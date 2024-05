Nhiều người vẫn bị lừa bởi chiêu trò thanh toán đơn hàng nhận "hoa hồng"

Thủ đoạn của các đối tượng là tuyển cộng tác viên online, thanh toán đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử hoặc các doanh nghiệp buôn bán sản phẩm. "Mồi nhử" đưa ra rất hấp dẫn như mỗi một đơn hàng sẽ được hưởng chênh lệch 10 đến 20%.

Khi thanh toán các đơn hàng đầu có giá trị nhỏ, nạn nhân sẽ được hưởng hoa hồng, đến đơn hàng có giá trị cao, các đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền. Nhiều người, nhất là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hiện ở nhà không có việc làm, có nhu cầu bán hàng online để kiếm thêm thu nhập đã bị các đối tượng dụ dỗ tham gia làm cộng tác viên và chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa

Mới đây nhất, một người phụ nữ ở quận Đống Đa bị lừa hơn 200 triệu đồng với thủ đoạn như trên. Theo đó, vào ngày 02/5, chị C (SN 1985; trú tại: Đống Đa, Hà Nội) có nhu cầu kiếm thêm việc làm. Chị nhận được lời mời làm cộng tác viên bán hàng online. Chị C sau đó được hướng dẫn làm nhiệm vụ thanh toán các đơn hàng sẽ được hưởng hoa hồng. Chị C đã chuyển hơn 200 triệu đồng để làm nhiệm vụ nhưng không rút được tiền. Lúc này chị mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.



Vụ tương tự, ngày 6/5, anh Đ (sinh năm 1989; hộ khẩu thường trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) nhận được lời mời đầu tư online. Anh được hướng dẫn làm nhiệm vụ thanh toán các đơn hàng sẽ được hưởng hoa hồng. Trước lời mời quá hấp dẫn, anh Đ đã nạp tiền để tham gia.

Ở đơn hàng đầu tiên, anh Đ nạp 12,5 triệu đồng và được nhận lại ngay 14 triệu đồng. Thấy công việc dễ dàng, anh Đ đã nạp thêm 50 triệu đồng để làm đơn hàng VIP 2. Tuy nhiên anh Đ không rút được tiền ra. Các đối tượng yêu cầu anh phải nạp thêm mới cho rút tiền hoa hồng và tiền gốc. Do tiếc tiền, anh Đ đã chuyển gần 2,5 tỷ đồng nhưng không rút được tiền. Lúc này anh Đ mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Trước đó, vào ngày 01/4, ông H (SN 1978; HKTT: Tây Hồ, Hà Nội) đến Công an quận Tây Hồ trình báo việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông H cho biết, có nhận được lời mời làm cộng tác viên online tại nhà, chỉ cần làm nhiệm vụ tương tác cho sàn điện tử Lazada sẽ được tiền hoa hồng hằng ngày. Ông H đã chuyển hơn 2 tỷ đồng nhưng không rút được tiền gốc và hoa hồng ra. Lúc này ông mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Làm gì để không “sập bẫy” lừa đảo?

Trước thực trạng tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn vô cùng tinh vi như hiện nay, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác khi tham gia hoạt động trên không gian mạng, nhất là mạng xã hội Zalo, Facebook.... Chủ động cập nhật, nâng cao kiến thức thông qua các phương tiện truyền thông về các phương thức, thủ đoạn phạm tội mới.

Chú ý cảnh giác với các trang web, Facebook giả mạo các sàn thương mại điện tử tuyển nhân viên làm cộng tác viên và gửi thông tin cá nhân kết bạn Zalo để tư vấn bỏ tiền ra mua hàng, nhận đơn hàng, hưởng mức hoa hồng cao…Không cài đặt những ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc truy cập vào website lạ, tên miền không rõ ràng.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên thanh toán đơn hàng cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.