Những bộ phim truyền hình Hàn Quốc đáng xem nhất năm 2024

Ảnh: Zaapzee

TvN chiếm ưu thế

Ở mảng truyền hình truyền thống, Jeong Nyeon của đài tvN đứng đầu danh sách những bộ phim truyền hình được mong đợi nhất với 16 phiếu bầu. Lấy bối cảnh chiến tranh Triều Tiên những năm 1950, bộ phim mô tả quá trình trưởng thành của nữ nghệ sĩ thiên tài Jeong Nyeon, từ lúc nhỏ đến khi gia nhập đoàn kịch quốc gia. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên thực lực bao gồm: Kim Tae Ri, Shin Ye Eun, Ra Mi Ran, Moon So Ri và Jung Eun Chae. Hầu hết những người tham gia bình chọn đều hứng thú với câu chuyện lấy phụ nữ làm trung tâm và mong đợi vào khả năng diễn xuất đầy biến hóa của Kim Tae Ri. "Hi vọng Kim Tae Ri với thành tích phim ảnh ấn tượng sẽ tỏa sáng bên cạnh các diễn viên kì cựu".

Captivating the King của tvN giành vị trí thứ 2 với 12 phiếu bầu. Bộ phim có sự tham gia của Jo Jung Suk và Shin Se Kyung dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 21/1. Vị trí thứ 3 thuộc về Wedding Impossiple của tvN với 9 phiếu bầu. Phim thuộc thể loại hài lãng mạn có sự góp mặt của nữ diễn viên đạt giải thưởng Baeksang Jeon Jong Seo và Moon Sang Min, dự kiến ra mắt vào tháng 2.

Vị trí thứ 4 (8 phiếu) thuộc về Someday Hospital Playlist của tvN và vị trí thứ 5 (6 phiếu) thuộc về bộ phim Greetings của đài SBS.

Squid Game 2 có tiếp tục làm nên kì tích?

Ở nền tảng phát trực tuyến không có gì bất ngờ khi Squid Game 2 đứng đầu danh sách những bộ phim được mong đợi nhất với 21 phiếu bầu. Đạo diễn Hwang Dong Hyuk cho biết: "Chúng tôi sẽ trở lại với những trò chơi mới và những câu chuyện đáng kinh ngạc". Hầu hết những người tham gia bình chọn đều cảm thấy tò mò, đạo diễn sẽ mang đến những gì cho khán giả sau thành công quá lớn của mùa đầu tiên.

Ảnh: Netflix

Vị trí thứ 2 thuộc về Gyuseong Creature 2 của Netflix (10 phiếu) với sự tham gia của Park Seo Joon và Han So Hee. Lấy bối cảnh những ngày đen tối nhất năm 1945, bộ phim là câu chuyện về 2 bạn trẻ chiến đấu với 1 con quái vật sinh ra từ lòng tham. Vị trí thứ 3 tiếp tục là một bộ phim của Netflix tựa đề All of Us Are Dead 2 với 7 phiếu bầu. Phần 1 phát hành vào năm 2022 rất được yêu thích với màn thể hiện ấn tượng của các diễn viên tân binh: Park Ji Hu, Yoon Chan Young, Cho Ji Hyun...



Vị trí thứ 4 thuộc về Exchange 3 của Tving với 5 phiếu bầu, mặc dù bộ phim đã phát sóng tập đầu tiên từ ngày 29/12 nhưng vẫn lọt vào danh sách các tác phẩm đáng xem trong năm 2024.

Vị trí thứ 5 thuộc về The Trauma Code: Heroes on Call của Netflix (4 phiếu). Đây là bộ phim về đề tài Y khoa đầu tiên do Netflix đầu tư sản xuất với sự tham gia của Ju Ji Hoon và Choo Young Woo