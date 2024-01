Nhiều đường bay Tết đã gần như hết vé

Số liệu từ Cục Hàng không (Bộ GTVT) cho thấy, tính đến ngày 4/1/2024, giai đoạn trước Tết, lượng vé máy bay đã được đặt chủ yếu vào chuyến bay từ TPHCM ra Bắc trong giai đoạn từ ngày 1-9/2/2024 (tức từ 22-30 tháng Chạp năm Giáp Thìn).

Cụ thể, từ TPHCM đi Vân Đồn đã bán toàn bộ vé (hết vé); TPHCM đi Chu Lai đã bán trên 95% số vé; TPHCM đi Thanh Hoá bán hơn 93% số vé; TPHCM đi Quy Nhơn hoặc Huế bán trên 92% số ghế; TPHCM đi Pleiku bán gần 91% số ghế; TPHCM đi Quảng Bình bán gần 89% vé.

Từ Bắc vào Nam, duy nhất đường bay từ Hà Nội đi Vinh bán trên 99% số vé.

Tỷ lệ bán vé các đường bay cao điểm từ TPHCM đi giai đoạn trước Tết.

Giai đoạn sau Tết, nhiều đường bay từ các tỉnh thành về TPHCM cũng có tỷ lệ vé đã bán cao trong các ngày từ 13-19/2/2024 (tức từ mùng 4-10 Tết), thậm chí có đường bay các hãng còn bán vượt số vé dự kiến, cụ thể: Pleiku đi Hà Nội bán vượt số vé cung ứng tới 10% (bán vé trước số chuyến bay tăng cường đang xin cấp phép); Chu lai đi TPHCM đã bán vượt số vé cung ứng tới 6%.

Một số đường bay khác đã bán trên 90% số vé như: Cà Mau đi TPHCM (97% số vé); Quy Nhơn đi TPHCM (94%); Thanh Hóa đi TPHCM (93%); Huế đi TPHCM (91%); Vinh đi TPHCM (91%);

Một số đường bay có tỷ lệ vé đã bán trên 80% như: Pleiku đi TPHCM (89%); Hải Phòng đi TPHCM (88%); Đồng Hới đi TPHCM (88%); Tuy Hòa đi TPHCM (85%); Đà Nẵng đi TPHCM (83%); Phú Quốc đi TPHCM (83%); Điện Biên đi Hà Nội (81%); Vân Đồn đi TPHCM (80%)…

Với các đường bay trục như TPHCM - Đà Nẵng, TPHCM - Hà Nội, Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - TPHCM, giai đoạn từ ngày 3-15/2/2024 (từc từ 24 tháng Chạp tới mùng 6 Tết) tỷ lệ đặt vé chưa cao, trung bình từ 30 - 40%.

Tỷ lệ vé máy bay đã bán ở đường bay có nhu cầu cao từ các tỉnh về TPHCM giai đoạn sau Tết.

Cục Hàng không đã yêu cầu các hãng lên phương án khai thác ban đêm nhằm phục vụ tốt nhất cho nhân dân về quê và đi lại dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (tính từ ngày 24/1 tới 25/2/2024).

Trong 1 tháng Tết sắp tới, tổng lượng vé các hãng bán ra thị trường khoảng 7,2 triệu ghế, tăng 16% so với cùng kỳ Tết năm trước và tăng 26% so với ngày thường. Trong đó, số vé trên đường bay nội địa hơn 5 triệu ghế (tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm trước), số vé trên đường bay quốc tế hơn 2,2 triệu ghế.

Theo kế hoạch, các hãng dự kiến khai thác xấp xỉ 33.800 chuyến, tăng 14% so với cùng kỳ Tết năm trước, và tăng 21% so với ngày thường. Trong đó, các chuyến bay nội địa hơn 24.200 chuyến, tăng 2% so với cùng kỳ và tăng 27% so với ngày thường. Các chuyến bay quốc tế 9.600 chuyến, tăng 60% so với cùng kỳ và tăng 9% so với ngày thường.

Đường bay được các hãng khai thác nhiều nhất là Hà Nội - TPHCM và ngược lại (chiếm 21% tổng số chuyến bay), tiếp đến với đường bay TPHCM - Đà Nẵng và ngược lại; TPHCM - Vinh và ngược lại. Các hãng cũng bổ sung thêm nhiều chuyến bay Tết cho đường bay Cần Thơ - Vinh và ngược lại, TPHCM - Đồng Hới và ngược lại; TPHCM - Vinh và ngược lại; tiếp đến với các đường bay TPHCM - Chu Lai/Thanh Hoá/Huế/Tuy Hoà…

Hiện giá vé máy bay vẫn duy trì mức cao giai đoạn cao điểm Tết sắp tới, khi đường bay Hà Nội - TPHCM có giá vé từ 2,5 triệu đồng/chiều trở lên; một số đường bay như TPHCM đi Thanh Hoá, Vinh, Hải Phòng... giá phải trên 3 triệu đồng/chiều trở lên.