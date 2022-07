Nhiều ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc chọn Đà Nẵng để đi du lịch, quay phim...

Ngày 13/7, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng cho biết, thời gian gần đây, Đà Nẵng trở thành điểm đến lý tưởng mà nhiều ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc lựa chọn để đi du lịch, quay phim, ghi hình các chương trình gameshow, chụp ảnh hoạ báo...như Lee JoonGi, Lee JeHoon, Kim YooBin hay các KOLs các lĩnh vực du lịch, thể thao như Cho Eun-bi, Kim Hye - lin, Kim Ah-Ryong.

Theo lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, sau khi chính thức mở lại đường bay trực tiếp Incheon - Đà Nẵng do hãng VietJet Air (29/4) và hãng Korean Air (22/6) khai thác, từ đầu năm 2022 đến nay, Đà Nẵng đã đón 05 đoàn làm phim, kênh truyền hình nổi tiếng như SBS, IHQ và các đối tác có sự tham gia của nhiều ngôi sao đình đám Hàn Quốc đến quay phim, ghi hình game show và tham quan, trải nghiệm du lịch.

Các nghệ sĩ Hàn Quốc đã có những trải nghiệm thú vị tại biển Đà Nẵng.

Mới đây, ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc Lee Je-Hoon đã có mặt tại Đà Nẵng để ghi hình trong phần 2 bộ phim Taxi Driver. Theo thông tin từ Công ty Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT), một số khu vực của nhà ga quốc tế Đà Nẵng được đưa vào bối cảnh quay phần 2 bộ phim Taxi Driver do đoàn làm phim thuộc Đài truyền hình SBS Hàn Quốc và đối tác là Công ty TNHH Phim CLUBHOUSE thực hiện. Đây là bộ phim truyền hình hành động, hình sự dài tập về những vấn đề nóng trong cuộc sống hiện nay nhằm cảnh báo, giáo dục giới trẻ hiểu và nhận thức rõ hơn về những cạm bẫy sau khi rời trường học... Phần 1 của bộ phim ra mắt vào năm 2021 đã được khán giả đón nhận tích cực và đánh giá rất cao về nội dung, diễn xuất của các diễn viên. Qua hình ảnh trên một số trang thông tin trực tuyến, diễn viên Lee Je-Hoon đóng vai nam chính đã có mặt tại Đà Nẵng và thực hiện một số cảnh quay trong phim.

Lee Je-Hoon được xem là một trong những nam thần của màn ảnh Hàn Quốc với bề dày thành tích các giải thưởng điện ảnh đạt được trong sự nghiệp diễn viên. Sau khi hình ảnh hậu trường của nam diễn viên tại Đà Nẵng được đăng tải, nhiều fan hâm mộ đã tìm kiếm và bày tỏ muốn được đến Đà Nẵng để trải nghiệm nơi được chọn là một trong những bối cảnh trong phim Taxi Driver 2.

Mới đây, ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc Lee Je-Hoon đã có mặt tại Đà Nẵng để ghi hình trong phần 2 bộ phim Taxi Driver.

Trước đó, tháng 6/2022, người hâm mộ Việt Nam đã vô cùng thích thú khi ngôi sao hàng đầu Lee JoonGi đến Đà Nẵng để ghi hình và có nhiều trải nghiệm tại thành phố biển xinh đẹp như Bảo tàng điêu khắc Chăm, khu du lịch suối Hoa, các quán cà phê, biển Đà Nẵng...Lee JoonGi hiện đang là một trong những nam diễn viên được săn đón hàng đầu với vẻ điển trai, giọng hát nổi trội, diễn xuất tinh tế, giàu cảm xúc và luôn thuộc top các bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu diễn viên truyền hình tại Hàn Quốc. Anh đã được đánh giá rất cao qua nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim cổ trang và hiện đại đình đám như: Hoàng đế và anh hề, Huyền thoại Iljimae, Arang sử đạo truyện, Người tình ánh trăng...

Cũng vào khoảng thời gian này, từ ngày 17-30/6, Đà Nẵng đã chào đón đoàn làm phim của Đài truyền hình SBS thực hiện chương trình quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực, con người Việt Nam với sự tham gia của ca sĩ – nhạc sĩ - diễn viên Kim YooBin, từng là gương mặt đại diện của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Hàn Quốc Wonder Girls. Cùng với các nghệ sĩ Choi YoonYoung, Choi YeiJin và Song HaeNa, Kim YooBin đã có những trải nghiệm tuyệt vời tại thành phố Đà Nẵng với hoạt động học chèo surf, tham quan và thưởng thức ẩm thực Đà Nẵng, dạo biển Mỹ Khê, vui chơi giải trí tại khu chợ đêm Helio, Công viên châu Á – Asia Park, khu phức hợp thể thao Tuyên Sơn, cầu tình yêu, du thuyền Happy Yatch, ... Kim YooBin hiện đang là ca sĩ – nhạc sĩ solo với nhiều các sản phẩm âm nhạc được giới trẻ yêu thích như Tell me, So hot... và cô đang sở hữu tài khoản instagram cá nhân có hơn 527.000 lượt theo dõi.

Kênh truyền hình IHQ, Hàn Quốc tháng 5/2022 cũng đã lựa chọn Đà Nẵng là điểm đến ghi hình chương trình quảng bá du lịch "Travely". Trong ảnh là một buổi ghi hình trải nghiệm tại chợ đêm Helio.

Ngôi sao hàng đầu Lee JoonGi đến Đà Nẵng để ghi hình và có nhiều trải nghiệm tại thành phố biển xinh đẹp.

Kênh truyền hình IHQ, Hàn Quốc tháng 5/2022 cũng đã lựa chọn Đà Nẵng là điểm đến ghi hình chương trình quảng bá du lịch "Travely" tháng 5 vừa qua với đến tham quan, ghi hình tại Đà Nẵng và Hội An. Trong đó, các KOLs thể thao như Cho Eun-bi, Kim Hye – lin, Kim Ah-Ryong đã có những trải nghiệm thú vị tại biển Đà Nẵng để tham gia các hoạt động thể thao hay trải nghiệm các điểm đến của Đà Nẵng như nhà thờ con gà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, các cơ sở mua sắm và ẩm thực... IHQ là kênh truyền hình có tài khoản youtube đạt lượt theo dõi hơn 850.000 người đăng ký.

Với hệ thống các khu nghỉ dưỡng ven biển cao cấp, dịch vụ chất lượng, các điểm đến hấp dẫn, Đà Nẵng đang là một trong những lựa chọn hàng đầu của các ngôi sao nổi tiếng, đoàn làm phim quốc tế đến để ghi hình và lấy bối cảnh trong các dự án phim (Son Ye Jin, Lee Seung Hoon, Kim So Yeon, Honey Lee…). Sở hữu cảnh đẹp thiên nhiên đặc sắc và có những điểm tương đồng về văn hóa, thành phố Đà Nẵng thu hút ngày càng đông du khách Hàn Quốc đến du lịch, nghỉ dưỡng và trải nghiệm.

Chào mừng đoàn làm phim Đài truyền hình SBS đến ghi hình quảng bá du lịch Đà Nẵng.

Trong giai đoạn 2015 – 2019, Hàn Quốc luôn dẫn đầu top 3 thị trường quốc tế đến Đà Nẵng bên cạnh Trung Quốc và Nhật Bản. Theo kết quả nghiên cứu thị trường do Sở Du lịch phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện năm 2020, du khách Hàn Quốc đã đạt gần 1 triệu lượt khách (chiếm tỷ lệ khoảng 50%) trên tổng lượt khách quốc đến Đà Nẵng và gấp đôi thị trường Trung Quốc (hơn 500 ngàn lượt).

Việc các ngôi sao, các đoàn làm phim uy tín của Hàn Quốc lựa chọn Đà Nẵng là điểm đến để thực hiện dự án phim đã góp phần khẳng định Đà Nẵng không chỉ là thiên đường nghỉ dưỡng mà còn là điểm đến lý tưởng của các tác phẩm điện ảnh quốc tế. Cùng với kế hoạch mở và khai thác những đường bay trực tiếp Đà Nẵng đi/đến Hàn Quốc (Incheon, Busan, Daegu, Chongju...) từ cuối năm 2022, Đà Nẵng đã sẵn sàng để chào đón và phục vụ du khách, các ngôi sao, các đoàn làm phim, KOLs nổi tiếng Hàn Quốc đến để du lịch, trải nghiệm và thực hiện các dự án phim trong thời gian đến./.