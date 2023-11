Nhóm nhạc thay thế BLACKPINK lao đao

Ngày 15/11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Ahyeon rời nhóm BABYMONSTER với lý do cá nhân. Ngay sau đó, YG Entertainment xác nhận thông tin.

Công ty này cho biết: "Chúng tôi rất tiếc nuối vì không thể giới thiệu Ahyeon với tư cách thành viên của BABYMONSTER. Tuy nhiên, chúng tôi phải đưa ra quyết định này vì sức khỏe của nghệ sĩ. Chúng tôi cố gắng hỗ trợ để giúp Ahyeon bình phục hoàn toàn và trở lại trong trạng thái tốt nhất".

Đây là thông tin gây sốc với fan Ahyeon nói riêng và BABYMONSTER nói chung bởi người vừa rời nhóm là thành viên nổi tiếng nhất. Sự ra đi của Ahyeon có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới màn ra mắt của BABYMONSTER.

"Át chủ bài" về cả kỹ năng lẫn độ nổi tiếng

BABYMONSTER ban đầu gồm 7 thành viên, trong đó Ahyeon được xem như bản sao của Jennie, còn Chiquita có nhiều điểm tương đồng với Lisa. Ahyeon gợi nhớ tới Jennie không chỉ bởi ngoại hình, thần thái cuốn hút, tự tin khi biểu diễn mà cô còn là idol toàn năng.

Ahyeon có kỹ năng xuất sắc trong cả lĩnh vực hát, nhảy và rap. Cựu CEO của YG Entertainment là Yang Hyun Suk từng nhận định Ahyeon là một chiến binh có đầy đủ các vũ khí. Hiếm ai hội tụ đầy đủ kỹ năng như Ahyeon là lời nhận xét Yang Hyun Suk dành cho Ahyeon.

Trong chương trình sống còn do YG Entertainment thực hiện, Ahyeon cũng cho thấy cô là người tự tin, tính cách mạnh mẽ nên luôn nổi bật trong đội hình BABYMONSTER.

Ahyeon rời nhóm sát ngày ra mắt khiến fan hoang mang.

Trong số 7 thành viên, Ahyeon là người nổi tiếng nhất và có lượng fan đông đảo nhất. Bản cover Dangerously do Ahyeon thể hiện từng gây sốt khắp các nền tảng mạng xã hội và hiện đạt 32 triệu lượt xem, cao nhất trong các video cá nhân của từng thành viên. Đây cũng là video có lượt xem cao thứ 3 trên kênh YouTube của BABYMONSTER.

Nếu chỉ xét các bản cover cá nhân của từng thành viên, Pick Up Your Feelings của Haram đang đứng thứ 2. Tuy nhiên, video này chỉ đạt 12 triệu lượt xem, có cách biệt quá lớn so với Ahyeon.

Hiện tin tức Ahyeon rời nhóm đứng thứ 10 trong số những tin tức giải trí được đọc nhiều nhất của cổng thông tin Hàn Quốc Naver. Điều đó cho thấy Ahyeon có sức hút lớn thế nào.

Việc thành viên nổi bật nhất về cả độ nổi tiếng lẫn kỹ năng như Ahyeon rời đi chắc hẳn đã và đang giáng một đòn mạnh vào màn ra mắt của BABYMONSTER. Mất đi nhân tố hút fan, BABYMONSTER khó tránh khỏi giảm nhiệt nếu không có một sản phẩm đủ ấn tượng.

Nhóm nhạc Hàn nhưng số thành viên ngoại quốc đông gấp đôi

Điều quan trọng hơn cả đằng sau sự rời đi của Ahyeon, đó là thành viên người Hàn trong BABYMONSTER đang quá ít. Ngay từ đầu, số thành viên người Hàn trong BABYMONSTER đã ít hơn thành viên ngoại quốc, nhưng không đến mức quá chênh lệch, chỉ bằng một nửa như hiện giờ.

Theo TVReport, vì Ahyeon không thể ra mắt cùng nhóm nên hiện tại BABYMONSTER chỉ có hai thành viên người Hàn Quốc là Haram và Rora. 4 thành viên còn lại đến từ Nhật Bản (Ruka và Asa) và Thái Lan (Pharita và Chiquita).

Điều này khác với hầu hết nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc từ trước đến nay. Tức, lượng thành viên người Hàn sẽ nhiều hơn thành viên người nước ngoài. Nhiều nhóm nhạc thậm chí 100% thành viên người Hàn Quốc hoặc gốc Hàn như BTS, Stray Kids, ITZY. Số thành viên người nước ngoài trong nhóm khá ít, chỉ đủ giúp nhóm giao tiếp bằng tiếng Anh để thâm nhập thị trường nước ngoài.

Nhóm nhạc nữ tiền bối BLACKPINK của BABYMONSTER cũng đạt được thành tích vang dội trên thị trường toàn cầu với các thành viên đa quốc tịch. Rosé sinh ra ở New Zealand và lớn lên ở Australia nhưng có bố mẹ đều là người Hàn. Do đó, Lisa là thành viên ngoại quốc duy nhất trong nhóm.

Đội hình của BABYMONSTER trước khi Ahyeon rời đi.

BLACKPINK nổi tiếng trên toàn cầu nhưng tỷ lệ người Hàn vẫn cao hơn thành viên ngoại quốc, khác hẳn trường hợp của BABYMONSTER hiện giờ.

Theo TVReport, việc thành viên ngoại quốc gấp đôi người Hàn trong BABYMONSTER đang gây lo ngại. Một số khán giả cho rằng việc có đông thành viên quốc tế là rất quan trọng trong thời điểm Kpop nhắm đến cộng đồng người hâm mộ toàn cầu. Tuy nhiên, liệu một nhóm có hơn một nửa số thành viên là người nước ngoài thì có thực sự được gọi là nhóm nhạc Hàn Quốc hay không.

Và trước khi tấn công thị trường quốc tế thì các nhóm nhạc cần có chỗ đứng vững chắc ở quê nhà Hàn Quốc. Tuy nhiên, như TVReport nhận định khán giả nước này vẫn ưa chuộng những nhóm nhạc có đông thành viên người Hàn hơn cả. Do đó, đây là một trở ngại rất lớn với BABYMONSTER. Họ có lẽ khó được lòng khán giả trong nước như đàn chị BLACKPINK.

(G)I-DLE là nhóm nhạc hiếm hoi đang hoạt động thành công ở Hàn Quốc mà có số thành viên ngoại quốc nhiều hơn. Tuy nhiên, (G)I-DLE ban đầu ra mắt với đội hình 6 thành viên gồm 3 người Hàn và 3 người ngoại quốc.

Chỉ đến khi Soojin bị tẩy chay, buộc phải rời nhóm vì cáo buộc bạo lực học đường, thế cân bằng trong (G)I-DLE mới bị phá vỡ. Thời điểm Soojin rời đi, (G)I-DLE cũng đã hoạt động nhiều năm, có chỗ đứng với lượng fan cứng nên tình thế của nhóm rất khác so với BABYMONSTER hiện giờ.

Đáng nói, lượng thành viên quốc tế của BABYMONSTER không chỉ nhiều hơn mà thậm chí cao gấp đôi người Hàn. Do đó, việc người hâm mộ băn khoăn về tương lai của nhóm nhạc này cũng dễ hiểu.

Hiện giờ, khán giả rất băn khoăn liệu BABYMONSTER có thể xây dựng được fandom vững chắc trên thị trường âm nhạc Hàn Quốc trước khi bước sang thị trường nước ngoài hay không.

Trước những lo lắng của người hâm mộ, YG trấn an họ rằng công ty đang cố gắng hết sức để BABYMONSTER có màn ra mắt thành công.

YG cho biết: "Thông qua Song Camp, chúng tôi đã tuyển chọn những ca khúc chất lượng cao từ các nghệ sĩ hàng đầu thế giới và trải qua quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng. Các nghệ sĩ tiền bối và nhà sản xuất của YG cũng đã hỗ trợ, hoàn thiện 'đội hình trong mơ' cho nhóm".