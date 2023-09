Nhìn lại tất cả thế hệ iPhone: Apple đã thay đổi qua từng năm như thế nào?

iPhone 2G – Chiếc iPhone đầu tiên được ra mắt vào ngày 29 tháng 6 năm 2007 – mở đầu cho danh sách lịch sử các dòng iPhone.

Vào thời điểm đó, cố CEO của Apple - Steve Jobs đã tự tin và nói với toàn thể khán giả bên dưới rằng: “ Đây là ngày tôi đã chờ đợi trong hai năm qua ”. Câu nói nổi tiếng này xuất hiện trong bài phát biểu quan trọng tại sự kiện MacWorld 2007.

Từ đó đến nay cũng đã 16 năm trôi qua và những chiếc iPhone đang phát triển không ngừng với rất nhiều tính năng và phần mềm được cải tiến mạnh mẽ.

iPhone 2G (2007)

Vào năm 2007, Apple chính thức trình làng chiếc iPhone 2G đầu tiên trên thế giới sở hữu công nghệ màn hình cảm ứng thay vì bàn phím truyền thống. Những chiếc iPhone 2G đã nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu và thay đổi thói quen sử dụng điện thoại không chỉ phục vụ mục đích nghe và gọi.

iPhone 3G (2008)

Đây là chiếc iPhone đầu tiên hỗ trợ mạng 3G và được người dùng đón nhận rất tích cực khi 1 triệu sản phẩm bán ra chỉ trong duy nhất 1 tuần. iPhone 3G vẫn có màn hình 3.5 inch như thế hệ tiền nhiệm, tuy nhiên Apple thay đổi mặt lưng bằng nhựa Polycarbonate thay vì dùng nhôm như thế hệ đầu tiên. iPhone 3G cũng lần đầu tiên hỗ trợ GPS để tracking vị trí trên bản đồ.

iPhone 3Gs (2009)

Chữ s trong iPhone 3Gs chính là “speed”, khi chiếc máy này có phần cứng mạnh mẽ hơn iPhone 3G, trang bị SoC Samsung APL0298C05, đây cũng là chiếc iPhone đầu tiên trang bị SoC. Apple cho rằng iPhone 3Gs mang lại hiệu năng nhanh gấp đôi với iPhone 3G, tốc độ mở ứng dụng và tải nội dung, hay các thao tác sử dụng hằng ngày đều nhanh hơn hẳn.

iPhone 4 (2010)

iPhone 4 được Apple thay đổi thiết kế với việc sử dụng khung thép không gỉ và hai mặt kính, màn hình 3.5 inch lần đầu tiên sử dụng công nghệ Retina cho hình ảnh sắc nét hơn. Đây cũng là chiếc iPhone đầu tiên sử dụng chip A (A4), hỗ trợ gọi video call qua FaceTime và là chiếc smartphone cho khả năng chụp ảnh đẹp, đơn giản, nhanh gọn.

iPhone 4s (2011)

iPhone 4s với chip A5 hai nhân cho hiệu năng nhanh hơn đây cũng là mẫu iPhone đầu tiên hỗ trợ trợ lý ảo Siri. Sản phẩm trang bị thêm một lớp filter Hybrid IR ở phía trên cảm biến nhằm giúp mang đến những bức ảnh chân thật với nhiều màu sắc hơn. Apple bán iPhone 4s từ ngày 14 Tháng 10 năm 2021, và chỉ chưa đến 20 ngày, đã có đến 4 triệu chiếc iPhone 4s được bán ra trên toàn cầu.

iPhone 5 (2012)

iPhone 5 có kích thước màn hình 4 inch, lần đầu tiên Apple tăng kích thước trên iPhone, máy cũng có thiết kế dài hơn nhưng vẫn đảm bảo gọn nhẹ nhờ chuyển sang dùng nhôm để hoàn thiện. Đặc biệt, đây là mẫu iPhone đầu tiên sử dụng cổng Lightning của Apple.

iPhone 5s (2013)

iPhone 5s sở hữu thiết kế khá tương đồng với iPhone 5 tuy nhiên đã được Apple trang bị Touch ID ở phím home, giải pháp bảo mật sinh trắc học mới để người dùng mở khoá máy bằng vân tay. Apple cũng trang bị con chip A7, đây là chip 64-bit đầu tiên trên thế giới sử dụng cho smartphone.

iPhone 5c (2013)

Apple ra mắt thêm iPhone 5c với hiệu năng tương đương iPhone 5, nhưng máy có đến 5 lựa chọn màu sắc cũng như giá bán rẻ - từ 99 USD cho phiên bản 16GB

iPhone 6 và iPhone 6 Plus (2014)

iPhone 6 và iPhone 6 Plus là thế hệ iPhone đầu tiên mà Apple đã thay đổi hoàn toàn khi máy có màn hình lớn hơn, thiết kế cong mềm mại, đi ngược hoàn toàn với nhận định iPhone phải nhỏ gọn trong thời bấy giờ khi người dùng vốn dĩ đã quá quen với iPhone 4, 5. Đây cũng là dòng iPhone bán chạy nhất với hơn 222 triệu máy toàn cầu, nằm trong danh sách những smartphone bán chạy nhất từ trước đến nay.

iPhone 6s và iPhone 6s Plus

Vẫn theo truyền thống, một năm sau khi phát hành bộ đôi 6/6 Plus, Apple phát hành bản nâng cấp phần cứng bên trong và giữ gần như y nguyên ngoài hình bên ngoài. iPhone 6s/6s Plus sở hữu hai cải tiến lớn nhất là RAM 2GB và cảm biến 3D Touch. Đây cũng là lần đầu tiên Apple giới thiệu màu vàng hồng (Rose Gold) vẫn rất được quan tâm cho đến tận bây giờ.

iPhone SE (2016)

Thiết kế của iPhone SE không khác so với iPhone 5s với các cạnh vuông vắn. Tuy vậy máy lại được trang bị phần cứng giống với iPhone 6s cũng như camera 12MP mới.

iPhone 7 và iPhone 7 Plus (2016)

iPhone 7 và iPhone 7 Plus vẫn có thiết kế không thay đổi nhiều ngoài phần camera sau, Apple tập trung phát triển phần cứng mạnh mẽ hơn với A10 Fusion và nhấn mạnh về khả năng xử lý máy học.

iPhone 8 và iPhone 8 Plus (2017)

iPhone 8 và 8 Plus ra mắt chung với sự kiện iPhone X (kỷ niệm 10 năm iPhone), máy có thiết kế mặt lưng bằng kính sau một thời gian dài Apple sử dụng nguyên khung nhôm. Nhưng tổng thể vẫn có thiết kế giống với iPhone 7 và iPhone 7 Plus. iPhone 8 và 8 Plus cũng lần đầu tiên trang bị sạc không dây.

iPhone X (2017)

iPhone X là dòng smartphone đánh dấu 10 năm kể từ khi mẫu iPhone đầu tiên của Apple ra mắt. "Táo khuyết" gọi đây là tương lai của smartphone khi máy có thiết kế rất khác biệt với viền mỏng, cân đối, không có nút home, bảo mật Face ID hoàn toàn mới, viền thép không gỉ và mặt kính cho cảm giác rất cao cấp,… Vào thời điểm đó, “tai thỏ” đã trở thành “tượng đài” để về sau nhiều hãng khác cũng đã chạy theo thiết kế tai thỏ và viền màn hình mỏng như iPhone X.

iPhone Xs, iPhone Xs Max và iPhone Xr (2018)

Đến 2018, Apple không còn phát hành bản kế nhiệm cho dòng iPhone 8 với phím Home truyền thống nữa mà ra mắt tới 3 chiếc iPhone "tai thỏ" gồm iPhone Xs, iPhone Xs Max và iPhone Xr. iPhone Xs Max là chiếc iPhone có màn hình lớn nhất vào thời điểm đó, để mà Apple sử dụng chữ “Max” (khi lớn hơn bản Plus).

iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max (2019)

Năm 2019, Apple phát hành 3 mẫu iPhone tương tự như 2018, trong đó gồm 2 mẫu cao cấp và một mẫu tầm trung. Nhưng cách đặt tên đã được thay đổi, iPhone 11 là bản kế nhiệm cho iPhone XR, còn iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max là bản kế nhiệm cho iPhone Xs và Xs Max. Bộ đôi iPhone 11 Pro và 11 Pro Max lần đầu tiên được trang bị hệ thống 3 camera cùng rất nhiều nâng cấp về khả năng chụp đêm.

iPhone SE (2020)

iPhone SE (thế hệ thứ 2. với kích thước 4.7 inch như trên iPhone 8 trước đây, ngoài ra chúng ta có thể xem đây là phiên bản iPhone giá rẻ (từ 399 USD) và với thiết kế nhỏ gọn. Máy vẫn chỉ có 1 camera 12MP, sử dụng phần cứng chip Apple A13 Bionic mạnh mẽ.

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro và 12 Pro Max (2020)

iPhone 12 series được Apple thay đổi thiết kế với kiểu viền vuông vức như iPhone 5 lúc trước, lần đầu tiên Apple cũng ra mắt thêm phiên bản mini với kích thước màn hình 5.4 inch nhỏ gọn. iPhone 12 được Apple trang bị hoàn toàn là màn hình OLED và kết nối mạng 5G, không còn sự cách biệt nhiều về phần cứng nữa

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro và 13 Pro Max (2021)

iPhone 13 Series gồm 4 sản phẩm iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max. Khác với iPhone 12, iPhone 13 có cụm camera xếp chéo thay vì thẳng hàng và tai thỏ đã được giảm kích thước. Sản phẩm được trang bị chip A15 Bionic mới nhanh hơn tới 50% so với đối thủ.

iPhone SE 3 (2022)

iPhone SE 3 hay còn gọi là iPhone SE 2022 vẫn giữ nguyên thiết kế giống iPhone SE 2 với các cạnh và góc bo tròn đặc trưng, các viền màn hình dày phía trước, mặt lưng kính, camera đơn phía sau. Apple đã trang bị cho iPhone SE 3 con chip A15 Bionic cực kỳ mạnh mẽ, thời lượng pin tốt.

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro và 14 Pro Max (2022)

Vào năm 2022, Apple cuối cùng đã thay thế phần notch cũ bằng Dynamic Island hình viên thuốc. Mặc dù không mang tính cách mạng nhưng bạn có thể đánh dấu đây là lần làm mới thiết kế lớn thứ tư đối với dòng sản phẩm iPhone.Bên cạnh đó, hãng cũng loại bỏ phiên bản mini và thay thế bằng phiên bản Plus.

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro và 15 Pro Max (2023)

iPhone 15 chính thức ra mắt với 4 phiên bản bao gồm iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Nếu như trước đây các phiên bản iPhone tiêu chuẩn thường kém thu hút hơn so với bản Pro, thì giờ đây Apple mang lên iPhone 15 và iPhone 15 Plus thiết kế Dynamic Island sang chảnh cùng camera 48MP. Trong khi đó iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max vẫn thể hiện đẳng cấp riêng với khung Titan lần đầu tiên xuất hiện.

Apple đưa rất nhiều tính năng từ dòng Pro xuống dòng iPhone tiêu chuẩn, đó là lý do mà iPhone 15 và iPhone 15 Plus trở nên thu hút hơn nhiều. Dynamic Island giúp mặt trước của iPhone 15 khác biệt hơn thế hệ trước, đồng thời cung cấp các thông tin nhanh hữu ích.

Một thay đổi lớn trên iPhone 15 và iPhone 15 Plus mà chắc chắn người dùng sẽ rất thích, đó là camera. Giờ đây camera những chiếc iPhone 15 bản thường cũng đã được nâng lên độ phân giải 48MP, cho hình ảnh sắc nét và chất lượng hơn rất nhiều. Ngoài ra, Apple còn bổ sung tính năng zoom quang 2x cho iPhone 15, giúp bạn có thể zoom ảnh gấp đôi mà không giảm chất lượng.

Với 2 phiên bản cao cấp, nếu như những chiếc iPhone Pro trước đây luôn rất nặng nề thì iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max sẽ đưa người dùng đến với trải nghiệm hoàn toàn mới với khung titan hoàn toàn mới. Nhờ vật liệu mới này, dòng iPhone 15 Pro sẽ vô cùng nhẹ, đồng thời titan còn rất bền khi đây là vật liệu sử dụng trong hàng không vũ trụ.

Sức mạnh của iPhone 15 Pro lại lên một tầm cao mới với Apple A17 Pro. Theo Apple, đây là con chip mang đến đẳng cấp đồ họa hoàn toàn mới, cho khả năng chơi game sống động và chân thực. Chắc chắn với A17 Pro, bộ đôi iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max sẽ có hiệu năng đứng đầu thế giới smartphone trong thời gian tới.

Camera trên iPhone 15 Pro vẫn có độ phân giải 48MP nhưng được nâng cấp về độ chi tiết và màu sắc. iPhone 15 Pro sẽ tự động nhận diện bạn khi chụp ảnh chân dung, thay vì phải chuyển sang chế độ chân dung như trước đây. Bạn có thể chỉnh được độ mờ hậu cảnh ngay cả sau khi chụp ảnh. Sẽ có tới 7 tiêu cự khác nhau, như là bạn đang sử dụng 7 ống kính nhiếp ảnh vậy. Camera iPhone 15 Pro Max có khả năng zoom quang học tới 5x để chụp những bức ảnh cực xa với độ chi tiết không đổi.

Có 4 màu sắc trên các phiên bản iPhone 15 Pro series năm nay, bao gồm Titan Đen, Titan Trắng, Titan Xanh, Titan Tự Nhiên. Trong đó, 2 phiên bản màu Titan Tự Nhiên và Titan đang gây bão khắp cộng đồng vì màu sắc sang chảnh.

Trên website chính thức của Apple Việt Nam, khách hàng có thể bắt đầu đặt trước từ 22/9 và nhận hàng từ 29/9. Giá bán khởi điểm cũng được nhà “táo khuyết" công bố: iPhone 15 giá từ 22.999.000 đồng, iPhone 15 Plus giá từ 25.999.000 đồng, iPhone Pro từ 28.999.000 đồng và iPhone Pro Max từ 34.999.000 đồng.

Một số nhà bán lẻ trong nước cũng bước đầu công bố cụ thể giá bán và thời điểm các mẫu iPhone 15 đến tay người tiêu dùng. Theo tìm hiểu, các mẫu iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và Pro Max lần lượt được TopZone niêm yết với giá rất cạnh tranh. Thời gian đặt trước và giao hàng tương tự như cửa hàng online của Apple Việt Nam.

Dự kiến, cơn sốt iPhone 15 series sẽ tạo nên một làn sóng khiến các iFan không thể làm ngơ. Trong cơn sốt này, các chuỗi bán lẻ có chính sách giá tốt và dịch vụ đi kèm chất lượng chắc chắn sẽ thuyết phục được nhiều khách hàng mua sản phẩm.