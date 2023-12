Nhiều nước Đông Nam Á chứng kiến các ca mắc Covid-19 tăng mạnh

Hiện cũng có nhiều lo ngại số ca mắc Covid-19 sẽ tiếp tục tăng đột biến trước các cuộc “đại di chuyển” nhân dịp cuối năm tại các nước.

Người phát ngôn của Bộ Y tế Indonesia Siti Nadia Tarmizi cho biết, số ca mắc Covid-19 hàng ngày tăng từ “35 đến 40 trường hợp” và số ca nhập viện cũng tăng lên. EG.5 và EG.2 đã trở thành các biến thể phụ Omicron chủ yếu trong các ca mắc bệnh tại Indonesia.

Người mắc biến thể phụ EG.5 biểu hiện các triệu chứng tương tự như các biến thể phụ khác, bao gồm sốt, mệt mỏi, sổ mũi và đau họng. Bộ Y tế Indonesia khuyến cáo những người cảm thấy không khỏe cũng như người già nên đeo khẩu trang và nếu có triệu chứng nên đến gặp bác sĩ hoặc nhân viên y tế.

Giới chức y tế Jakarta cũng kêu gọi người lớn tuổi nên hoàn thành việc tiêm phòng mũi 4 vì người già được xếp vào nhóm những người dễ bị các triệu chứng nghiêm trọng hơn của Covid-19, do đó cần phải tiêm đủ liều vaccine để cải thiện khả năng miễn dịch. Bộ Y tế Indonesia khẳng định nước này có đủ nguồn cung cấp vaccine và kêu gọi người dân “tạm hoãn việc du lịch đến các quốc gia hiện đang có số ca mắc Covid-19 tăng đột biến”.

Indonesia kêu gọi người dân đề phòng các biến thể Covid-19 mới. Ảnh: JP

Kể từ khi được báo cáo lần đầu tiên lên WHO vào tháng 2, biến thể EG.5 đã lan rộng ra hơn 90 quốc gia bao gồm Trung Quốc, Mỹ và Singapore. Biến thể phụ Omicron chiếm hơn một nửa số biến thể Covid-19 đang lưu hành trên toàn cầu.

Cơ quan y tế Singapore tuần trước khuyến cáo người dân cảnh giác sau khi quốc đảo này chứng kiến số ca mắc Covid-19 ước tính tăng gấp đôi lên khoảng 22.000 ca trong tuần, từ ngày 19 đến 25/11, so với con số ước tính 10.700 ca vào tuần trước. Bộ Y tế Singapore cho biết sự gia tăng đột ngột có thể do một số yếu tố, bao gồm mùa du lịch cuối năm và khả năng miễn dịch của người dân đang suy yếu. Malaysia cũng ghi nhận mức tăng 57% về số ca nhiễm hàng tuần, trong tuần cuối cùng của tháng 11, so với khoảng 2.300 trường hợp vào tuần trước. Phần lớn các trường hợp chỉ gặp các triệu chứng nhẹ.

Chuyên gia y tế Indonesia cho biết số lượng ca mắc Covid-19 tại nước này vẫn được kiểm soát trước kỳ nghỉ cuối năm và các dấu hiệu cho đến nay không cần thiết phải có lệnh cấm du lịch. Tuy nhiên, giới chức y tế Indonesia cũng kêu gọi công chúng cập nhật thông tin về Covid-19 để sớm có biện pháp kiểm soát hiệu quả.