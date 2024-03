Nhiều người sập bẫy băng nhóm lừa đảo với thủ đoạn rất đơn giản

Liên quan đến băng nhóm lừa đảo rất nhiều nạn nhân, ngày 12-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Minh Phúc (SN 1995; ngụ tỉnh Bến Tre) về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Các bị can Thái, Tài, Chương và Phúc (từ trái qua)

Trước đó, vào ngày 7-3-2024, Nguyễn Thông Thái (SN 1995), Dương Văn Tài (SN 2000) và Trương Hán Chương (SN 2000) - cùng ngụ TP HCM - đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá bắt tạm giam với cùng tội danh nói trên.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng tháng 7-2023, Thái, Tài và Chương quen biết với nhau khi cùng làm việc tại một công ty dịch vụ tài chính (chuyên làm dịch vụ cho người sử dụng thẻ tín dụng nhận tiền mặt).

Quá trình làm việc, Thái và Tài được cung cấp các file danh sách dữ liệu thông tin cá nhân người sử dụng thẻ tín dụng của một ngân hàng thương mại cổ phần.

Đến khoảng cuối tháng 7-2023, cả 3 cùng nghỉ việc. Thái, Tài bàn bạc và rủ Chương cùng thực hiện việc chiếm đoạt tài sản của người sử dụng thẻ tín dụng bằng cách giả làm nhân viên ngân hàng gọi điện cho chủ thẻ đưa ra các thông tin gian dối có lợi cho chủ thẻ để lừa chủ thẻ cung cấp các thông của tin thẻ tín dụng đang sử dụng, sau đó sử dụng các thông tin này được đặt mua các loại hàng hóa có giá trị lớn để chiếm đoạt.

Khi có chủ thẻ tin tưởng và đồng ý, Tài yêu cầu chủ thể cung cấp số thẻ, mã bảo mật, hạn sử dụng thẻ và dặn chủ thẻ khi nhận được mã OTP từ tin nhắn của ngân hàng thì phải cung cấp ngay cho Tài.

Với thủ đoạn trên, Thái, Tài và Chương đã đưa rất nhiều nạn nhân vào bẫy để chiếm đoạt các tài sản có giá trị rất lớn.

Đến cuối tháng 9-2023, Chương sợ bị công an phát hiện nên không tham gia thực hiện hành vi phạm tội với Thái và Tài.

Vì vậy, Thái và Tài đến thuê một căn hộ tại Thủ Đức (TP HCM) để tiếp tục thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tại đây, Thái gặp lại bạn cũ là Phúc nên rủ Phúc cùng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với cách thức như trên. Trong đó, nhóm Thái, Tài và Phúc thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của 15 nạn nhân ở các tỉnh, thành phố.

Sau khi nhận được tin báo của bị hại, Công an TP Rạch Giá phối họp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao của Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành điều tra truy xét thì phát hiện Thái, Tài và Chương chính là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ.

Ngày 9-3-2024, Phúc biết mình không thoát khỏi lưới pháp luật nên đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.