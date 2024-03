Nhiệt độ Hà Nội cuối tuần tăng dựng đứng, có thể lên đến 32 độ

Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định thời tiết từ đêm 13/3 đến ngày 21/3:

- Phía Đông Bắc Bộ: đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời lạnh.

- Phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Cũng theo thông tin trên báo Tiền Phong, tình trạng nồm ẩm ở miền Bắc sẽ tăng dần từ hôm nay (13/3), trong đó ngày có độ ẩm trung bình cao nhất là ngày mai (14/3). Từ sau đó đến cuối tuần, độ ẩm trung bình có giảm nhưng giảm rất ít, nhìn chung vẫn nồm ẩm. Vào các buổi sáng sớm, độ ẩm ở phần lớn miền Bắc đều trên 90%, nhiều nơi đạt 97 - 98%.

Nhiệt độ thực ở một số tỉnh thành miền Bắc chiều thứ Năm, 14/3. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap

Mặc dù vậy, đến trưa và chiều, thời tiết miền Bắc ấm áp hoặc khá nóng, nhiệt độ lên đến 28 - 30 độ C. Từ ngày 15 - 17/3, Hà Nội có thể lên đến 31 - 32 độ C vào buổi trưa và chiều. Các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ như Lạng Sơn, Cao Bằng… lên 26 - 27 độ C.

- Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 13/3:

Hà Nội nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, riêng vùng ven biển gần sáng mưa phùn. Nhiệt độ thấp nhất 16-20 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng đến nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 32-37 độ C.