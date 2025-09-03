Nhóm nữ sinh ở Thanh Hoá đánh bạn gãy đốt sống cổ lĩnh án

Sau lần hoãn xét xử, TAND khu vực 2 Thanh Hóa vừa mở phiên tòa xét xử công khai vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với nhóm học sinh đánh bạn gãy đốt sống cổ xảy ra tại Trường THPT Nông Cống 2 gồm Nguyễn Thị Ngọc A. (SN 2007), Vũ Lê Tr. (SN 2007) trú tại xã Thắng Lợi (tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Thị Gi. (SN 2007), Nguyễn Thị A. (SN 2008), Hoàng Thị Huyền Tr. (SN 2007), Lê Phương D. (SN 2008) trú tại xã Trung Chính (tỉnh Thanh Hóa).

Bên trong phiên toà xét xử nhóm nữ sinh đánh bạn gãy đốt sống cổ ở Thanh Hoá. (Ảnh: CTV)

Theo cáo trạng, chiều 5/10/2024, trên đường đi học về đến xã Tân Phúc, huyện Nông Cống cũ (nay là xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa) nữ sinh Lê Vũ Gia Nh. (SN 2008, là học sinh lớp 11A6, Trường THPT Nông Cống 2) thấy có nhóm học sinh đánh nhau nên vào can ngăn.

Trong lúc can ngăn, nữ sinh Nh. bị nhiều nữ sinh xông vào "đánh hội đồng". Theo một số đoạn clip gia đình cung cấp, em Nh. bị các bị cáo dùng tay, chân, mũ bảo hiểm để đánh đập. Hậu quả, em Nh. bị đa chấn thương, phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Các bác sĩ xác định nữ sinh Nh. bị thương nặng, gãy đốt sống cổ. Em Lê Vũ Gia Nh. bị tổn thương cơ thể 23%.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND khu vực 2 Thanh Hoá khẳng định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự coi thường pháp luật, đã xâm phạm đến sức khỏe của người khác. Tuy nhiên, các bị cáo là người chưa thành niên phạm tội, đều có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Sau khi xem xét tính chất, mức độ phạm tội và khả năng nhận thức của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt từ 15 đến 19 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Mặt khác, các bị cáo phải liên đới bồi thường cho bị hại tổng số tiền hơn 103 triệu đồng.