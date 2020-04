Nhớ "đại úy Jung Hyuk", ngắm ngay loạt ảnh hậu trường đẹp như mơ của Hyun Bin từ thuở "còn phèn" cho thỏa mãn

Hyun Bin là một trong số ít những ngôi sao Hàn đình đám không hề sử dụng bất kì tài khoản mạng xã hội nào. Cho nên, nếu không có hoạt động chính thức, các fan sẽ không thể nào “hóng hớt” được bất kì điều gì từ cuộc sống ngày thường của chàng diễn viên yêu mến. Vào thời điểm Crash Landing On You (Tình Yêu Hạ Cánh) đi đến hồi kết, phía công ty quản lý của Hyun Bin đã đưa ra thông báo về việc nam diễn viên sẽ tiếp tục tham gia dự án mới Bargaining (Thương Thảo) ngay sau đó.

Điều này khiến khán giả không khỏi háo hức và vui mừng vì sẽ sớm được gặp lại Hyun Bin. Tuy nhiên, bởi vì dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, lịch quay phim mới của Hyun Bin bị trì hoãn vô thời hạn. Từ đó đến nay, Hyun Bin im hơi lặng tiếng khiến cộng đồng người hâm mộ không khỏi mong ngóng nhớ nhung. Như thể biết được suy nghĩ này của fan, mới đây, công ty quản lý của Hyun Bin đăng tải đoạn clip hậu trường chụp ảnh tặng fan đẹp lung linh của anh như một dạng phúc lợi mùa dịch dành cho những người yêu mến Hyun Bin.

Hyun Bin đẹp "ná thở" trong hậu trường chụp ảnh tặng fan.

Cũng nhân dịp này, hãy cùng nhau nhìn loại loạt ảnh hậu trường đẹp như mơ của Hyun Bin trong những bộ phim nổi bật nam diễn viên từng tham gia xuyên suốt sự nghiệp diễn xuất nhé.



1. Khu Vườn Bí Mật

Khu Vườn Bí Mật (Secret Garden) ra mắt khán giả vào năm 2010 và ngay lập tức trở thành hiện tượng gây sốt tại nhiều quốc gia châu Á. Đây là một trong số những bộ phim tạo bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Hyun Bin. Trong Khu Vườn Bí Mật, Hyun Bin vào vai Kim Joo Won, một CEO thành đạt. Một ngày nọ, khi vô tình bước vào khu rừng kì ảo có tên "Secret Garden", anh bị hoán đổi thân thể cùng cô diễn viên đóng thế Gil Ra Im (Ha Ji Won). Từ đó, mở ra một câu chuyện tình cảm hài hước, lãng mạn.



Hyun Bin và thời trang mặc áo "kín cổ cao tường" tạo trend một thời.

2. Hyde, Jekyll and Me



Hyde, Jekyll và tôi (Hyde, Jekyll and Me) lên sóng vào năm 2015. Trong phim, Hyun Bin vào vai một bệnh nhân mắc chứng DID (Dissociative Identity Disorder), mang trong mình 2 nhân cách hoàn toàn trái ngược. Cùng với bạn diễn là Han Ji Min, thông qua Hyde, Jekyll và tôi, Hyun Bin đã có dịp thể hiện một hình ảnh hoàn toàn mới mẻ, ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả màn ảnh nhỏ.



Hyun Bin đẹp tựa tranh vẽ trong từng khung ảnh hậu trường phim Hyde, Jekyll and Me.

3. Hồi Ức Alhambra

Hồi Ức Alhambra (Memories of the Alhambra) lên sóng vào tháng 12/2018. Trong phim, Hyun Bin vào vai Yoo Jin Woo, một CEO tài giỏi. Bởi vì tính chất công việc, Jin Woo đến Tây Ban Nha để đầu tư kinh doanh, sau đó, gặp gỡ Jung Hae Joo (Park Shin Hye) và bị cuốn vào hàng loạt bí ẩn tại thành phố ma thuật Granada. Trải qua hoạn nạn, biến cố cùng nhau, cuối cùng, Jin Woo và Hae Joo phát sinh quan hệ tình cảm với đối phương, mở ra một câu chuyện tình lãng mạn nhưng không hề kém phần kịch tính.

Hyun Bin đĩnh đạc, phong trần trong hậu trường phim hồi ức Alhambra.

4. Tình Yêu Hạ Cánh

Tình Yêu Hạ Cánh (Crash Landing On You) là một trong số những bộ phim đình đám nhất nửa cuối 2019, đầu 2020. Khởi chiếu vào ngày 14/12/2019, khi tập cuối lên sóng, bộ phim đã phá vỡ mọi kỷ lục rating trước đó, trở thành bộ phim có tỷ lệ người xem cao nhất trong lịch sử đài cáp tvN: 21,7%. Trong phim Tình Yêu Hạ Cánh, Hyun Bin vào vai sĩ quan người Triều Tiên - Ri Jung Hyuk. Trong một lần đi tuần ở khu vực giáp rìa ranh giới Hàn Quốc, Jung Hyuk bắt gặp Yoon Se Ri (Son Ye Jin), một nữ tài phiệt người Hàn gặp nạn khi tham gia nhảy dù từ địa phận nước ngoài. Kể từ đó, Jeong Hyuk và Se Ri không thể tách rời do liên tục gặp phải những rắc rối "trời thần đất hỡi" có liên quan đến chính trị, quân sự và cả tính mạng. Sau này, trong quá trình Jeong Hyuk tìm cách đưa Se Ri về nước, cả hai nảy sinh tình cảm cùng đối phương và đi đến một cái kết có hậu.

Chàng sĩ quan Triều Tiên chính trực, đáng tin cậy - Ri Jeong Hyuk.