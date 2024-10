Nhiều du khách 'mắc kẹt' vì cung đường du lịch Mã Pì Lèng sạt lở

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Hà Giang liên tục xảy ra mưa lớn, khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng.

Đặc biệt, tại khu vực đèo Mã Pì Lèng - một trong những cung đường du lịch nổi tiếng Hà Giang (nằm trên quốc lộ 4C, thuộc xã Pải Lủng và Pả Vi, huyện Mèo Vạc ), mưa lớn đã khiến đất đá từ trên núi đổ xuống đường, làm giao thông gián đoạn.

Chia sẻ với PV Tiền Phong , chị Mai Hoa (26 tuổi, Bắc Giang) cho biết đang cùng bạn thân có chuyến du lịch Hà Giang nhân dịp mùa lúa chín. Tuy nhiên, chiều 30/9 khi đang di chuyển bằng xe máy thuê, đi qua khu vực đèo Mã Pì Lèng thì xảy ra mưa lớn gây lở rất nhiều đá tảng, đá hộc xuống lòng đường. Mai Hoa và bạn vô cùng hoảng sợ. Cả hai quyết định quay xe về homestay, đợi thời tiết nắng ráo và tình trạng sạt lở được khắc phục thì bắt xe về Hà Nội.

Tương tự Mai Hoa, không ít khách du lịch cũng đang “mắc kẹt” tại Hà Giang, vì sạt lở khiến một số tuyến xe về Hà Nội bị gián đoạn.

Nhận thấy khó khăn của du khách, nhiều homestay trên địa bàn Hà Giang quyết định cho thuê phòng, và nấu ăn miễn phí cho du khách mắc kẹt do tắc đường.

“Khi mưa lũ và sạt lở gây tắc đường, nhiều nhà xe không thể chạy nên du khách chưa thể về nhà. Do đó, tôi quyết định đăng thông tin cho thuê phòng ở và cơm bình dân miễn phí cho du khách nào bị “mắc kẹt” mà chưa có chỗ ăn, ở”, anh Trương Phát Suẩn, chủ homestay Sương& Gió ở huyện Đồng Văn nói với PV Tiền Phong .

Trong khi đó, anh Hoàng Trọng Minh (huyện Bắc Quang) đã dùng chiếc xe ben của mình thực hiện những chuyến xe 0 đồng để chở du khách và đồ đạc đến địa điểm an toàn.

Liên quan đến tình trạng mưa lũ, lãnh đạo huyện Mèo Vạc cho biết mặc dù thời tiết hiện tại đã tạnh mưa, quanh khu vực đèo Mã Pì Lèng vẫn đối diện với nguy cơ sạt lở cao. Huyện này đã triển khai di dời dân để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản.

Trao đổi với PV Tiền Phong , anh Mạnh Tour (thường trú Hà Giang) cho biết, do ảnh hưởng của mưa bão nên thời gian gần đây lượng du khách lên Hà Giang giảm khá nhiều, so với cùng kỳ năm trước. Trước tình hình thời tiết xấu, nhất là sau vụ sạt lở nghiêm trọng tại Km49, quốc lộ 2 (đoạn qua địa phận xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang), nhiều du khách đã quay về TP Hà Giang để tìm cách về Hà Nội . Du khách đang ở Hà Giang những ngày này cần theo dõi tình hình thời tiết, cập nhật thông tin từ các đơn vị lữ hành và tour, để biết được những điểm có nguy cơ sạt lở. Đặc biệt, cần hạn chế di chuyển khi trời mưa lớn, đi qua địa điểm nước chảy mạnh cần lập tức quay lại nơi ở. Bởi do địa hình Hà Giang nhiều đồi núi cao và dốc, khi mưa lớn sẽ dễ gây ra sạt lở đất, đá.

“Hà Giang sắp chuyển sang Đông nên hi vọng mưa lũ sẽ giảm bớt, để du khách có thể đến Hà Giang du lịch nhiều hơn. Bởi đến hẹn lại lên, từ cuối tháng 10 đến tháng 11 dương lịch hàng năm, là khoảng thời gian hoa tam giác mạch ở Hà Giang nở rộ nhất, và cũng là lúc du khách lên đây tham gia Lễ hội Hoa tam giác mạch nhộn nhịp nhất", anh Mạnh Tour nói.

Tỉnh Hà Giang trong những ngày qua đã xuất hiện mưa lớn kéo dài. Đặc biệt tại xã Việt Vinh (huyện Bắc Quang) đã xảy ra vụ sạt lở , làm 4 người chết, 2 người mất tích, 9 người bị thương (thống kê sơ bộ đến chiều 1/10 – PV).