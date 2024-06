Nhiều học sinh TP.HCM mắc lỗi này trong kỳ thi lớp 10 môn Văn sáng nay, học sinh Hà Nội thi sau rút kinh nghiệm!

Sáng nay (6/6), hơn 98.000 học sinh tại TPHCM đã bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 – 2024. Môn thi đầu tiên của các em là môn Ngữ Văn, kéo dài 180 phút. Đề thi năm nay của học sinh TP.HCM được đánh giá tương đối hay và vừa sức nhưng vẫn có tính phân hóa nhất định.

Cụ thể, cấu trúc đề thi Ngữ Văn bao gồm ba phần: Đọc hiểu (3 điểm), nghị luận xã hội (3 điểm) và nghị luận văn học (4 điểm). Ở phần nghị luận văn học, học sinh được chọn làm 1 trong 2 đề, đề thứ 1 liên quan đến tác phẩm Chiếc Lược Ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng; đề thứ 2 về phân tích khổ thơ, cụ thể đề như sau:

Sau khi kết thúc môn thi đầu tiên, trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều em học sinh cho biết đã mắc phải lỗi sai nghiêm trọng là quên... kết bài! Theo chia sẻ của một số giáo viên bộ môn, bài văn mà không có kết bài thì không chỉ bị trừ điểm nội dung mà còn trừ cả điểm bố cục rất nặng. Vì vậy, đây là lỗi sai vô cùng đáng tiếc, dù phần mở bài, thân bài có viết hay đến thế nào thì bài viết cũng không được nhiều điểm.

Một số học TP.HCM buồn rầu vì quên viết kết bài

Nguyên do khiến học sinh mắc phải lỗi này có thể xuất phát từ nhiều yếu tố. Chẳng hạn như nhiều em viết nháp quá dài rồi mới chép lại vào bài làm nên mất thời gian, dẫn đến không kịp viết đoạn kết.

Thực tế ngoài lỗi quên viết kết bài thì trong các kỳ thi Văn có những sau mà các thí sinh thường mắc phải nhất: Viết "đầu voi đuôi chuột" - nguyên do bởi phân bổ thời gian viết các phần không đồng đều nên có đoạn viết rất hay nhưng về sau do thiếu thời gian nên viết vội vàng, cuống cuồng, dẫn đến thiếu ý; Lạc đề do đọc đề không kỹ; Lỗi chính tả, lỗi bố cục; Quên bối cảnh tác giả, tác phẩm.

Học sinh cần lưu ý thật kỹ các lỗi này và phân bổ thời gian làm bài hợp lý để có kết quả thi môn Văn tốt.