Nhiều trải nghiệm đón năm mới tưng bừng ghi nhận tại các Sun World trên cả nước

Miền nắng ấm Đảo Ngọc năm nay là điểm đến bùng nổ với vô vàn trải nghiệm mới lần đầu có tại Việt Nam. Ngay từ thời điểm Giáng sinh, Sun World Phu Quoc đã trình làng show diễn đa phương tiện mang tên Kiss the Stars - Nụ hôn giữa ngàn sao hội tụ công nghệ ánh sáng, laser, nước, lửa, âm nhạc hiện đại bậc nhất thế giới. Đây là show nghệ thuật ngoài trời quy mô chưa từng có với sân khấu thiết kế độc đáo, ấn tượng bởi màn nước biển có diện tích lên tới gần 1.000 m2 và hệ thống chiếu 3 vòm liên tiếp.

Đây là một trong những trải nghiệm khiến khán giả ấn tượng bậc nhất khi đến Phú Quốc đón Năm mới 2023, được chứng kiến sự chuyển động, biến hóa khôn lường đầy mê hoặc của nước, lửa, ánh sáng, laser, một bữa tiệc nghệ thuật đỉnh cao, bùng nổ đến từng khoảnh khắc.

Chị Diệp Anh, du khách đến từ Sài Gòn chia sẻ: "Show diễn quá nhiều cảm xúc. Tôi rất bất ngờ khi Việt Nam lại có show diễn quy mô, hoành tráng, không thua kém gì các show công nghệ mà tôi đã từng xem ở nước ngoài."

Cùng với đó, đêm New Year Countdown 31/12/2022 cũng đã đánh dấu một năm mới hứa hẹn vô cùng sôi động và bứt phá cho đảo ngọc. Hàng vạn khán giả đã được đã mắt, đã tai, trước một sân khấu hoành tráng chưa từng có trên đảo và những tiết mục nghệ thuật đặc biệt công phu như Chasing the Sun- được trình diễn bởi 70 nghệ sĩ quốc tế của Vũ đoàn Mặt trời, trên sân khấu nhạc nước hoành tráng của show diễn Kiss the Stars, hay vỡ òa cảm xúc trước màn pháo hoa lung linh trên biển, bên cây Cầu Hôn biểu tượng mới của đảo Ngọc.

Miền đất Thánh Tây Ninh những ngày đầu năm lại đón khách bằng hành trình an lạc tại Sun World Ba Den Mountain. Chiêm bái tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn uy nghi, tham quan bảo tàng nghệ thuật Phật giáo dưới chân tượng, ngắm nhìn Tây Ninh từ đỉnh cao 986m, đó là những trải nghiệm đem tới nhiều xúc cảm bình an tĩnh tại ngày đầu năm.

Ngay trong ngày 1/1/2023, Sun World Ba Den Mountain cũng đưa vào vận hành tuyến cáp treo Tâm An nối thẳng từ quần thể Chùa Bà lên đỉnh, để hành trình du xuân trên đỉnh núi Bà thêm thuận tiện và nhiều khám phá mới.

Chưa hết, khu du lịch Sun World Ba Den còn đưa du khách du ngoạn giữa miền văn hóa Khmer với nhiều loại hình văn hóa đặc sắc ấn tượng như trống C'hay dăm, múa mâm vàng, múa Khmer…

Ngược ra phía Bắc, Fansipan (Sa Pa) trong những ngày đầu năm mới bừng lên rực rỡ trong sắc vàng tươi của nắng ấm, sắc xanh biếc của mây trời, xanh thẳm của rừng già và tươi thắm của hoa lá cỏ cây. Chuyến hành trình lên nóc nhà Đông Dương cũng đầy ắp trải nghiệm về Tây Bắc hùng vĩ, kiêu hùng nhưng mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa.

Lướt cáp treo kỷ lục, Tây Bắc mở ra với hình ảnh với cánh rừng già kỳ vĩ, dãy núi trùng điệp ẩn mình giữa sương mây, biển mây bồng bềnh, trắng muốt tựa chốn thần tiên, cột cờ Fansipan ngạo nghễ vút bay giữa đại ngàn hay nếp chùa tôn nghiêm, nép mình bên sườn núi. Hạnh phúc hơn cả là được chạm tay vào nóc nhà Đông Dương, chiêm ngưỡng non sông gấm vóc đẹp như tranh vẽ, trong lòng ngập tràn niềm tự hào, hứng khởi, tươi vui, gợi mở về năm mới tràn đầy năng lượng, khỏe mạnh, hanh thông.

Thêm món quà năm mới cho du khách tới Fansipan dịp này là không gian văn hóa Tây Bắc yên bình hiện hữu khắp khu du lịch với góc chợ quê thơm nồng hương vị của món ngon miền biên viễn, thanh âm vui tươi dìu dặt của điệu múa, điệu khèn của chàng trai, cô gái H'Mông tại khu vực cột cờ hay hình ảnh cây thông giáng sinh kết từ củ cải đỏ, hoa đá…

Anh Lê Hoàng du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: " Chúng tôi đã có chuyến du xuân năm mới thật đặc biệt tại Fansipan. Chỉ vẻn vẹn một ngày mà tôi và gia đình đã có thể khám phá Tây Bắc thu nhỏ với rất nhiều điều kỳ thú, độc đáo, ấn tượng".

Còn tại Hạ Long, Tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Ha Long cũng là điểm đến được nhiều gia đình lựa chọn. Lướt cáp treo kỷ lục, chiêm ngưỡng vịnh di sản từ trên cao, dạo bước vườn Nhật thanh bình, check in Cầu Koi đỏ rực hay chiêm bái quần thể kiến trúc tâm linh Bảo Hải Linh Thông tự cầu năm mới may mắn, thuận buồm xuôi gió. Chuyến hành trình khám phá công viên nghìn tỷ bên bờ vịnh được làm tròn cảm xúc với những khoảnh khắc vui hết nấc cùng hệ thống hơn 20 trò chơi hiện đại tại công viên Rồng.

Tại miền Trung, Sun World Ba Na Hills là điểm đến sôi động cho ngày đầu năm mới với tiệc "Countdown Party In The Clouds- Đếm ngược đón năm mới trong mây" ngập tràn sôi động trong âm nhạc, vũ điệu và những món ngon.

Khán giả đã có những khoảnh khắc chờ đón năm mới bay bổng, thăng hoa cảm xúc giữa không gian rực rỡ sắc màu, ngập tràn thanh âm vui tươi, rộn ràng.

Anh Hoàng Anh du khách Hà Nội nói: "Chưa năm nào tôi được đón năm mới đáng nhớ và ý nghĩa đến vậy. Chúng tôi được thỏa sức vui đùa, nhảy múa, thưởng thức món ngon. Cám ơn Bà Nà đã mang đến cho tôi và gia đình khoảnh khắc Năm mới ý nghĩa, trọn vẹn".

Cũng vẫn là Đà thành, nhưng Asia Park lại khuấy động Năm mới theo một cách khác, bằng chuỗi hoạt động ấn tượng với show trình diễn lân sư rồng, cuộc thi nhảy Random trẻ trung sôi động hay thế giới trò chơi nhiều kỷ lục, hiện đại hàng đầu thế giới cùng không gian ẩm thực ba miền và các món ngon Châu Á đa dạng.

Những niềm vui được nối dài, từ Nam tới Bắc. Những trải nghiệm được đầu tư công phu, mang tới cho du khách nhiều xúc cảm vỡ òa. Mỗi Sun World dịp này là một miền khám phá bất tận. Và những khám phá ấy còn hứa hẹn sẽ ắp đầy và thú vị hơn nữa, khi đại diện các khu du lịch Sun World cho biết, nhiều sản phẩm và trải nghiệm mới vẫn đang được chuẩn bị để Tết Quý Mão tới đây, du khách tới các khu vui chơi giải trí của Sun Group sẽ không khỏi bất ngờ hơn nữa.