Những bộ phim Hàn Quốc chuyển thể từ webtoon được yêu thích nhất

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về mức độ phổ biến của phim truyền hình chuyển thể từ webtoon. Với sự pha trộn độc đáo giữa cách kể chuyện hấp dẫn, đồ họa đẹp mắt, những series truyền hình đã gây được thiện cảm với người xem trên toàn thế giới.

Nhiều bộ phim trong số này đã chứng minh sự nổi tiếng của mình với lượng người theo dõi trung thành. Cùng điểm lại những bộ phim truyền hình Hàn Quốc chuyển thể từ webtoon từng "khuấy đảo" mạng xã hội:

Itaewon Class

(Ảnh: JTBC)

Bộ phim ra mắt năm 2020 với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên trẻ triển vọng, bao gồm Park Seo Joon, Kim Da Mi, Yoo Jae Myung và Kwon Nara. Kịch bản phim dựa trên webtoon ăn khách cùng tên do tác giả kiêm biên kịch Jo Gwang Jin chắp bút.

Itaewon Class xoay quanh cuộc sống của một nhóm thanh niên cùng nhau hợp tác để chiến đấu chống lại các thế lực bất công. Công chiếu vào năm 2020, bộ phim của đài JTBC đã ghi nhận tỉ lệ người xem cho riêng tập cuối là 18,3%, trở thành bộ phim có tỉ lệ rating cao thứ hai trong lịch sử đài này. Đến năm 2021, Itaewon Class đã giành chiến thắng hạng mục Phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất tại lễ trao giải Asian Television Awards lần thứ 25 (Giải truyền hình châu Á).

D.P.

(Ảnh: Netflix)

Dựa trên bộ webtoon D.P Dog Days của chính biên kịch loạt phim - Kim Bo Tong, D.P. xoay quanh tân binh An Jun Ho thuộc lực lượng quân sự Hàn Quốc. Sau vài ngày đầu nhập ngũ, Jun Ho nhờ có tư chất tốt nên được đặc cách tham gia đội bắt lính đào ngũ. Sau những lần dấn thân các chiến dịch vây bắt, Jun Ho dần hoài nghi về tính nhân đạo của công việc mình đang làm. Anh cùng hạ sĩ Han Ho Yul hợp tác để tìm kiếm những kẻ đào ngũ và kết thúc trong một cuộc hành trình đầy mạo hiểm.

Ngay sau khi ra mắt, bộ phim đã nhận được những đánh giá tích cực từ giới phê bình.Tờ Korea Times nhận định D.P. dễ dàng chạm tới trái tim công chúng bởi những cảnh quay chân thực và có đôi phần khốc liệt. Câu chuyện của phim trải dài từ quá khứ tới hiện tại, cho thấy những góc khuất đen tối trong quân đội Hàn Quốc - vốn luôn là một vấn đề gây nhức nhối.

Không chỉ được khán giả đón nhận, D.P. còn nhận được nhiều đề cử lớn tại Hàn Quốc. Trong đó, bộ phim giành giải Rồng Xanh dành cho phim truyền hình vào năm 2022 trước sự chúc mừng của những người trong ngành.

True Beauty

(Ảnh: tvN)

Ngay từ trước khi ra mắt, True Beauty đã nhận được sự chú ý của khán giả khi dựa trên webtoon đình đám cùng tên. Bộ phim có nội dung vô cùng cuốn hút, kể về cuộc đời của Im Joo Gyeong, một nữ sinh trung học luôn mặc cảm về ngoại hình của mình. Trong trường học, cô thường xuyên bị bắt nạt và phân biệt đối xử vì quá xấu xí. Cô nàng sau đó đã thành thạo nghệ thuật trang điểm để biến mình thành một "nữ thần" lộng lẫy

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ với ngoại hình nổi bật. Trong đó, những cái tên được chú ý nhất chính là Cha Eun Woo - người thường xuyên đứng trong danh sách những thần tượng đẹp trai nhất K-Pop, "nữ thần thế hệ mới" Moon Ga Young và Hwang In Yeob.

Reborn Rich

(Ảnh: JTBC)

Nhắc tới những webtoon nổi tiếng, không thể không nhắc tới Reborn Rich. Đây là một bộ phim truyền hình với sự tham gia của nam tài tử Song Joong Ki, Lee Sung Min và Shin Hyun Bin. Ngay từ tập đầu tiên, Reborn Rich đã gây ấn tượng với nội dung cuốn hút và diễn xuất đỉnh cao của dàn diễn viên.

Đặc biệt, tập cuối của Reborn Rich ghi nhận tỉ suất người xem lên đến 26,9% tại Hàn Quốc, xếp vị trí thứ 2 trong danh sách phim truyền hình Hàn Quốc có tỉ suất người xem cao nhất trong lịch sử.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện của Yoon Hyun Woo (Song Joong Ki thủ vai) - một nhân viên trung thành làm việc cho tập đoàn Soonyang. Nhưng sau đó, Hyun Woo đã bị sát hại bởi một thành viên trong gia tộc. Câu chuyện chuyển hướng khi Hyun Woo tỉnh dậy vào năm 1987 và phát hiện bản thân đã được tái sinh trong chính cơ thể của Jin Do Joon - cháu trai út của tập đoàn Soonyang. Tận dụng cơ hội này, anh bắt đầu lên kế hoạch trả thù bằng cách tiếp quản cả tập đoàn.

Sweet Home

(Ảnh: Netflix)

Sweet Home ra mắt năm 2020 với sự tham gia của Song Kang, Lee Jin-wook, Lee Do-hyun và Lee Si-young. Ngay từ khi phát hành, bộ phim đã nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả toàn cầu, thường xuyên lọt top thịnh hành trên nền tảng Netflix.

Phim kể về cuộc hành trình cô độc của nam sinh tên Cha Hyun Soo (Song Kang thủ vai). Cha Hyun Soo vốn có tiền sử tự tử, sống ích kỷ và chán ghét cuộc sống ngoài xã hội. Điều này là do cậu từng bị tổn thương nặng nề sau khi chịu cảnh làm nạn nhân của bạo lực học đường. Cậu rời nhà và đi thuê một căn phòng khác. Biến cố bắt đầu khi cậu liên tục mất tất cả người thân và phải tự mình bươn chải với đời.

Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như cậu ta nghĩ. Cậu dần phát hiện có những sinh vật đáng sợ đang tồn tại và ám ảnh mình. Cha Hyun Soo cùng với Pyeon Sang Wook (Lee Jin Wook thủ vai), bao gồm với những người sống cùng một chung cư phải sát cánh cùng nhau chống lại đám quái vật để giành lấy sự sống mong manh.

Taxi Driver

(Ảnh: SBS)

Taxi Driver dựa trên webtoon The Deluxe Taxi đã ra mắt được 2 mùa vô cùng thành công. Bộ phim lấy cảm hứng từ những tội ác ghê tởm ngoài đời thực tại Hàn Quốc và chính hiện thực này thu hút khán giả đến với phim. Tập cuối của phim đạt tỉ lệ người xem cao thứ 4 so với bất kì phim truyền hình phát sóng vào thứ 6 - thứ 7 trong lịch sử đài SBS. Ngoài ra, tập cuối của mùa 2 cũng được đánh giá cao hơn, lập nên kỉ lục mới cho mini series.

Với sự thành công của 2 mùa, Taxi Driver đã được cho phép tiếp tục sản xuất mùa phim thứ 3 và được khán giả mong chờ.

Kim Do Gi (Lee Je Hoon thủ vai) là một sinh viên tốt nghiệp Học viện Quân sự Hàn Quốc có mẹ bị sát hại khi anh còn nhỏ. Vì không thể trả thù kẻ đã sát hại mẹ mình, anh quyết định trở thành một tài xế taxi cho một công ty cung cấp dịch vụ "gọi điện trả thù". Công ty này cung cấp dịch vụ trả thù giúp những khách hàng bị oan và mang lại công lý cho khách hàng.

All of Us Are Dead

(Ảnh: Netflix)

Đây là bộ phim kinh dị về đại dịch zombie tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, khác với những bộ phim khác, All of Us Are Dead hoàn toàn lấy bối cảnh tại trường học và thể hiện sự sinh tồn của các học sinh khi chống lại loại virus lây nhiễm có khả năng biến con người trở thành xác sống. Đây không chỉ đơn thuần là cuộc đấu tranh với những thứ nguy hiểm và đáng sợ mà còn là thử thách con người khi đối diện với sự đố kỵ và lòng tham vô đáy.

Trong 6 ngày đầu phát hành, series học đường kinh dị đã có tổng cộng 124.790.000 giờ xem trên toàn thế giới, gần gấp đôi so với tổng giờ xem Squid Game. Bộ phim sau đó cũng liên tục tăng tỉ lệ người xem, đứng đầu hạng mục truyền hình Netflix tại 53 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Đức, Pháp, Italy...