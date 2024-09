Nhìn Indonesia thoát hiểm ngoạn mục mà thêm chạnh lòng cho tuyển Việt Nam

Chặng đường “thoát hiểm” của HLV Shin Tae-yong và tuyển Indonesia

Gần 5 năm trước, vào ngày 28/12/2019, ông Shin Tae-yong được bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển Indonesia giữa bối cảnh ĐTQG xứ Vạn đảo chìm sâu trong khủng hoảng.

Suốt thời điểm trước đó, dưới thời cựu HLV Simon McMenemy và HLV tạm quyền Yeyen Tumena, tuyển Indonesia thua liểng xiểng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Họ thua trắng tuyển Thái Lan 0-3, thua tuyển Việt Nam thời HLV Park Hang-seo 1-3, gục ngã trước Malaysia 0-2, hay bị UAE “giã” cho 5 bàn không gỡ…

Suốt 1 năm rưỡi sau khi chính thức trở thành HLV tuyển Indonesia, ông Shin Tae-yong không dẫn dắt trận nào do đây là thời điểm mà bóng đá thế giới chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid. Mãi tới ngày 29/5/2021, ông Shin mới có trận ra mắt gặp Oman trong khuôn khổ giao hữu. Tuy nhiên, tuyển Indonesia chưa thể “đổi vận” sau khi thay tướng. Họ thua Oman 1-3 ngay sân nhà.

Ba trận liên tiếp sau đó vào giữa năm 2021, ông Shin Tae-yong tiếp tục phải hứng chịu kết quả đáng quên cùng tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup, trong đó có lần đại bại 0-4 trước tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình, hay vỡ trận trước UAE trên sân nhà với tỷ số 0-5.

Tính từ ngày 5/9/2019 đến 11/6/2021, tuyển Indonesia trải qua chuỗi 10 trận thảm họa, thua tới 9, hòa 1. Những kết quả tệ hại khiến tuyển Indonesia rơi xuống vị trí thứ 175 trên BXH FIFA.

Tuyển Indonesia (áo đỏ) từng trải qua chuỗi thành tích cực kỳ bết bát, nhưng giờ đây họ đang vươn lên cực kỳ mạnh mẽ.

Cột mốc đánh dấu sự thay đổi cho tuyển Indonesia đến vào giữa tháng 9/2021 khi họ gặp Đài Bắc Trung Hoa ở vòng play-off Asian Cup 2023. Kết quả thắng cả 2 trận giúp đội quân của ông Shin Tae-yong lập tức tăng tới 10 bậc trên BXH FIFA (từ 175 lên 165).

Sau thành công trên, tuyển Indonesia liên tục gặt hái những kết quả khả quan. Họ lọt vào chung kết AFF Cup 2020, vào vòng knock-out Asian Cup 2023, vào vòng loại 3 World Cup 2026… Gần đây nhất, tuyển Indonesia đã leo lên hạng 129 thế giới (theo số liệu của Football Ranking) nhờ cầm hòa Saudi Arabia và Australia.

Nếu tính từ thời điểm có trận ra mắt, HLV Shin Tae-yong đã giúp tuyển Indonesia tăng tới 44 bậc trên BXH FIFA chỉ sau khoảng 3 năm rưỡi. Hiện tại, Indonesia đang cho thấy họ là đội bóng đáng gờm nhất ở khu vực Đông Nam Á.

Tuyển Việt Nam có thể “đi theo tiếng gọi” của Indonesia?

Thời điểm tuyển Indonesia trải qua chuỗi thảm họa 10 trận thua 9, tuyển Việt Nam vẫn đang thăng hoa dưới thời HLV Park Hang-seo. Trong năm 2021, tuyển Việt Nam từng cán mốc đứng hạng 92 FIFA, vượt rất xa “hàng xóm” Indonesia.

Thế nhưng hiện tại, chính tuyển Việt Nam lại rơi vào cơn khủng hoảng giống như Indonesia vài năm trước. Tính trong 11 trận liên tiếp gần nhất, chúng ta thua tới 10, chỉ thắng 1 trận duy nhất gặp Philippines. Sau triều đại thất bại của HLV Troussier, ông Kim Sang-sik lên thay nhưng nhà cầm quân này cũng thể giúp toàn đội “đổi vận”, hoặc cải thiện phong độ.

Vẫn còn sớm để so sánh khả năng chuyên môn giữa hai nhà cầm quân đồng hương Shin Tae-yong và Kim Sang-sik. Tuy nhiên, ông Shin phần nào may mắn hơn. Chính thời điểm nghỉ dài vì dịch Covid vô tình mang tới cơ hội để nhà cầm quân này tìm hiểu, nghiên cứu kỹ hơn về bóng đá cũng như văn hóa Indonesia. Điều này có thể giúp ông xây dựng đội bóng một cách phù hợp từ con người tới chiến thuật. Hơn nữa, ông Shin cũng không phải chịu áp lực về mặt kết quả ở thời điểm mới sang xứ Vạn đảo.

Tuyển Việt Nam đang rơi vào khủng hoảng, giống Indonesia vài năm trước.

Bóng đá Indonesia (ĐTQG và U23) vươn lên mạnh mẽ thời gian gần đây, gắn với chiến lược rất rõ ràng của LĐBD nước này (PSSI), đó là tăng cường các ngôi sao nhập tịch. Với sự bổ sung rất nhiều cầu thủ chất lượng từ châu Âu, HLV Shin Tae-yong dễ dàng chọn ra những con người tốt nhất và cả những chiến thuật phù hợp với bộ khung chất lượng đó.

Đơn cử như trước khi thắng tuyển Việt Nam ở 2 lượt trận thuộc vòng loại World Cup 2026, tuyển Indonesia đã bổ sung gần chục ngôi sao nhập tịch. Hồi đầu năm 2024, họ thua Australia 0-4 ở Asian Cup nhưng vài ngày trước, việc tăng cường thêm 6 ngôi sao mới giúp họ lập tức thay đổi kết quả, cầm hòa được đối thủ.

Tuyển Indonesia đang là một tập thể giàu khát khao chiến đấu. Sự cạnh tranh giúp mỗi cầu thủ, cả nhập tịch lẫn bản địa, đều phải cố gắng thể hiện hết sức mình mỗi khi được triệu tập.

Đáng tiếc là tuyển Việt Nam lại rất khác so với Indonesia. Chúng ta không có một chiến lược rõ ràng và kiên định giống như họ. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là lực lượng của tuyển Việt Nam đang thực sự đáng báo động. Những ngôi sao cũ đã tỏ ra già nua, thiếu cả sáng tạo lẫn sự khát khao. Trong khi đó, các ngôi sao trẻ lại chưa đủ tầm để thay thế. Nếu để so sánh, bóng đá Việt Nam đang dưới cơ một cách rõ ràng so với Indonesia cả ở cấp ĐTQG lẫn các cấp độ trẻ.

Khi tre già, măng chưa mọc, chẳng biết HLV Kim Sang-sik sẽ lấy gì để vực dậy đội tuyển Việt Nam thoát khỏi chuỗi thành tích kém cỏi. Thậm chí, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu chuỗi khủng hoảng của tuyển Việt Nam tiếp tục kéo dài bởi dẫu sao, phải có bột mới gột được nên hồ.