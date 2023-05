Nhiều người nguy kịch vì mắc sốt xuất huyết trái mùa

Ngày 8/5, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TPHCM cho biết, tại đây đang điều trị cho 14 trường hợp mắc SXH , trong số 7 ca bệnh nặng có 2 ca phải thở máy, 2 ca phải lọc máu. Số ca mắc SXH tuy không nhiều nhưng số ca bệnh nặng đang ở mức cao chiếm tới 50% bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Bệnh nhân mắc SXH điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TPHCM Ảnh: Vân Sơn

Một trong những trường hợp nguy kịch tính mạng bởi biến chứng suy gan, suy thận, nhiễm trùng huyết là nữ bệnh nhân T.T (43 tuổi, ngụ tại Bình Phước). Bệnh nhân nhập viện ngày 15/4 với chẩn đoán SXH thể nặng, hôn mê. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TPHCM, các bác sĩ đã tiến hành lọc máu liên tục, thay huyết tương nhiều lần, cho bệnh nhân thở máy, dùng kháng sinh cùng nhiều biện pháp can thiệp khác. Sau hơn 3 tuần điều trị với tổng chi phí (chưa tính bảo hiểm) đã hơn 1 tỷ đồng, đến nay sức khỏe bệnh nhân có cải thiện nhưng vẫn chưa qua được nguy kịch.

Bệnh SXH xảy ra ở mọi lứa tuổi và trở nên nguy hiểm hơn ở nhóm trẻ nhỏ. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, PGS.TS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc của bệnh viện cho biết, trong vài tuần gần đây bệnh viện liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp sốc SXH thể nặng. Một trong những ca điển hình nhất là bệnh nhi N.T.B.N (5 tháng tuổi, ngụ tại Long An) nhập viện ngày 11/4/2023.

Khai thác bệnh sử ghi nhận, ngày đầu bé sốt cao liên tục, không đáp ứng với thuốc hạ sốt nên nhập bệnh viện huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Sau 3 ngày nằm viện, bệnh nhi tiếp tục sốt cao, bú kém và đột ngột lên cơn co giật toàn thân kèm xuất hiện các chấm xuất huyết ở tay chân nên được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM. Trên đường chuyển viện bé tiếp tục lên cơn co giật, khi nhập viện đã rơi vào tình trạng tím tái, ngưng thở, trụy tim mạch. “Sau nhiều tuần được hồi sức, điều trị tích cực hiện bệnh nhi đã ổn định dần, hết xuất huyết, cải thiện tri giác và cai được máy thở” - PGS.BS Phạm Văn Quang cho biết.

“Đối với các bệnh nhi nếu sốt cao 3 ngày trở lên, nhất là khi không đáp ứng với thuốc hạ sốt thông thường như Paracetamol thì cần nghĩ ngay đến bệnh SXH và đưa trẻ đến khám tại các cơ sở y tế để được xác định chẩn đoán và điều trị kịp thời” PGS.TS Phạm Văn Quang

Từ đầu năm đến ngày 5/5/2023 toàn thành phố có hơn 7.200 trường hợp mắc SXH (tổng số ca bệnh tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước). Trung bình mỗi ngày các bệnh viện trên địa bàn thành phố tiếp nhận khoảng 16 ca nhập viện. Số ca đang điều trị tại bệnh viện là 85 trường hợp (49 bệnh nhân cư trú tại TPHCM). Trong số bệnh nhân mắc SXH đang điều trị có 45 ca là người lớn (có 1 ca phụ nữ mang thai) và 40 ca trẻ em.



SXH là bệnh lưu hành quanh năm nhưng xảy ra cao điểm vào giai đoạn mùa mưa. Hiện nay, khu vực phía Nam đang trong giai đoạn mùa khô nhưng xuất hiện nhiều cơn mưa trái mùa tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh phát triển. Các bệnh viện trên địa bàn thành phố đang tiếp nhận nhiều trường hợp mắc SXH, xu hướng số ca mắc bệnh có thể tiếp tục tăng cao trong thời gian tới khi mùa mưa bắt đầu.

Để phòng tránh nguy cơ mắc SXH, ngành y tế khuyến cáo cộng đồng tăng cường các biện pháp dọn dẹp vệ sinh môi trường quanh khu vực sinh sống, lật úp các vật chứa nước sạch không sử dụng đến.