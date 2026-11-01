Những bộ phim kinh dị hấp dẫn nhất năm 2026

Năm 2026 tiếp tục được xem là năm thành công của thể loại phim kinh dị. Không chỉ nhiều phim đạt doanh thu cao bất ngờ mà chất lượng, sự mới mẻ cũng là điểm sáng.

Theo Entertainment Weekly, những nhà làm phim trẻ với tư duy khác biệt đã góp phần mang đến làn gió mới cho thể loại phim kinh dị, thúc đẩy doanh thu phòng vé trên phạm vi toàn cầu. Điều này có tác dụng tích cực trong việc khuyến khích các hãng phim mạnh dạn đầu tư hơn nữa vào những tài năng chưa được biết đến với những ý tưởng mới lạ thay vì tập trung quá nhiều vào các thương hiệu đã quen thuộc.

Dưới đây là một số bộ phim kinh dị được đánh giá cao trong năm 2026 (tính tới thời điểm Halloween 2026) theo bình chọn của Variety và Entertainment Weekly:

Backrooms

Phim Backrooms (Ảnh: A24)

Bộ phim xuất sắc đến chóng mặt của đạo diễn Gen Z Kane Parsons được Variety nhận định là một kiệt tác về mặt cảm xúc và sự căng thẳng. Hai ngôi sao nổi tiếng Chiwetel Ejiofor và Renate Reinsve bị đưa vào một mê cung vô tận của những không gian lưng chừng, ngột ngạt, khó hiểu và choáng ngợp. Thật khó để diễn tả tại sao Backrooms lại có sức hút đối với những người chưa từng xem hoặc chưa bị thuyết phục, nhưng thiết kế sản xuất và kỹ thuật quay phim tuyệt vời của Jeremy Cox đã bù đắp cho mọi hạn chế của kịch bản sơ sài.

Exit 8

Phim Exit 8 (Ảnh: Neon)

Bộ phim chuyển thể từ trò chơi điện tử của Genki Kawamura kể về một người đàn ông (Kazunari Ninomiya) không thể thoát khỏi việc đi bộ trên một đoạn hành lang dài trong ga tàu điện ngầm, mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận.

Tuy nhiên, anh ta sớm nhận ra những manh mối nhỏ về cách tiến lên phía trước và vượt qua những dư âm đen tối của cuộc đời và những quyết định của mình để đến được phía bên kia. Mặc dù cốt truyện có phần hơi mỏng manh, nhưng đó là điều cần thiết, bởi vì khán giả bắt đầu cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng giống như nhân vật chính, và mỗi chi tiết mới chỉ ra lối thoát đều là một luồng gió mới.

28 Years Later: The Bone Temple

Mang đến một góc nhìn đầy cảm xúc và sâu sắc về thể loại phim zombie, Nia DaCosta chỉ đạo phần thứ tư của loạt phim này, vượt xa hầu hết mọi kỳ vọng. Ralph Fiennes vào vai Tiến sĩ Ian Kelson, người sống một mình trong thế giới hậu đại dịch, ngày càng tiến gần hơn đến việc tìm ra phương thuốc chữa trị với sự giúp đỡ của người bạn xác sống của mình, Samson (Chi Lewis-Parry).

Resident Evil

Ảnh: Sony Pictures

Zach Cregger đã khẳng định vị thế của mình như một đạo diễn phim kinh dị xuất sắc với tác phẩm chuyển thể từ trò chơi điện tử đầy kịch tính. Không chỉ tái hiện gần như hoàn hảo cảm giác chơi game, phim còn khéo léo kết hợp các yếu tố từ series gốc để tạo nên một câu chuyện hoàn toàn mới về một anh chàng ngốc nghếch nhưng tốt bụng trải qua một đêm thực sự tồi tệ. Khi Bryan (Austin Abrams), người giao hàng của bệnh viện, được giao nhiệm vụ vận chuyển một gói hàng ưu tiên cao đến Bệnh viện Đa khoa Raccoon City, mọi chuyện nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn, và Bryan nhận ra chuyến đi của mình thực chất là một cuộc chiến sinh tử.

Với những sinh vật gớm ghiếc, những pha hù dọa thót tim và yếu tố hài hước được tích hợp liền mạch vào màn trình diễn gần như hoàn toàn độc diễn của Abrams, Resident Evil không chỉ là tác phẩm hay nhất trong loạt phim chuyển thể từ tựa game này mà còn được cho là phim xuất sắc nhất của đạo diễn Zach Cregger cho đến nay.

Send Help

Ảnh: 20th Century Studios

Sau hai bộ phim kinh phí lớn, phát triển từ các thương hiệu nổi tiếng (Oz the Great and Powerful và Doctor Strange in the Multiverse of Madness), đạo diễn Sam Raimi cuối cùng đã trở lại với thể loại kinh dị thực thụ trong Send Help.

Vừa là phim hài đen, vừa là câu chuyện sinh tồn rùng rợn, bộ phim kể về hai đồng nghiệp hoàn toàn khác biệt - ông chủ kiêu ngạo Bradley (Dylan O'Brien) và nhân viên cấp dưới bị coi thường Linda (Rachel McAdams) - sau khi họ bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang.

Bạn có thể nghĩ mình biết mình đang xem gì khi xem Send Help vì ban đầu nó được xây dựng như một câu chuyện trả thù. Linda có khả năng sinh tồn đáng kinh ngạc, khiến Bradley bị thương hoàn toàn phụ thuộc vào cô. Tuy nhiên, khi bộ phim tiếp diễn, dần dần rõ ràng rằng không có gì là như vẻ ngoài của nó, và không ai có thể đoán được câu chuyện sẽ đi đến đâu. Đạo diễn Raimi đã tạo ra một vài cảnh hù dọa hay, nhưng điều thực sự ly kỳ ở đây là mối quan hệ thay đổi giữa Linda và Bradley. Đó là một cuộc đấu tranh quyền lực phức tạp, tùy thuộc vào lòng trung thành của họ, có thể thực sự là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. McAdams và O'Brien là một cặp đôi xuất sắc, đặc biệt là McAdams đã thể hiện một trong những màn trình diễn hay nhất của mình từ trước đến nay.

Obsession

Ảnh: Focus Features

Trước khi có tất cả những bài phân tích và bình luận, Obsession bắt đầu như một bộ phim kinh dị nhỏ đầy ám ảnh. Cốt truyện đơn giản, nhưng những tình tiết bất ngờ và màn trình diễn xuất sắc của Inde Navarrette đã khiến nỗi sợ hãi len lỏi sâu vào tâm trí khán giả. Phim thu hút mức độ quan tâm, thảo luận rất lớn, tạo nên kỷ lục doanh thu và đang hướng tới việc tranh các giải thưởng uy tín. Được xem là hiện tượng số 1 của phim kinh dị trong năm 2026, Obsession còn là sự khích lệ lớn đối với những nhà làm phim xuất thân từ sáng tạo nội dung trên các nền tảng số đồng thời cho thấy ảnh hưởng đáng kể của Gen Z trong việc định hình xu hướng làm phim và xem phim.