Nhiều điểm đến Việt Nam "trong tầm ngắm" của lữ hành nước ngoài

Những đổi mới trong ngành du lịch Việt Nam hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp lữ hành tại Anh, theo bài viết trên tờ Travel Weekly. "Việt Nam hiện rất nổi tiếng, nơi này đã có những chuyển biến rất thú vị, như việc gia hạn lưu trú miễn thị thực với khách du lịch Anh đã tăng từ 15 ngày lên 45 ngày", bài viết nêu.

Trả lời Travel Weekly, ông James Williams - nhà thiết kế các sản phẩm du lịch sang trọng của Công ty Carrier Luxury Holidays chia sẻ: "Việt Nam mang lại giá trị tuyệt vời cho mọi tiêu chuẩn du lịch, từ khách du lịch bụi đến thị trường cao cấp. Nơi yêu thích của tôi là Hội An, nổi tiếng với những chiếc đèn lồng thắp sáng các con đường vào mỗi buổi tối. Hội An mang đến cái nhìn sâu sắc về Việt Nam yên bình, hơn là sự hối hả và nhộn nhịp của Hà Nội và TP.HCM”.

Phố cổ Hội An.

Tác giả bài viết trên Travel Weekly cho rằng sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam là rất rõ ràng với đường bờ biển trải dài, những món ăn đường phố hảo hạng, các thành phố náo nhiệt và những chuyến du ngoạn thư thái trên sông Mekong. Giờ đây du khách Anh có thể đến Việt Nam dễ dàng hơn vì hãng hàng không Vietnam Airlines đã tăng lịch trình từ sân bay Heathrow (London, Anh), với 4 chuyến/tuần đến Hà Nội và 3 chuyến/tuần đến TP.HCM.

Bà Sandra Foreman - Giám đốc phát triển kinh doanh của Công ty Wendy Wu Tours cho rằng việc miễn thị thực cho khách quốc tế của Việt Nam mang đến cơ hội đáng kinh ngạc cho các đại lý du lịch: "Với sự hào phóng lên tới 45 ngày, các đại lý có thể tận dụng tối đa việc thời gian lưu trú dài hơn. Hành trình linh hoạt hơn có thể thu hút nhiều du khách khám phá cảnh quan đa dạng và văn hóa phong phú của Việt Nam mà không phải chịu gánh nặng về thị thực. Đó là điều đôi bên cùng có lợi cho cả đại lý và khách hàng”.

Đa dạng loại hình du lịch Việt Nam

Theo phía Wendy Wu Tours, nhu cầu về các chuyến du ngoạn trên sông ở Đông Nam Á vào năm 2024 đã gia tăng, do đó, công ty đã tung ra bộ sưu tập các kỳ nghỉ kết hợp du thuyền và bãi biển, như "Magical Mekong Cruise & Beach" bao gồm chuyến du ngoạn 7 đêm trên tàu Victoria Mekong – đi từ Campuchia đến miền Nam của Việt Nam – sau đó du khách có 4 đêm trên đảo Phú Quốc. Ngoài ra còn 4 chuyến du thuyền sẽ dừng ở Việt Nam, trong đó 3 chuyến đi từ Bangkok và 1 chuyến từ Mumbai. Khách trên tàu sẽ lên bờ để khám phá cố đô Huế, Hà Nội và Nha Trang.

Khung cảnh tại Sa Pa.

Công ty Intrepid Travel đang chú trọng giảm dấu chân carbon trong các tour du lịch, vì vậy hãng đã điều chỉnh hành trình "Scenic Vietnam" kéo dài 15 ngày để loại bỏ 1 chuyến bay nội địa và thay thế bằng 2 chuyến tàu đêm. Bên cạnh việc giảm tác động carbon, tuyến đường mới còn có thêm điểm dừng ở Quy Nhơn, nơi du khách quốc tế sẽ đến thăm một gia đình Việt Nam đã giữ truyền thống luyện võ suốt ba thế hệ. Chủ nhà này sẽ kể cho du khách về những lợi ích sức khỏe cũng như bí quyết luyện tập võ thuật, trước khi trình diễn và sau đó hướng dẫn du khách một vài động tác cơ bản.

Do lượng đặt dịch vụ du lịch Việt Nam tăng lên, Công ty Exodus Adventure Travels sẽ ra mắt "Hidden Vietnam: Sa Pa & Beyond" vào năm 2024. Chuyến tham quan đầy thử thách này đưa du khách đến một ngôi làng dân tộc ở vùng núi Sa Pa, nơi họ sẽ ở nhà dân và được thưởng thức bữa ăn do chủ nhà chuẩn bị. Sau đó du khách sẽ rời Sa Pa để đi khám phá vùng biển vịnh Lan Hạ và đảo Cát Bà nổi tiếng.

Trong khi đó, Công ty G Adventures đã ra mắt bộ sản phẩm "Geluxe Collection" - một phong cách du lịch mới mang đến cho du khách các hoạt động thể chất, lưu trú trong những chỗ ở "có một không hai" để tận hưởng những trải nghiệm chân thực, gặp gỡ cộng đồng và tìm hiểu về văn hóa bản địa. Tại Việt Nam, chương trình này kéo dài 11 ngày với các chuyến tham quan Hà Nội, vịnh Hạ Long, trekking Pù Luông hay đạp xe đến địa đạo Củ Chi.