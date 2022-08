Nhóm thanh niên cả nam và nữ bay lắc trong quán karaoke

Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương ngày 4/8 thông tin đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Nhóm thanh niên bị bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy

Theo cơ quan công an, trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy phối hợp với Công an phường Thới Hòa bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở karaoke A.T (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang Thiều Hoài Phong (22 tuổi, quê Cà Mau) cùng 11 nam, nữ đang "bay lắc" trong tiếng nhạc chát chúa tại một phòng hát, trên bàn còn có đĩa sứ chứa chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Làm việc với công an, Phong khai nhận đã tìm mua ma túy của một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch), sau đó liên hệ với Trần Văn Hòa (33 tuổi, quê Nam Định, quản lý của quán karaoke A.T) ngỏ ý thuê phòng để sử dụng ma túy thì được Hòa đồng ý.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hòa và Phong, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại theo quy định.