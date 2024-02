Nhiệt độ TPHCM gấp đôi Hà Nội: Người dân mướt mồ hôi khi ra đường giữa cái nóng "rát mặt"

Sáng đi làm nhận đủ combo: Nắng nóng, khói bụi, kẹt xe

7h30 sáng, chị Ánh Linh mặc "full giáp" gồm áo chống nắng, mắt kính, bao tay, choàng cổ, khẩu trang... từ Thủ Đức chạy xe máy lên quận 3 đi làm. Cái nóng oi ả chưa là gì khi chị phải lãnh thêm combo kẹt xe tại Xa lộ Hà Nội. Cái nóng từ nhiệt độ trời, từ khói bụi động cơ của những chiếc xe tải xe khách tỏa ra, khiến chị mệt mỏi, đầu tóc bê bết vì mồ hôi tuôn ra như tắm.

Dân công sở chật vật đi làm giữa nắng nóng

Phía Tây thành phố, nhiều dân công sở bắt đầu ngày mới cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Hai vợ chồng anh Minh - chị Trang ở quận Tân Phú, làm cùng một ngân hàng ở quận 1. Vậy là hàng ngày anh chị vừa phải vượt qua các "điểm đen" kẹt xe trên Trường Chinh, Cộng Hòa cho đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa... Thời điểm này còn phải chịu thêm cái nắng nóng kinh hoàng của TPHCM.

"Trời nắng nóng kết hợp với chỉ số tia cực tím (UV) ở mức cao tác động tới sức khỏe người dân khi tham gia các hoạt động ngoài trời trong thời gian kéo dài. Cùng với đó, độ ẩm trong không khí giảm thấp, thời tiết hanh khô, cần đề phòng xảy ra cháy nổ"- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo.

Những người bảo vệ tòa nhà trang bị ô dù khi phải làm việc cả ngày dưới ánh nắng trực tiếp

Nhân viên giao hàng trú tạm vào mái hiên một cửa hàng đóng cửa

Nắng nóng oi bức khiến người dân mệt mỏi

Người đi bộ, tài xế xe ôm đều che chắn rất kỹ

Nắng trên đỉnh đầu, giờ trưa không ai muốn ra đường

Từ 11h30 đến 16h là thời điểm nắng nóng khó chịu nhất trong ngày khi nắng chiếu thẳng xuống mặt đất từ trên đỉnh đầu. Không khí nóng khô khiến ai cũng cảm thấy mệt mỏi, bức bối.

Chút bóng râm ít ỏi giữa trưa nắng

Nhân viên công sở tranh thủ mua đồ ăn lên văn phòng vì ngại kiếm hàng quán ăn trưa giữa cái nóng oi ả này

Nhiều người chọn giải pháp order đồ ăn đến tận văn phòng thay vì kiếm quán ăn trưa như trước. "Tầm này ngại ra đường lắm, bước xuống nhận hàng ngay dưới công ty thôi cũng đã thấy rát mặt mày rồi. Thương cho những người dân phải mưu sinh cả ngày dưới nắng, dưới bức xạ cực tím gây hại như thế này", chị Thùy Dung, nhân viên văn phòng ở quận 3, nói.

Các shipper cho biết cao điểm giờ trưa các đơn đặt hàng cơm trưa, trà sữa có phần gia tăng nên dù nắng nóng, họ cũng lao ra đường "kiếm đơn"

Một nhân viên văn phòng tranh thủ mua nước cho đồng nghiệp

Một số hình ảnh khác chúng tôi ghi nhận được trong những ngày qua:

Dân lao động vất vả mưu sinh

Tranh thủ giờ nghỉ trưa để đánh một giấc ngắn dưới chân cầu vượt

Những bình trà miễn phí ven đường giải cơn khát cho người lao động TPHCM

Dòng xe máy dừng lại nơi có bóng mát

Cái nóng oi bức từ mặt đường tỏa lên thời điểm giữa trưa

Bác tài xế chui hẳn vào cốp sau xe để tránh nắng

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, sáng và chiều 27/2, khu vực TPHCM mây thay đổi, trời nắng nóng, chỉ số tia UV vẫn ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao.

Nhiệt độ ít thay đổi và vẫn dao động trong khoảng 34 độ C - 36 độ C. Độ ẩm tương đối phổ biến 47-62%, mật độ mây 38-79%.

Hướng gió Đông Bắc đến Nam Đông Nam có vận tốc 9-15 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 26-39 km/h.

Dự báo chỉ số UV: Chỉ số tia UV tại khu vực TPHCM vẫn đạt ở ngưỡng có nguy cơ gây hại cao.

Thời tiết TPHCM về đêm mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa. Nhiệt độ dao động trong khoảng 25 độ C - 28 độ C, tăng 1 độ so với đêm hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 63-75%, mật độ mây 31-65%.

Hướng gió Đông Đông Nam đạt vận tốc 13-15 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 26-32 km/h.