Nhiều người phẫn nộ khi Jack bị miệt thị, mẹ "ngồi không cũng dính đạn"

Liên tục dính ồn ào chấn động, ca sĩ Jack tới nay vẫn là cái tên bị đem ra bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Cuối năm 2024, ồn ào giữa Thiên An - Jack và cô gái tên T.V gây xôn xao. Cho đến thời điểm hiện tại, nam ca sĩ 9x vẫn giữ im lặng và không có chia sẻ nào mới.

Mới đây, mẹ của ca sĩ Jack bất ngờ được nhắc tên trên mạng xã hội. Theo đó ở các diễn đàn, trang mạng lan truyền thông tin ngày sinh, hình ảnh của mẹ Jack và còn khẳng định sinh giọng ca Thiên lý ơi khi hơn 15 tuổi. Dù thông tin này vẫn chưa được xác thực nhưng đã được lan truyền một cách chóng mặt.

Đáng nói, nhiều cư dân mạng lại để lại những bình luận đánh giá khiếm nhã, nhận xét tiêu cực về mẹ của Jack. Hành động kém duyên của một bộ phận netizen đã nhận về sự phẫn nộ và chỉ trích. Nhiều người cho rằng mẹ nam ca sĩ không nên bị moi móc đời tư, nhận về những lời dè bỉu như hiện tại.

Vừa qua, trên các diễn đàn mạng xã hội lại xuất hiện tờ giấy kết quả xét nghiệm có tên của ca sĩ Jack là Trịnh Trần Phương Tuấn, năm sinh trùng khớp là 1997. Đáng nói, trong tờ giấy này còn có đánh giá tình trạng bệnh là vô sinh. Hình ảnh bị chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội kèm lời gièm pha đánh giá tiêu cực dù chưa được xác thực. Nhìn qua hình ảnh ác ý này dễ dàng nhận ra font chữ khác biệt ở phần tên, năm sinh so với giờ nhận mẫu, chẩn đoán.

Không khó để khẳng định đây là sản phẩm cắt ghép, chế cháo nhằm tấn công nam ca sĩ. Động thái này được xem là quá đà, đi quá xa và ảnh hưởng vô cùng tiêu cực. Dù phải trái trắng đen chưa rõ ràng, nhưng Jack đang đón nhận nhiều hành động mang tính miệt thị, xúc phạm. Thông tin trong hình ảnh được đánh giá là không nên đem ra để đùa giỡn. Điều này không nên được khuyến khích và ủng hộ.

Vào đầu tháng 8/2021, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết cô gái tên T.V tố Jack "bắt cá hai tay". Trong bài đăng khi đó, cô này cho biết đã bắt đầu quan hệ yêu đương với nam ca sĩ từ tháng 3/2020. Vì cả hai dùng chung icould nên T.V vô tình thấy số điện thoại lạ, tra cứu trên Zalo thì phát hiện đó là thông tin của diễn viên Thiên An. Sau đó, cô nhiều lần hỏi Jack nhưng đều nhận được lời phản hồi khẳng định anh và Thiên An không có mối quan hệ gì đặc biệt. Tuy nhiên, thông qua cuộc trò chuyện riêng, T.V biết Jack và Thiên An đã có một cô con gái chung.

Chưa dùng lại ở đó, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện thêm một cô gái có tài khoản tên Q cho biết cũng qua lại với Jack. Thời điểm đó, Q cho biết bị kiểm soát tin nhắn vì đối phương cho rằng chuyện tình cảm bị lọt ra ngoài sẽ không tốt. Điều khiến dân mạng bàn tán là nghi vấn Jack đã gặp Q. trong khoảng thời gian nam ca sĩ vẫn duy trì mối quan hệ với cả Thiên An và T.V.

Giữa lúc câu chuyện ngày càng căng thẳng, Thiên An chọn cách lên tiếng phản hồi. Trong bài đăng dài vào trưa ngày 8/8, Thiên An thừa nhận đã có con với Jack. Cụ thể, Thiên An tiết lộ mối quan hệ của cô và Jack được gia đình 2 bên ủng hộ, kéo dài tầm 2 năm. Tuy nhiên, chỉ sau tầm 20 ngày Thiên An sinh con đầu lòng thì cả hai quyết định đường ai nấy đi do bất đồng quan điểm sống.

Đến mới đây, sau 4 năm thì vụ ồn ào này lần nữa bị khơi lại. Nguồn cơn từ việc một cô gái tên T.V tự nhận là người từng đăng bài "phốt" Jack lên tiếng tiết lộ thông tin sốc. Cụ thể, nhân vật T.V này viết trên mạng xã hội: "Mình suy nghĩ đến lúc đưa câu chuyện về đúng sự thật của nó, ai sai thì nhận hậu quả, ai tốt thì được phước và mong rằng mọi người cũng từng toxic em. Em cũng im lặng 3-4 năm qua rồi, hôm nay em kể ra để sau này trong lòng em không thấy khó chịu nữa". Trong clip hơn 10 phút, cô này cho rằng đã bị "T.A" thúc giục đăng tải những thông tin "phốt", giả mạo cuộc gọi... và cô thấy áy náy vì khiến Jack bị ảnh hưởng nặng nề.