Từ tháng 7/2026, nhiều ngân hàng đồng loạt tiến hành rà soát và đóng các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch nhiều tháng liền và có số dư dưới 20.000 đồng. Động thái này nhằm hạn chế tối đa rủi ro gian lận, lừa đảo từ các tài khoản nặc danh đang trôi nổi trên thị trường.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa đưa ra thông báo sẽ tiến hành đóng các tài khoản thanh toán không hoạt động trong giai đoạn từ tháng 7 đến hết tháng 8 năm nay. Các tài khoản nằm trong tầm ngắm là những tài khoản đáp ứng đồng thời hai yếu tố, bao gồm việc không phát sinh giao dịch liên tục từ 24 tháng trở lên (tính đến ngày 30/6) và có số dư thấp hơn 20.000 đồng (chưa bao gồm VAT).

Đáng chú ý, NCB sẽ tự động thực hiện quy trình này mà không gửi thông báo riêng đến từng cá nhân. Do đó, những khách hàng có mong muốn tiếp tục sử dụng buộc phải chủ động liên hệ với các điểm giao dịch gần nhất của ngân hàng để được hướng dẫn duy trì.

Cùng chung động thái dọn dẹp hệ thống, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) cũng đã phát đi kế hoạch đóng tài khoản cá nhân. Đối tượng áp dụng là những tài khoản không còn số dư và hoàn toàn không phát sinh bất kỳ giao dịch nào trong vòng 12 tháng liên tục . LPBank ấn định hạn chót để khách hàng phản hồi là ngày 29/7. Nếu không có động thái từ phía người dùng, các tài khoản thuộc diện rà soát sẽ chính thức bị đóng vào ngày 30/7 tới đây.

Để không bị gián đoạn dịch vụ và tránh mất thời gian mở lại, khách hàng có thể dễ dàng bảo vệ tài khoản của mình bằng những thao tác rất đơn giản trước thời hạn đóng cửa. Khách hàng chỉ cần thực hiện một giao dịch tài chính chủ động bất kỳ như nộp tiền, chuyển khoản, hoặc thao tác đăng nhập và thực hiện giao dịch trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng số. Trong trường hợp tài khoản đã bị đóng nhưng người dùng bất ngờ phát sinh nhu cầu sử dụng lại, các ngân hàng vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ mở lại thông qua tổng đài chăm sóc hoặc tại các quầy giao dịch trực tiếp.

Chiến dịch thanh lọc mạnh tay của các ngân hàng thương mại được triển khai ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến dự thảo mới nhằm kiểm soát rủi ro gian lận tài chính. Thực tế hiện nay cho thấy có một lượng rất lớn tài khoản hợp pháp bị người dùng bỏ quên do không còn nhu cầu. Nguy hiểm hơn, không ít trong số đó là các tài khoản nặc danh, mạo danh do tội phạm sử dụng giấy tờ cũ, giả mạo để đăng ký nhằm mục đích lừa đảo, rửa tiền.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến dự thảo cho phép các ngân hàng chủ động đóng tài khoản “rác” và tài khoản không giao dịch để hạn chế rủi ro gian lận, lừa đảo.

Theo dự thảo, có nhiều tài khoản thanh toán hợp pháp nhưng khách hàng bỏ quên, không còn nhu cầu sử dụng và không phát sinh giao dịch trong thời gian dài. Số khác là tài khoản nặc danh, mạo danh do tội phạm mở bằng giấy tờ cũ, giả. Nhà điều hành đề xuất bổ sung quy định ngân hàng được đóng tài khoản không phát sinh giao dịch từ 3 năm trở lên. Sau khi đóng, ngân hàng theo dõi số dư còn lại để hoàn trả khi người thụ hưởng hợp pháp yêu cầu.