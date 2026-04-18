Nhiều mũi thi công đồng loạt, công trình năng lượng nghìn tỷ giữa dãy núi dài nhất Việt Nam dần 'lộ diện', dự kiến xong trong năm nay

Nhiều mũi thi công đồng loạt, công trình năng lượng hơn 1.200 tỷ đồng giữa dãy núi dài nhất Việt Nam dần 'lộ diện', dự kiến xong trong năm nayTheo Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), trên sườn Tây của dãy núi Trường Sơn, đơn vị đang nỗ lực đưa dự án điện gió Hướng Phùng 1 về đích. Công trình năng lượng này gặp không ít trở ngại trong công tác giải phóng mặt bằng do địa hình đồi núi phức tạp, đất sản xuất của người dân đan xen...

Với khó khăn trên, cán bộ Ban Quản lý dự án Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, đến từng vườn cà phê, từng hộ dân để giải thích, kiểm tra hồ sơ, hoàn tất thủ tục… để tháo "nút thắt" mặt bằng, tạo điều kiện thi công thuận lợi.

Công trường Dự án nhà máy Điện gió Hướng Phùng 1 (Ảnh: EVNGENCO2)

EVNEGENCO2 cho biết, trên công trường, các mũi thi công đang được đồng loạt triển khai, huy động công nhân, thiết bị máy móc bất kể ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ trước mùa mưa rừng. “Chúng tôi xác định đây là cuộc chạy đua thực sự với thời gian và thiên nhiên. Mỗi ngày trôi qua đều phải có kết quả cụ thể, không để chậm một nhịp nào”, ông Trần Quang Vinh - Trưởng ban Điều hành Dự án tại hiện trường chia sẻ.

Theo EVNGENCO2, điện gió Hướng Phùng 1 đang dần hiện hữu giữa đại ngàn Trường Sơn, nơi gió mạnh và ổn định quanh năm. Được biết, với chiều dài khoảng 1.100 km, đây là dãy núi dài nhất Việt Nam.

Dự án nhà máy Nhà máy Điện gió Hướng Phùng 1 (xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị) được khởi công vào ngày 21/12/2025, do EVNGENCO2 làm chủ đầu tư. Đây là dự án nằm trong Quy hoạch điện VIII, có ý nghĩa thiết thực trong việc bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Nhà máy có quy mô công suất 30MW, gồm 6 tua-bin gió, tổng mức đầu tư trên 1.129 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại trong quý IV. Sản lượng điện bình quân của Nhà máy ước đạt khoảng 88,55 triệu kWh/năm.

Theo EVNGENCO2, bên cạnh hiệu quả về năng lượng và môi trường, dự án còn tạo việc làm cho lao động địa phương trong giai đoạn thi công và vận hành; đóng góp nguồn thu ổn định cho ngân sách tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, dự án cũng thúc đẩy phát triển hạ tầng, dịch vụ và hiện thực hóa định hướng phát triển năng lượng tái tạo của các địa phương.

Tại Lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo nhấn mạnh, với điều kiện tự nhiên thuận lợi, đặc biệt là tiềm năng gió lớn và ổn định, Quảng Trị được đánh giá là địa phương có nhiều lợi thế để phát triển các năng lượng sạch, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện cam kết phát thải nhà kính.

Việc khởi công Dự án Nhà máy Điện gió Hướng Phùng 1 có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hoá định hướng phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh Quảng Trị, đồng thời thể hiện quyết tâm của tỉnh trong lộ trình thực hiện lộ trình chuyển đổi năng lượng, hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Qua đó, mục tiêu xây dựng Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng của khu vực miền Trung và cả nước được từng bước hiện thực hóa.