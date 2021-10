Nhìn lại hành trình ấn tượng của cuộc thi DANCE UP NEW FUTURE 2021 K-Pop Dance Cover Contest

Diễn ra từ 19.09 đến 25.10, cuộc thi DANCE UP NEW FUTURE 2021 K-Pop Dance Cover Contest đã ghi nhận gần 40 bài dự thi đến từ các nhóm nhảy trên toàn quốc góp mặt tại Vòng Sơ Khảo và 13 nhóm xuất sắc nhất xuất hiện trong Vòng Chung Kết. Bên cạnh đó, Minigame "Chọn video hay nhất - Quà về tay chất ngất" song hành cùng cuộc thi cũng ghi nhận con số hơn 800 lượt người chơi tham gia trong suốt cả cuộc thi. Điều này cho thấy sức nóng của cuộc thi không hề thuyên giảm đi chút nào từ những vòng đầu tiên cho đến ngày cuối cùng.



Trải qua hơn 1 tháng tranh tài đầy sôi động với những tiết mục dự thi chứa đựng rất nhiều sự tâm huyết đến từ các nhóm nhảy và cá nhân yêu K-Pop trên toàn quốc, DANCE UP NEW FUTURE đã thực sự trở thành một sân chơi, nơi cộng đồng fan K-Pop tại Việt Nam được thỏa sức thể hiện tài năng và sự nhiệt huyết của bản thân tới bộ môn nhảy Cover Dance, phát huy sự sáng tạo và tinh thần "teamwork" trong mỗi màn trình diễn .

Vòng Chung Kết của cuộc thi quy tụ những cái tên vô cùng sáng giá với vị trí Nhóm nhảy xuất sắc nhất khiến cho ban giám khảo phải mất rất nhiều thời gian để "cân não" và đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong đó, giải thưởng cao nhất đã thuộc về nhóm Cli-max Crew với màn trình diễn Red Light. Ngay từ vòng sơ khảo, Cli-max Crew đã được ban giám khảo đánh giá cao bởi kĩ năng xuất sắc, cách dựng bài thu hút và sáng tạo. Video dự thi của nhóm cũng có lượt bình chọn rất cao từ phía khán giả.

Vị trí đầu bảng đã thuộc về nhóm Cli-max Crew

Với vị trí đầu bảng, Cli-max Crew sẽ nhận được phần thưởng trị giá 20.000.000 triệu đồng. Tiếp đến là Giải nhì chung cuộc với số điểm chênh lệch cực kì sít sao thuộc về nhóm UNWRECKABLE và nhóm BESTEVER.

Giải nhì thuộc về 2 nhóm UNWRECKABLE và nhóm BESTEVER

Giải ba của cuộc thi gọi tên 3 nhóm The A-code, The IF và SOTA-Nguyễn Gia Thiều Dance Club. Bên cạnh đó, P'WITHSION, ATHENA, ODOME là 3 cái tên giành được Giải Triển Vọng. Z.I.Z Crew, CHARIOT, The Circle Dance Team, GALAXY GIRLS là 4 nhóm nhảy dành được Giải Khuyến Khích từ cuộc thi.

Giải ba thuộc về 3 nhóm The A-code, The IF và SOTA-Nguyễn Gia Thiều Dance Club

Đến với DANCE UP NEW FUTURE 2021 K-pop Dance Cover Contest, các nhóm nhảy đã liên tiếp tạo nên rất nhiều bất ngờ bằng những bài dự thi vô cùng ấn tượng, cùng với sự cổ vũ hết sức nhiệt tình của cộng đồng fan K-Pop. Mặc dù được tổ chức hoàn toàn trên nền tảng trực tuyến, nhưng sức nóng đến từ cuộc thi không hề thua kém bất kì hoạt động trực tiếp nào.

3 nhóm giành được giải triển vọng: P'WITHSION, ATHENA, ODOME

Bên cạnh cuộc thi nhảy cover K-Pop, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO Việt Nam) cũng đã và đang tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn khác như: Nhảy cùng ITZY - Cảm Nhận Nhịp Điệu Hàn Quốc, K-Drama Poster Cover Contest, Hàn Quốc - Hành Trình Mỹ Vị. Đây là dịp để khách du lịch Việt Nam có thể tìm hiểu về văn hoá, du lịch và đất nước Hàn Quốc ngay chính tại quê hương của mình. KTO Việt Nam hy vọng các sự kiện sẽ luôn nhận được sự tham gia và hưởng ứng nhiệt tình của tất cả mọi người từ mọi miền tổ quốc.

4 nhóm nhận được giải khuyến khích của cuộc thi: Z.I.Z Crew, CHARIOT, The Circle Dance Team, GALAXY GIRLS

DANCE UP NEW FUTURE 2021 K-pop Dance Cover Contest đã đem đến một sân chơi thú vị, một cuộc hội ngộ đáng nhớ dành cho những bạn trẻ đam mê văn hoá Hallyu. Mong rằng trong tương lai, các bạn vẫn sẽ giữ vững tinh thần sục sôi và khí thế tràn đầy như vậy. Hẹn gặp lại nhau tại xứ sở kim chi xinh đẹp nhé!