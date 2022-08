Nhiều nước châu Á ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng cao trở lại

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Aichi, Nhật Bản, ngày 26/7/2022 (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản đang trong làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 7. Hôm qua nước này ghi nhận hơn 166.000 ca mắc mới, 307 ca tử vong. Một trong những nguyên nhân khiến số ca tử vong ở Nhật Bản tăng cao là do hệ thống y tế ở nhiều địa phương đã trong tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Trong tuần từ 8-14/8, số người mắc hoặc nghi mắc COVID-19 phải cấp cứu nhưng không tìm được bệnh viện đã tăng 2% so với tuần trước đó.

Sasuke Inomata - Sinh viên nói: "Tôi thấy hơi lo lắng, bởi tôi đi lại thường xuyên. Tôi sẽ cố gắng thực hiện các biện pháp bảo vệ cần thiết".

Hàn Quốc hôm qua cũng ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 ở mức cao nhất trong gần 5 tháng qua với trên 188.000 ca mắc mới. Việc gia tăng lượng người đi du lịch trong kỳ nghỉ Hè và kỳ nghỉ lễ nhân Ngày Giải phóng vừa qua là nguyên nhân chính khiến số ca nhiễm tăng mạnh trong tuần này.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 10/8/2022 (Ảnh: Yonhap)

Để ứng phó với dịch bệnh, trong vòng 6 tuần kể từ ngày 20/8 tới, Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu các bệnh viện luân phiên cho phép bệnh nhân COVID-19 trở nặng nhập viện vào cuối tuần để kịp thời điều trị cho các bệnh nhân có nguy cơ cao, có bệnh nền. Cơ quan y tế Hàn Quốc dự đoán, làn sóng bùng phát COVID-19 ở nước này sẽ đạt đỉnh trong tháng 8.

Giới chuyên gia cảnh báo mọi người không nên đánh giá thấp biến thể Omicron với các dòng phụ đang chiếm chủ đạo hiện nay. Tỷ lệ tử vong do biến thể Omicron cao hơn tỷ lệ tử vong do bệnh cúm mùa. Đeo khẩu trang, hạn chế đến nơi tập trung đông người và đặc biệt là tăng cường tiêm vaccine với các mũi tăng cường vẫn là những biện pháp hữu hiệu và an toàn để khống chế dịch bệnh.