàn liền và ổ cứng SSD 256GB, máy thừa sức đáp ứng xuất sắc mọi nhu cầu làm việc văn phòng và học tập cơ bản.

Không chỉ ghi điểm ở mức giá, trải nghiệm sử dụng thực tế của thiết bị cũng cực kỳ ấn tượng. Máy sở hữu màn hình Liquid Retina 13 inch sắc nét với độ phân giải 2.408x1.506, độ sáng 500 nit và khả năng hiển thị lên tới 1 tỷ màu. Với trọng lượng siêu nhẹ chỉ 1,23 kg cùng hệ thống tản nhiệt thụ động hoàn toàn không dùng quạt, chiếc laptop này hoạt động tĩnh lặng tuyệt đối và cực kỳ tiện lợi để mang theo di chuyển mỗi ngày.

Thời lượng pin tiếp tục là một thế mạnh lớn khi viên pin 36,5 Wh được Apple công bố có thể cung cấp đến 16 giờ xem video liên tục. Đây là con số lý tưởng để phục vụ trọn vẹn một ngày dài năng động mà không phải bận tâm về việc cắm sạc. Các chuẩn kết nối hiện đại như Wi-Fi 6E, Bluetooth 6 cùng hai cổng USB-C và jack tai nghe 3.5mm đều được trang bị đầy đủ, dù thiết bị đã lược bỏ cổng sạc nam châm MagSafe.

Dù sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, người dùng cũng cần cân nhắc một vài yếu tố về trang bị phần cứng. Phiên bản tiêu chuẩn 256GB sẽ không tích hợp cảm biến vân tay Touch ID, bởi tính năng bảo mật này chỉ dành riêng cho bản 512GB có mức giá cao hơn là 18,99 triệu đồng. Thêm vào đó, do băng thông bộ nhớ của chip A18 Pro thấp hơn so với dòng M-series, đây không phải là cỗ máy sinh ra để gánh vác các tác vụ thiết kế đồ họa chuyên nghiệp hay chỉnh sửa video phức tạp.

Nhìn chung, thiết bị này là chân ái dành cho dân văn phòng, học sinh và sinh viên đang tìm kiếm một chiếc laptop mỏng nhẹ, pin khỏe để gia nhập hệ sinh thái macOS với ngân sách tiết kiệm nhất có thể. Người dùng có thể thoải mái thể hiện cá tính với bốn tùy chọn màu sắc trẻ trung gồm Bạc, Xanh Đậm (Indigo) cùng hai gam màu hoàn toàn mới lần đầu xuất hiện trên dòng MacBook là Hồng Phớt (Blush) và Vàng Chanh (Citrus). Hàng chính hãng phân phối trực tuyến đều được đảm bảo quyền lợi bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của Apple Việt Nam.