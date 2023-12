Bệnh viêm phổi trẻ em tăng mạnh tại châu Âu

Thời gian vừa qua, số ca viêm phổi ở trẻ em do virus mycoplasma được ghi nhận tăng mạnh ở một số quốc gia châu Âu như Ireland, Pháp, Hà Lan và Đan Mạch.

Theo Telegraph, số ca nhiễm đã tăng đến mức đại dịch tại Đan Mạch và Pháp, trong đó Đan Mạch chứng kiến số ca mắc bệnh tăng gấp ba lần kể từ tháng 10 với tổng cộng 541 trường hợp tính đến cuối tuần qua. Trong khi đó công ty phân tích dữ liệu Airfinity tại Pháp cũng báo cáo rằng nước này cũng đang vật lộn với tình trạng lây nhiễm ở cấp độ dịch bệnh.

Số ca mắc cụm bệnh viêm phổi do Mycoplasma pneumoniae đang có xu hướng tăng mạnh tại châu Âu

Ngoài hai quốc gia kể trên, Hà Lan cũng đã chứng kiến mức tăng 124% số ca bệnh so với mức đỉnh điểm năm ngoái. Ở Ireland, các trường hợp ca bệnh có tăng vừa khi ghi nhận 15 trường hợp viêm phổi do Mycoplasma pneumoniae được báo cáo ở trẻ em và thanh thiếu niên, tăng 14 trường hợp so với năm trước.

Theo NBC News, số ca mắc bệnh viêm phổi ở trẻ em tại bang Ohio (Hoa Kỳ) cũng cao bất thường vào mùa thu này với 145 ca kể từ tháng 8. Được biết, bệnh nhân trung bình khoảng 8 tuổi và các triệu chứng phổ biến nhất là ho, sốt và mệt mỏi.

Ở Trung Quốc, cụm bệnh viêm phổi này đã trở thành tâm điểm chú ý vào tuần trước khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) yêu cầu Trung Quốc cung cấp thêm thông tin và báo cáo cụ thể về các ca bệnh và cho biết chưa phát hiện mầm bệnh mới nào.

Trung Quốc cho biết chưa phát hiện mầm bệnh mới nào liên quan đến dịch viêm phổi này

Trong khi đó, các quốc gia khác trên khắp châu Á, bao gồm Ấn Độ, Thái Lan, Nepal cũng đã tăng cường giám sát và yêu cầu nhân viên y tế chú ý đến các trường hợp viêm phổi, đặc biệt là ở trẻ em.

Được biết, đây là bệnh nhiễm trùng lây lan qua đường tiếp xúc với các giọt nhỏ từ mũi và cổ họng của người bị nhiễm bệnh và phổ biến ở trẻ em hơn người lớn. Hầu hết các trường hợp đều khỏi thông qua một đợt điều trị bằng kháng sinh mà không có biến chứng. Tuy nhiên, việc kháng kháng sinh cũng là một tình trạng đặc biệt đáng lo ngại ở châu Á, nơi tỷ lệ kháng macrolide, một loại kháng sinh dùng để điều trị viêm phổi, lên tới 90%.

Nguồn: The Telegraph