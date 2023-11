Nhóm bạn Quảng Ninh biến xe nát trông như Pagani Huayra của Minh Nhựa: "2 điểm đặc biệt khác hẳn các xe trước"

Sau khoảng 1,5 năm kể từ thời điểm bắt đầu rã chiếc xe 30 năm tuổi để chế lại theo phong cách siêu xe Pagani Huayra, nhóm bạn trẻ ở Quảng Ninh với tên kênh YouTube Nhết TV đã làm chiếc xe đến bước cuối cùng. Chỉ cần sơn lên nữa thôi là chiếc xe gần như đã là một sản phẩm hoàn thiện.

Chiếc xe mô phỏng theo Pagani Huayra trông chẳng khác gì bản thật ở ngoại thất

Ít ai biết nguyên gốc của chiếc xe giống Pagani Huayra đó là một chiếc xe cũ nát

"Do bận nhiều công việc khác nên chiếc xe này bị chậm lại rất nhiều so với những dự án trước", đại diện nhóm Nhết TV chia sẻ về lý do khiến tốn 1,5 năm vẫn chưa làm xong chiếc xe.

Tại Việt Nam có một chiếc Pagani Huayra phiên bản thật thuộc sở hữu của đại gia Phạm Trần Nhật Minh (Minh Nhựa). Tuy nhiên, theo chia sẻ của đại diện nhóm Nhết TV, ý tưởng làm xe lại không xuất phát từ đó. Bạn trẻ Quảng Ninh cho biết ban đầu thích chiếc xe Huayra trong bộ phim Transformers, sau đó nung nấu ý định làm xe cửa cánh chim tạo sự khác biệt, và lựa chọn không thể thuyết phục hơn chính là mô phỏng chính chiếc Huayra trong phim đó.

Chiếc Pagani Huayra của đại gia Minh Nhựa

Chiếc Pagani Huayra của bộ phim Transformers

Sau khi hoàn thiện đến bước gần cuối, chiếc xe mô phỏng Pagani Huayra đã hiện nguyên hình rõ nét từng chi tiết. Ở ngoại thất, xe được chế tạo gần như thật, từ các chi tiết rất khó như đèn hình giọt nước, hốc gió, gương chiếu hậu hình chiếc lá cho đến kết cấu mở toàn bộ khung xe để xem động cơ và cửa dạng cánh chim. Nội thất xe sẽ được trau chuốt sau đó.

Nhóm Nhết TV đang hoàn thiện bước cuối của chiếc xe mô phỏng Pagani Huayra

Nhóm Nhết TV cho biết xe được mô phỏng theo tỷ lệ gần như 1:1, tương tự chiếc xe chế Bugatti Chiron trước đó. Theo thông số chính hãng, Huayra thật có kích thước chiều dài 4.605 mm, rộng 2.036 mm và cao 1.169 mm.



Ban đầu, chiếc xe cũ được tháo dỡ gần hết và chỉ giữ lại hệ truyền động. Các bạn trẻ tự dựng khung sắt, đắp đất sét tạo hình sau đó hoàn thiện khung vỏ bằng composite. Vỏ của chiếc xe giống Pagani Huayra này được cho biết là dày dặn hơn nhiều so với loại làm cho chiếc giống Bugatti Chiron. Để làm được bộ vỏ với những đường nét như thật, các bạn trẻ phải tốn rất nhiều thời gian tạo hình do không có xe thật để đo đạc.

Đại diện nhóm Nhết TV cho biết chiếc xe mô phỏng Pagani Huayra này có 2 điểm khác biệt lớn so với những chiếc "siêu xe" trước đó. Đó là kết cấu cửa mở kiểu cánh chim và toàn bộ thân xe có thể mở lên được như bản gốc.

Kết cấu mở toàn bộ thân xe của chiếc Huayra thật sẽ được mô phỏng lại trên chiếc xe tự chế của nhóm bạn trẻ Quảng Ninh

Động cơ gốc của chiếc xe cũ vẫn được giữ lại. Động cơ 2.0L này được kết hợp với hộp số sàn 5 cấp. Trước đó, đại diện nhóm Nhết TV cho biết do các bạn trẻ chưa có kiến thức về máy móc nên việc sửa chữa khôi phục động cơ này gặp nhiều khó khăn.

Ngoài chiếc xe mô phỏng Pagani Huayra này, nhóm bạn trẻ Quảng Ninh Nhết TV đã từng chế tạo nhiều "siêu xe" khác được làm dựa theo Bugatti Chiron, Ferrari LaFerrari hay Ferrari 488 GTB...

Nhóm bạn trẻ Quảng Ninh nổi tiếng với những chiếc "siêu xe" tự chế

Tất cả những chiếc xe của nhóm Nhết TV tự chế đều được giới truyền thông quốc tế quan tâm. Trong đó, Supercar Blondie là một trong những kênh có lượt tương tác lớn nhất tới các video về sản phẩm của Nhết TV.