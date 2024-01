Nhiều đường bay Tết Nguyên đán 2024 sắp cạn vé

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, đến ngày 4-1, với chiều từ TP HCM đi các sân bay địa phương, một số chặng hiện đang có tỉ lệ đặt chỗ cao rơi vào các ngày trước Tết Âm lịch (1-2 tới 9-2-2024, tức 22 tháng Chạp tới 30 tháng Chạp Âm lịch).

Sân bay Nội Bài (TP Hà Nội) mở tối đa các quầy check-in trong các giờ cao điểm (Ảnh: Phan Công)

Cụ thể: Hà Nội - Vinh (99%), TP HCM - Huế (92,44%), TP HCM - Pleiku (90,82%), TP HCM - Tuy Hòa (84,53%), TP HCM - Thanh Hóa (93,08%), TP HCM - Quy Nhơn (92,39%), TP HCM - Chu Lai (95,09%), TP HCM - Quảng Bình (88,96%), TP HCM - Vân Đồn (100%), TP HCM - Vinh (89,03%).

Đối với chiều từ các sân bay địa phương về TP HCM, các chặng đang có tỉ lệ đặt chỗ cao rơi vào các ngày sau Tết Âm lịch (13-2 tới 19-2-2024, tức mùng 4 tháng Giêng tới 10 tháng Giêng Âm lịch) như các chặng từ Cà Mau - TP HCM (97%), Nha Trang - TP HCM (79%), Đà Nẵng - TP HCM (83%), Điện Biên - Hà Nội (81%), Hải Phòng - TP HCM (88%), Huế - TP HCM (91%), Phú Quốc - TP HCM (83%), Pleiku-Hà Nội (110%), Pleiku - TP HCM (89%), Tuy Hòa - TP HCM (85%), Thanh Hóa - TP HCM (93%), Quy Nhơn - TP HCM (94%), Chu lai - TP HCM (106%), Đồng Hới - TP HCM (88%), Vân Đồn - TP HCM (80%), Vinh - TP HCM (91%).

Đối với các đường bay trục như TP HCM - Đà Nẵng, TP HCM - Hà Nội, Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - TP HCM, tỉ lệ lấp đầy trong giai đoạn từ 3-2 tới 15-2-2024 (tức 24 tháng Chạp tới mùng 6 tháng Giêng Âm lịch) vẫn chưa cao, đạt trung bình từ 30% tới 40%.

Cục trưởng Cục Hàng không Đinh Việt Thắng cho biết Cục sẽ giám sát và yêu cầu các hãng hàng không cung cấp số liệu khách hàng đặt vé. Khi lượng khách đạt 70%, Cục Hàng không sẽ yêu cầu các hãng nghiên cứu tăng chuyến.

Bay tết dự kiến đạt 7,2 triệu ghế

Theo báo cáo của các hãng hãng hàng không Việt Nam, dịp Tết Giáp thìn năm 2024 (từ 24-1-2024 đến 25-2-2024, tổng số chuyến bay dự kiến đạt xấp xỉ 33,8 ngàn chuyến, tăng 14% so với cùng kỳ Tết năm 2023 và tăng 21% so với lịch bay thường lệ hiện tại.

Trong đó, chuyến bay nội địa dự kiến đạt 24,2 ngàn chuyến, tăng 2% so với cùng kỳ và 27% so với lịch bay nội địa bình thường đang khai thác; chuyến bay quốc tế dự kiến đạt 9,6 ngàn chuyến, tăng 60% so với cùng kỳ và 9% so với lịch bay quốc tế bình thường đang khai thác.

3 đường bay dự kiến có số lượng chuyến bay khai thác nhiều nhất là Hà Nội - TP HCM - Hà Nội với hơn 5 ngàn chuyến bay (chiếm 21% tổng số chuyến bay khai thác); tiếp theo là đường bay TP HCM - Đà Nẵng - TP HCM với số chuyến bay đạt hơn 2,2 ngàn chuyến (chiếm 9% trong tổng số chuyến bay khai thác); và đường bay TP HCM - Vinh - TP HCM đứng thứ 3 với 1,6 ngàn chuyến bay (chiếm 6,5% trong tổng số chuyến bay khai thác).

Tải cung ứng dự kiến đạt 7,2 triệu ghế, tăng 16% so với cùng kỳ Tết năm 2023 và 26% so với lịch bay thường lệ hiện tại; trong đó, tải cung ứng nội địa đạt hơn 5 triệu hành khách, tăng 4% so với cùng kỳ Tết năm 2023 và 34% so với lịch bay nội địa bình thường đang khai thác. Ghế cung ứng chuyến bay quốc tế dự kiến đạt 2,2 triệu ghế, tăng 59% so với cùng kỳ Tết năm 2023 và 10% so với ghế cung ứng quốc tế bình thường đang khai thác.

Giá vé bay Tết 2024 tăng so với 2023

Trước đó, Vietnam Airlines Group thông báo tăng thêm hơn 100 ngàn chỗ, tương đương gần 550 chuyến bay, nâng tổng số lên thành 2,1 triệu chỗ với 10.700 chuyến bay cho mùa cao điểm Tết.

Ngày 5-1, Vietravel Airlines cho biết dự kiến cung ứng 132.000 chỗ, các chặng bay nội địa tăng hơn 35% số ghế cung ứng so với lịch khai thác ngày thường.

Tính đến ngày 2-1, Vietravel Airlines ghi nhận tỉ lệ lấp đầy trung bình của các chặng bay thuận chiều đã đạt trên 89%, trong đó chặng TP HCM - Quy Nhơn/ Đà Nẵng vào các ngày cận Tết tỉ lệ lấp đầy đạt trên 97%. Một số chặng bay đang có lượt đặt chỗ cao là TP HCM - Hà Nội/ Quy Nhơn/ Đà Nẵng, Hà Nội - Đà Nẵng.

Giá vé máy bay Tết Nguyên Đán 2024 của hãng không có sự chênh lệch quá cao so với cùng kỳ năm 2023, giá vé chặng TP HCM - Hà Nội tăng 1%, TP HCM - Đà Nẵng tăng 9%.