Nhiều trường tuyển sinh bằng chứng chỉ SAT

Điểm SAT (Scholastic Assessment Test) là thước đo phổ biến để các ĐH tại Mỹ và nhiều quốc gia khác phân loại, xét tuyển và xét học bổng cho học sinh. Trước kia chỉ những học sinh đi du học mới quan tâm đến việc có chứng chỉ SAT. Nhưng giờ đây nhiều trường ĐH trong nước đã sử dụng chứng chỉ này làm căn cứ để xét tuyển ĐH. Việc các trường ĐH tại Việt Nam chấp nhận điểm SAT, IELTS thay cho điểm môn Anh văn khi thi đầu vào là một lợi thế với những học sinh giỏi ngoại ngữ.

Nhiều phụ huynh có con học lớp 12 THPT tại Hà Nội chia sẻ, chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh năm học 2023- 2024 cho biết họ đã phải đôn đáo tìm chỗ luyện thi SAT cho con ngay từ đầu năm học. Trên các diễn đàn mạng, phụ huynh mách nhau địa chỉ luyện thi với các giáo viên có tiếng ở Hà Nội, hoặc luyện thi ở lò luyện của các nhóm sinh viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Hà Nội, ĐH Ngoại ngữ…

Chị Phạm Minh Giang (quận Cầu Giấy Hà Nội) cho biết, con chị và một nhóm bạn đã phải đăng ký thi SAT tại TPHCM vào đầu tháng 5 tới do phần vì đăng ký muộn, và phần do Hà Nội có quá ít địa điểm thi. Theo chia sẻ của các bậc phụ huynh, học phí cho một khóa luyện thi SAT khoảng 30-40 triệu đồng.

Ở mùa tuyển sinh năm 2022, các trường ĐH khu vực phía Bắc lấy mức điểm SAT từ 1.000 trở lên/1.600 điểm. Đáng chú ý, ĐH Bách khoa Hà Nội lấy mức điểm SAT cao ngất ngưởng là 1.520/1.600 điểm. Mức điểm này tương đương với mức điểm của nhiều ứng viên được chấp nhận vào Đại học Harvard, MIT, Yale, Princeton hay Stanford. Tương tự ở mùa tuyển sinh năm 2021, mức điểm SAT của ĐH Bách khoa cũng là 1.520. Cụ thể, với xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế, ngưỡng yêu cầu SAT thí sinh cần đạt được phải từ 1.520 trở lên, đồng thời SAT Toán phải đạt 770/800 mới có thể trúng tuyển vào ngành Khoa học máy tính (IT1) và Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo chương trình tiên tiến (IT-E10).

So với các kỳ thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ khác, kỳ thi lấy điểm SAT tương đối khó so với mặt bằng ngoại ngữ chung của học sinh Việt Nam. Năm 2023, theo College Board, bài thi SAT trên máy tính kéo dài 134 phút, giảm 46 phút so với trước. Bài thi gồm 2 phần: Đọc-Viết trong 64 phút và Toán học trong 70 phút. Mỗi nội dung thi được chia thành 2 mô-đun có độ dài bằng nhau và có 10 phút nghỉ giải lao giữa phần Đọc-Viết với phần Toán. Tổng số câu hỏi của bài thi là 98, trong đó 54 câu ở phần Đọc-Viết, 44 câu phần Toán. Số câu hỏi giảm 56 câu nhưng điểm tối đa của bài thi SAT vẫn là 1600.

Theo quy định thi về tuyển sinh hiện hành, việc sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, ngoài việc giúp thí sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT môn ngoại ngữ, còn có thể dùng để quy đổi sang điểm ngoại ngữ trong tuyển sinh ĐH, CĐ trong một vài mùa tuyển sinh trở lại đây. Nếu như trước kia, chỉ những thí sinh xét tuyển vào các trường ngoại ngữ mới quan tâm tới việc học ngoại ngữ cho tốt, thì giờ đây nhiều trường ĐH đã thay đổi phương thức tuyển sinh. Theo đó, bất kể ngành học gì, miễn là giỏi ngoại ngữ, có bằng và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, thì thí sinh đó sẽ được ưu tiên - dù kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT có thể thấp hơn những bạn khác.

Từ một vài trường ĐH đi tiên phong trong việc xét tuyển ĐH bằng chứng chỉ ngoại ngữ nói chung, điểm SAT nói riêng, đến nay ngày càng có nhiều trường sử dụng, thậm chí là cả những trường ĐH nổi tiếng có điểm chuẩn cao top đầu như ĐH Y Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân,… cũng đã tuyển thí sinh giỏi ngoại ngữ, điều này chứng tỏ yêu cầu về môn ngoại ngữ, đòi hỏi trình độ ngoại ngữ trong tuyển sinh, đào tạo đang được nâng lên.