Nhờ người đóng giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo 700 triệu đồng

Công an TP Đà Nẵng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Phước Long (35 tuổi, trú phường Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, đầu tháng 7/2023, do cần tiền để trả nợ, Trần Phước Long nói dối với bà L.A.T. (42 tuổi, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) là đang cần tiền đáo hạn để giảm lãi suất khoản vay từ 8,5% xuống còn 7% cho hợp đồng vay tại một ngân hàng trên địa bàn thành phố, Long nói với bà T. là trong vòng 2 ngày sẽ giải ngân và trả lại tiền cho bà này.

Trần Phước Long tại cơ quan điều tra (Nguồn: VOV)

Để bà T. tin tưởng, Long đưa hợp đồng cho vay hạn mức trên, giấy nhận nợ kèm theo số điện thoại di động của một người mà theo Long là nhân viên tín dụng của ngân hàng, sau đó nói bà T. gọi vào số trên để kiểm tra khoản vay đáo hạn và thời hạn giải ngân.

Khi bà T. gọi vào số điện thoại do Long cung cấp để xác minh khoản vay và việc giải ngân thì "nhân viên tín dụng" này khẳng định là đúng. Tin tưởng Long, ngày 17/7/2023, bà T. chuyển vào tài khoản vợ của Long tên là T.M.N. (theo yêu cầu của Long) số tiền 700 triệu đồng để cho Long vay với lãi suất 0,2%/ngày, thời hạn vay là 2 ngày (Long viết giấy vay tiền đưa cho bà T.) Sau khi nhận được số tiền 700 triệu đồng từ tài khoản của vợ chuyển qua, Long sử dụng trả nợ hết, không nộp tiền để trả nợ cho ngân hàng và vay nợ mới.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành mời làm việc đối với người được Long giới thiệu là "nhân viên tín dụng" của ngân hàng, tuy nhiên, người này thừa nhận mình được Long nhờ đóng giả, nếu có ai gọi xác minh thì trả lời là đúng. Xác minh tại ngân hàng cũng cho kết quả không có ai là nhân viên ngân hàng có tên như Long nói.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng nhận thấy hành vi của Trần Phước Long đã đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để tiếp tục mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo cho ai là bị hại hoặc liên quan đến hành vi của Trần Phước Long thì nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, số 47 Lý Tự Trọng, TP Đà Nẵng hoặc qua số điện thoại 0694.260.254 , gặp điều tra viên Nguyễn Tài để giải quyết.