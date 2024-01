Sao nữ "chảnh chọe" bị đuổi sau 100 cảnh quay dở toàn tập, tan nát sự nghiệp chỉ vì 1 quả táo

Kể từ khi còn nhỏ, cuộc sống của sao nữ tên Lý Mộng đã trải qua "như một giấc mơ". Cô là con gái cưng của bố mẹ, 11 tuổi đã được sang Canada học tập. Đến khi trưởng thành và về nước, Lý Mộng muốn theo đuổi con đường diễn xuất, sau đó thành công thi đậu vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.



Nhờ nhan sắc khả ái, thánh thiện cùng đôi mắt sáng đẹp, Lý Mộng được xem là một trong những sinh viên tiềm năng, dễ dàng có sự nghiệp bứt phá sau này. Bằng chứng là sau khi tốt nghiệp vào năm 2009, cô đã nhanh chóng được săn đón và có dự án đầu tay Bạch Lộc Nguyên của đạo diễn Vương Toàn An. Cô được đích thân đạo diễn Vương lựa chọn để đóng vai Bạch Linh bướng bỉnh, thông minh.

Thế nhưng sau khi đã chuẩn bị vai diễn thật kỹ càng, cô bất ngờ nhận "tin dữ": cô đã bị cắt vai. Theo lời đạo diễn Vương khi ấy, Lý Mộng diễn xuất vẫn còn hạn chế, chưa thể đảm đương vai diễn khó thế này. Song, ông cũng áy náy nên về sau, ông đã giới thiệu Lý Mộng đến với bản truyền hình của Bạch Lộc Nguyên, và cũng đảm nhận vai Bạch Linh này.

Tuy nhiên một lần nữa điều không may đã xảy ra, Lý Mộng bất ngờ bị đạo diễn đuổi khỏi dự án giữa chừng. Thời điểm đó, Lý Mộng đã quay xấp xỉ 100 cảnh phim nhưng ekip vẫn thẳng thắn loại cô khỏi phim. Lý do khi ấy được đưa ra là bởi Lý Mộng diễn tệ, không có tiến bộ nên đành thay đổi đột ngột. Về sau, vai của Lý Mộng do Tôn Y đảm nhiệm. Song, khán giả lúc ấy suy đoán rằng Tôn Y có được vai do mối quan hệ "mập mờ" của cô cùng nam chính Trương Gia Dịch, cũng là 1 trong những bên đầu tư sản xuất phim.

Hình ảnh Lý Mộng rời khỏi đoàn phim năm đó

Lý Mộng nức nở rời khỏi dự án, thế nhưng dần dần khán giả lại không bênh vực cô nổi. Cụ thể, một bài đăng của Sina cho biết khi ấy, Lý Mộng mắc bệnh ngôi sao, mới nổi đã có thái độ "chảnh chọe". Trên đoàn phim Bạch Lộc Nguyên, cô hay "đày ải" nhân viên, không vừa ý thì xô ngã họ. Thậm chí, Lý Mộng còn thường xuyên đi trễ và biến mất không rõ lý do, khiến đồng nghiệp đợi chờ. Đến lúc xuất hiện, kè kè bên cô là 7-8 trợ lý khiến đoàn phim hỗn loạn.

Về sau khi tham gia show Tôi Là Diễn Viên, cô bị chính các tiền bối là Trương Kỷ Trung và Lý Thành Nho hỏi về chuyện này, và đã thú nhận rằng bản thân khi ấy xốc nổi, có thái độ xấu. Thế nhưng điều này không khiến sự nghiệp của Lý Mộng tụt dốc, trái lại vẫn ổn định.

Cho đến khi cô tham gia phim Góc Khuất Bí Mật vào năm 2020. Tại một họp báo, Trương Tụng Văn đã tiết lộ hậu trường liên quan đến Lý Mộng, trong đó có một yêu sách "khó hiểu" của cô. Trong một cảnh quay gọt táo, Lý Mộng không may làm hỏng và phải quay lại. Thế nhưng lúc này, Lý Mộng yêu cầu tổ đạo cụ phải tìm một quả táo giống hệt trước đó thì cô mới quay. Thế là cả ekip khi ấy tốn cả 1 ngày để lục tung cả thị trấn, tìm cho ra quả táo "sinh đôi" với quả táo hỏng.

Lý Mộng vẫn xinh nhưng sự nghiệp đã hết nở rộ như trước

Sự việc này khiến công chúng khi ấy bất bình, cho rằng Lý Mộng vẫn chứng nào tật nấy, tài năng có hạn nhưng độ hống hách có thừa. Sau khi bị phanh phui "bệnh ngôi sao" với 1 quả táo, sự nghiệp Lý Mộng mới bắt đầu tụt dốc. Trong vài năm trở lại đây, cô không còn tham gia các dự án lớn, cũng không thấy trở lại màn ảnh. Hiện tại ở tuổi ngoài 30, Lý Mộng khá kín tiếng, lựa chọn cuộc sống im lặng và bình yên khỏi ồn ào của showbiz.