Trong suốt quá trình tham gia Miss Grand International 2024, Quế Anh cho thấy bản thân luôn nỗ lực và cố gắng khi liên tục lọt top các phần thi phụ. Trang phục “Khảm xà cừ” mà Quế Anh trình diễn lọt vào top 5 trang phục dân tộc được bình chọn nhiều nhất. Trước đó, Quế Anh được gọi tên vào top 10 Best In Swimsuit do khán giả bình chọn, lọt vào top 14 phần thi Grand Voice Awards, đồng thời có mặt trong top 16 hạng mục Country's Power of The Year.