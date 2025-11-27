Nhìn lại loạt sự kiện lái thử: Corolla Cross Hybrid cho thấy còn nhiều điều đáng giá ngoài công nghệ Hybrid trứ danh

Đầu tháng 11, chuỗi sự kiện trưng bày và lái thử các mẫu xe Hybrid Electric của Toyota đã tạo nên một không gian trải nghiệm sôi động tại TP.HCM và Hà Nội. Hàng trăm khách tới sự kiện không chỉ để tìm hiểu và lái thử loạt mẫu Toyota hybrid "đình đám" như Yaris Cross, Corolla Cross, Innova Cross hay Camry, mà còn tham gia vào khu vực tương tác đa trải nghiệm khi được khám phá Toyota Safety Sense qua công nghệ AR, tham gia các trò chơi thú vị, nhận quà lưu niệm và giao lưu cùng Cộng đồng xe Xanh.

Sự kiện trưng bày và lái thử tháng 11 được khách hàng hào hứng đón nhận và tham dự

Là mẫu xe xăng lai điện phổ thông đầu tiên tại Việt Nam, Corolla Cross Hybrid suốt 5 năm qua đã chứng minh được chất lượng bền bỉ và hiệu suất vận hành thực tế với mức giá dễ tiếp cận. Khi xuất hiện tại các sự kiện trưng bày và lái thử, mẫu xe này nhanh chóng trở thành tâm điểm, ghi nhận lượng khách tìm hiểu và đăng ký lái thử rất đông.

Từ trải nghiệm thực tế, nhiều khách hàng bày tỏ sự ấn tượng với khả năng vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu và cảm giác lái đầm chắc của Corolla Cross Hybrid. "Qua các bài lái thử mà ban tổ chức chuẩn bị, tôi ấn tượng với cảm giác khởi động êm ái. Với các bài test chuyên biệt như tăng tốc, phanh tái sinh và xe tự trôi tôi nhận thấy rõ xe vận hành mạnh mẽ, mượt mà nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu" chị Hải Lan, một khách hàng tham gia sự kiện tại TP.HCM, chia sẻ.

Corolla Cross được nhiều khách hàng "săn đón" lái thử

Không chỉ vậy, các tiện nghi hiện đại, khoang nội thất rộng rãi, được thiết kế khoa học tạo sự thoải mái cho mọi vị trí ngồi, cùng loạt công nghệ an toàn tiên tiến như Toyota Safety Sense vượt trội trong phân khúc giúp mẫu xe này tạo được thiện cảm mạnh mẽ. Anh Văn Hoàn khách lái thử Corolla Cross hybrid hài lòng nói: "Tôi ấn tượng với các hệ thống an toàn cơ bản như phanh ABS, kiểm soát lực kéo và cảm giác ổn định khi vào cua. Với các tính năng trong gói Toyota Safety Sense còn nổi bật hơn khi cảnh báo tiền va chạm giúp phản ứng kịp thời, bộ 3 tính năng: cảnh báo chệch làn - hỗ trợ giữ làn đường - điều khiển hành trình chủ động giúp tôi thoải mái hơn trên cao tốc. Trải nghiệm thực tế này khiến tôi thấy thêm an toàn và tự tin khi lái."

Có thể thấy, Toyota đã khá đầu tư cho Corolla Cross hybrid. Gần đây, hãng không chỉ nâng cấp với những thay đổi nhỏ nhưng tinh tế, phù hợp đúng với thị hiếu người dùng, mà còn đưa mẫu SUV cỡ C này góp mặt tại nhiều sự kiện cộng đồng nhằm tăng thêm điểm chạm, kết nối nhiều hơn với khách hàng. Điều này góp phần giúp mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng, từ nhóm khách trẻ ưa công nghệ đến các gia đình trẻ, hay người dùng lớn tuổi quan tâm môi trường và trải nghiệm lái an toàn.

Cửa sổ trời toàn cảnh mang lại cảm giác thoải mái và thoáng đãng cho người dùng

Sự linh hoạt và trẻ trung trong cách tiếp cận khách hàng được thể hiện rõ qua nhiều hoạt động sôi nổi, như sự kiện Triệu chuyển động xanh hay Hội thảo tại Đại học Giao thông Vận tải hồi tháng 10. Những chương trình này kết hợp nhiều trải nghiệm hấp dẫn như: tìm hiểu cơ chế vận hành động cơ hybrid qua mô hình mặt cắt, trưng bày và lái thử các mẫu xe Toyota hybrid, đồng thời tạo ra không gian trao đổi cởi mở để chia sẻ kiến thức, cập nhật xu hướng và truyền cảm hứng về dòng xe xanh hybrid electric của Toyota. Các giá trị như tiết kiệm nhiên liệu, an toàn, vận hành mượt mà, cơ chế phối hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện, không cần cắm sạc, cùng sự tiện lợi được truyền tải đến khách hàng một cách gần gũi, tự nhiên và dễ hiểu.

Tháng 11 cũng là thời điểm lý tưởng để khách hàng mua Corolla Cross hybrid khi được giảm ngay 50% lệ phí trước bạ, tương đương 46 triệu đồng và mức giảm 50% LPTB và với bản xăng thì được tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, tương đương mức giảm 51 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng lựa chọn mua trả góp sẽ được Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) hỗ trợ lãi suất vay chỉ từ 1,49% năm, cố định trong 6 tháng đầu.

Với ưu đãi 100% phí trước bạ và lãi suất vay thấp, tháng 11 là thời điểm lý tưởng để mua Corolla Cross hybrid

Đặc biệt, nếu khách hàng bán xe cũ (không phân biệt dòng xe) mua xe HEV mới là Yaris Cross, Corolla Cross hoặc Innova Cross tại đại lý có hoạt động T-Sure sẽ được lựa chọn một trong ba ưu đãi: Miễn lãi suất vay trong 6 tháng đầu; Một năm bảo hiểm Toyota gói vàng; Miễn phí phụ tùng bảo dưỡng 3 năm hoặc 30.000km (tùy điều kiện nào đến trước) và dán kính miễn phí.